 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.08.2025
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
00:05 28.08.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 27 августа в разрезе СВО. Русская армия близка к полному изгнанию противника из Кременских лесов. Германия продолжает переход на военные рельсы, о чем свидетельствует открытие крупнейшего в Европе производства боеприпасов под Ганновером. На Украине ужесточают ответственность военных за неисполнение приказа.

Перелом в секторе

20-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ добилась значительного успеха в боях за Кременские леса. После окружения и ликвидации соединений ВСУ к югу от Красной Дибровы и Кузьмино у противника обозначился серьезнейший оперативный кризис. Он оказался без резервов, необходимых для стабилизации фронта, из-за потери крупной сети позиций с подразделениями на них. Наличие резервных линий обороны неприятелю не поможет, заселять их некем.



Бездействие фронта в районе Кременского лесничества сыграло с украинским командованием злую шутку. Противник был убежден, что если русская армия долго не предпринимала массированных действий, то так будет и впредь. Части ВСУ в этом районе были предоставлены сами себе и обеспечивались по остаточному принципу. Стремительное развитие событий грозит украинским войскам окончательной утратой контроля над громадным лесным массивом - в руках противника менее 10% территории заповедника. В начале лета неприятель контролировал чуть более половины Кременских лесов.

Хотя густые Кременские леса из-за ожесточенных боев облысели, массированное использование техники здесь невозможно ни для нас, ни для противника. Сама оборона лесничества целиком легла на плечи 119-й бригады украинских тероборонщиков. После же потери центра зоны ответственности 119-я бригада ТрО де-факто утратила боеспособность. Неприятель, пользуясь рельефом местности, вероятно, уже приступил к выводу остатков указанного формирования.

Предположительно, противник попытается остановить наступление частей 20-й армии ВС РФ по реке Жеребец, прикрывая подступы к Ямполю. За этим крупным селом идет трасса между Красным Лиманом и Северском. Таким образом, удержание Ямполя является ключевой задачей ВСУ на данном этапе боев, сражение за Кременские леса ими вдрызг проиграно.

Фантомные боли

Промышленный концерн Rheinmetall AG сообщил об открытии крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в городе Унтерлюс (Нижняя Саксония, неподалеку от Ганновера). Данное предприятие предназначено для производства боеприпасов для артиллерийских систем общего для НАТО калибра 155 мм. Объем потенциального производства оценивается в 350 тыс снарядов в год. Вкупе с американскими поставками этот объем производства вместе с мощностями завода концерна "Рейнметалл" в венгерском городке Варпалота в состоянии обеспечить украинскую армию хотя и не изобилием, но достаточным объемом артиллерийских боеприпасов. С учетом наращивания интенсивности применения дронов и сокращением "поголовья" артсистем в ВСУ дефицит артиллерийского БК потенциально преодолим для противника. Но это случится не скоро, на полную мощность производство заработает только к 2027 году.

Германия после двух мировых войн виделась в каком угодно качестве, но только не военно-промышленным гигантом, каким она была как при кайзере Вильгельме II, так затем и при Гитлере. Однако с началом СВО немецкая внешняя политика стала постепенно скатываться в своеобразную форму канализированного реваншизма, прикрывающегося фикцией "главенства международного права".

Этому виной не рядовые немцы, которые еще помнят рассказы своих дедушек о том, что они пережили на фронтах Второй мировой, а затем в лагерях военнопленных. Эта форма реваншизма представляет собой слабо скрываемый переход экономики страны на военные рельсы.

Если задаться вопросом, зачем ФРГ обеспечивает украинский режим, когда Украина и так живет в кредит, а при этом сама же Германия берется оплачивать американские поставки? Ответ заключается в следующем.

Германия, не утратившая полностью память о своем пути в первой половине XX века, встает на те же грабли. Урезание социальных программ и перебрасывание финансовых потоков с гражданского на военно-промышленный сектор, разумеется, осуществляются в интересах немецких военных производителей и держателей их ценных бумаг. Отдельно стоит остановиться на том, кому принадлежат акции Rheinmetall AG. Среди акционеров следующие знаменитые юрлица: BlackRock, The Vanguard Group, Norges Bank Investment Management, Morgan Stanley, Bank of America Corporation – проще говоря, "банда с Уолл-стрит".

Карательная инициатива

В Раде будет рассмотрен законопроект от депутата Ионушаса, который подразумевает ужесточение ответственности военнослужащего за отказ выполнять приказ. Согласное законопроекту, суды незалежной не смогут назначать наказание меньше тюремного срока от 5 лет.

О чем это говорит? В ВСУ проблема неподчинения рядового и младшего командного состава приобрела массовый характер, что потребовало от функционеров режима "достать кнут". Это закономерно при систематических военных неудачах, которые сказываются на готовности людей к риску, сопряженному с выполнением боевых приказов. Ситуация подогревается тем, что из США украинскому командованию пришла "разнарядка", озвученная Трампом, то есть наступать. А наступление – малое или большое – в условиях упадка боевого потенциала воинских частей означает не что иное, как высокие потери при минимуме результата, а солдат и радеющий за своих людей командир склонны к ослушанию.

Вчера, 26 августа, главным событием дня стало окружение батальона 79-й ОДШБр ВСУ к востоку от Мирнограда.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756328700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
- Правительством одобрены прогнозы социально-экономического развития и проект бюджета на 2026–2028 годы
- В Правительстве рассмотрели ход реализации Послания Президента в сфере энергетики и подготовку к отопительному сезону
- Кадровые перестановки
- АБР профинансировал проекты в Казахстане на сумму свыше $7,5 млрд
- Азат Перуашев: В центральном офисе Демократической партии "Ақ жол" состоялся пленум Национального совета партии, который рассмотрел ряд вопросов
- Завышение стоимости авиатоплива для международных авиаперевозчиков
- Прогнозы по рейтингам АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"" пересмотрены на "Позитивные" в соответствии с аналогичным прогнозом по суверенным рейтингам
- Более 152 млн тенге похищено при строительстве многоэтажных жилых домов в Талдыкоргане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  