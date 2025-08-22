|ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
00:05 28.08.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 августа в разрезе СВО. Русская армия близка к полному изгнанию противника из Кременских лесов. Германия продолжает переход на военные рельсы, о чем свидетельствует открытие крупнейшего в Европе производства боеприпасов под Ганновером. На Украине ужесточают ответственность военных за неисполнение приказа.
Перелом в секторе
20-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ добилась значительного успеха в боях за Кременские леса. После окружения и ликвидации соединений ВСУ к югу от Красной Дибровы и Кузьмино у противника обозначился серьезнейший оперативный кризис. Он оказался без резервов, необходимых для стабилизации фронта, из-за потери крупной сети позиций с подразделениями на них. Наличие резервных линий обороны неприятелю не поможет, заселять их некем.
Бездействие фронта в районе Кременского лесничества сыграло с украинским командованием злую шутку. Противник был убежден, что если русская армия долго не предпринимала массированных действий, то так будет и впредь. Части ВСУ в этом районе были предоставлены сами себе и обеспечивались по остаточному принципу. Стремительное развитие событий грозит украинским войскам окончательной утратой контроля над громадным лесным массивом - в руках противника менее 10% территории заповедника. В начале лета неприятель контролировал чуть более половины Кременских лесов.
Хотя густые Кременские леса из-за ожесточенных боев облысели, массированное использование техники здесь невозможно ни для нас, ни для противника. Сама оборона лесничества целиком легла на плечи 119-й бригады украинских тероборонщиков. После же потери центра зоны ответственности 119-я бригада ТрО де-факто утратила боеспособность. Неприятель, пользуясь рельефом местности, вероятно, уже приступил к выводу остатков указанного формирования.
Предположительно, противник попытается остановить наступление частей 20-й армии ВС РФ по реке Жеребец, прикрывая подступы к Ямполю. За этим крупным селом идет трасса между Красным Лиманом и Северском. Таким образом, удержание Ямполя является ключевой задачей ВСУ на данном этапе боев, сражение за Кременские леса ими вдрызг проиграно.
Фантомные боли
Промышленный концерн Rheinmetall AG сообщил об открытии крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в городе Унтерлюс (Нижняя Саксония, неподалеку от Ганновера). Данное предприятие предназначено для производства боеприпасов для артиллерийских систем общего для НАТО калибра 155 мм. Объем потенциального производства оценивается в 350 тыс снарядов в год. Вкупе с американскими поставками этот объем производства вместе с мощностями завода концерна "Рейнметалл" в венгерском городке Варпалота в состоянии обеспечить украинскую армию хотя и не изобилием, но достаточным объемом артиллерийских боеприпасов. С учетом наращивания интенсивности применения дронов и сокращением "поголовья" артсистем в ВСУ дефицит артиллерийского БК потенциально преодолим для противника. Но это случится не скоро, на полную мощность производство заработает только к 2027 году.
Германия после двух мировых войн виделась в каком угодно качестве, но только не военно-промышленным гигантом, каким она была как при кайзере Вильгельме II, так затем и при Гитлере. Однако с началом СВО немецкая внешняя политика стала постепенно скатываться в своеобразную форму канализированного реваншизма, прикрывающегося фикцией "главенства международного права".
Этому виной не рядовые немцы, которые еще помнят рассказы своих дедушек о том, что они пережили на фронтах Второй мировой, а затем в лагерях военнопленных. Эта форма реваншизма представляет собой слабо скрываемый переход экономики страны на военные рельсы.
Если задаться вопросом, зачем ФРГ обеспечивает украинский режим, когда Украина и так живет в кредит, а при этом сама же Германия берется оплачивать американские поставки? Ответ заключается в следующем.
Германия, не утратившая полностью память о своем пути в первой половине XX века, встает на те же грабли. Урезание социальных программ и перебрасывание финансовых потоков с гражданского на военно-промышленный сектор, разумеется, осуществляются в интересах немецких военных производителей и держателей их ценных бумаг. Отдельно стоит остановиться на том, кому принадлежат акции Rheinmetall AG. Среди акционеров следующие знаменитые юрлица: BlackRock, The Vanguard Group, Norges Bank Investment Management, Morgan Stanley, Bank of America Corporation – проще говоря, "банда с Уолл-стрит".
Карательная инициатива
В Раде будет рассмотрен законопроект от депутата Ионушаса, который подразумевает ужесточение ответственности военнослужащего за отказ выполнять приказ. Согласное законопроекту, суды незалежной не смогут назначать наказание меньше тюремного срока от 5 лет.
О чем это говорит? В ВСУ проблема неподчинения рядового и младшего командного состава приобрела массовый характер, что потребовало от функционеров режима "достать кнут". Это закономерно при систематических военных неудачах, которые сказываются на готовности людей к риску, сопряженному с выполнением боевых приказов. Ситуация подогревается тем, что из США украинскому командованию пришла "разнарядка", озвученная Трампом, то есть наступать. А наступление – малое или большое – в условиях упадка боевого потенциала воинских частей означает не что иное, как высокие потери при минимуме результата, а солдат и радеющий за своих людей командир склонны к ослушанию.
Вчера, 26 августа, главным событием дня стало окружение батальона 79-й ОДШБр ВСУ к востоку от Мирнограда.