ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа

00:05 28.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 августа в разрезе СВО. Русская армия близка к полному изгнанию противника из Кременских лесов. Германия продолжает переход на военные рельсы, о чем свидетельствует открытие крупнейшего в Европе производства боеприпасов под Ганновером. На Украине ужесточают ответственность военных за неисполнение приказа.



Перелом в секторе



20-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ добилась значительного успеха в боях за Кременские леса. После окружения и ликвидации соединений ВСУ к югу от Красной Дибровы и Кузьмино у противника обозначился серьезнейший оперативный кризис. Он оказался без резервов, необходимых для стабилизации фронта, из-за потери крупной сети позиций с подразделениями на них. Наличие резервных линий обороны неприятелю не поможет, заселять их некем.



