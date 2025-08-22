|Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:35 28.08.2025
Американцам было полезно увидеть перепалку Трампа с Зеленским в феврале в Белом доме.
Об этом заявил Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.
По словам вице-президента США, он не провоцировал главу киевского режима намеренно. Но считает, что этот публичный спор помог пролить свет на опасения администрации Трампа насчет Украины.
Также Вэнс отметил, что во время президентства Байдена Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов, "не имея реальной цели, не [проводя] какой-либо реальной дипломатии". Украина "была похожа на странную денежную яму, куда США бросали деньги", добавил он.