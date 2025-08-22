Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским

00:35 28.08.2025

Американцам было полезно увидеть перепалку Трампа с Зеленским в феврале в Белом доме.



Об этом заявил Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.



По словам вице-президента США, он не провоцировал главу киевского режима намеренно. Но считает, что этот публичный спор помог пролить свет на опасения администрации Трампа насчет Украины.



