Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова

02:05 28.08.2025

Король Абдалла II посетил Узбекистан и Казахстан



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.08.2025



Король Иордании Абдалла II совершил четырехдневное турне по Центральной Азии, впервые посетив Узбекистан и укрепив партнерство с Казахстаном, наглядно продемонстрировав стремление Аммана к расширению своего влияния в регионе. И в Узбекистане, и в Казахстане подписан пакет из 15 соглашений. Отношения Аммана с Ташкентом и Астаной выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Однако эксперты называют визит короля Абдаллы II во многом церемониальным.



Визит короля Иордании Абдаллы II в Узбекистан 25–26 августа стал первым в истории двусторонних отношений.



Внешнеполитическая стратегия короля направлена на балансирование между Западом и арабским миром. Иордания поддерживает тесные связи с США, Европой и странами Персидского залива, оставаясь важным союзником в вопросах региональной безопасности.



Президент Шавкат Мирзиеев принимал короля Абдаллу II в Самарканде. Главы государств совместно посетили в Конгресс-центре специализированную выставку экспортной продукции Узбекистана. На экспозиции были представлены разнообразные готовые промышленные товары с высокой добавленной стоимостью, включая лекарственные средства, медицинское оборудование, минеральные удобрения, текстильные, трикотажные и ювелирные изделия, продукцию народных промыслов, а также инновационные IT-решения и многое другое.



Одной из ключевых тем переговоров президента Шавката Мирзиеева и Абдаллы II бен аль-Хусейна стало наращивание товарооборота, причем дискуссия фокусировалась не только на увеличении объемов взаимных поставок, но и на диверсификации экономических связей. Планируется существенное усиление кооперации в разных сферах – от традиционно сильных для Узбекистана текстильной и химической отраслей до высокотехнологичных направлений, таких как интеллектуальное сельское хозяйство и фармацевтика.



Особое внимание в ходе встречи стороны уделили туризму: введение безвизового режима и запуск регулярных авиарейсов между столицами могут значительно увеличить турпоток в обоих направлениях. Также стороны договорились сформировать два института: Межправительственную комиссию и Деловой совет. Их первые заседания должны состояться до конца текущего года. Установлению долгосрочных партнерских связей между деловыми кругами послужит проведение узбекско-иорданского бизнес-форума с участием ведущих компаний и производителей двух стран.



Лидеры двух стран подчеркнули значительный потенциал для развития сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме и цифровизации. Иорданская сторона, в свою очередь, предложила поделиться своим обширным опытом в сферах медицины, фармацевтики, халяль-индустрии и оборонной промышленности.



В Астану Абдалла II прибыл вечером 26 августа, где был встречен президентом Касым-Жомартом Токаевым. Официальные переговоры на высшем уровне состоялись в среду, пройдя вначале в формате "один на один", а затем в расширенном составе. Президент Токаев отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнув необходимость обсуждения ряда актуальных вопросов повестки дня. В ответ король Абдалла II заявил, что его визит служит продолжением диалога, инициированного в феврале 2025 года во время визита Касым-Жомарта Токаева в Амман. Тогда стороны достигли договоренностей о расширении экономического взаимодействия, создании благоприятных условий для торговли и инвестиций, а также о запуске ряда совместных проектов.



Кульминацией переговоров стало подписание более 15 соглашений, охватывающих такие ключевые сферы, как транспорт, энергетика, логистика, сельское хозяйство, IT и цифровизация, здравоохранение и фармацевтика. В рамках развития связей авиакомпания Royal Jordanian также анонсировала планы по запуску прямых рейсов между Амманом и Алматы в следующем году с частотой дважды в неделю. Иорданская сторона подтвердила готовность субсидировать эти перелеты на начальных этапах.



По мнению научного сотрудника ИМЭМО РАН Татьяны Тюкаевой, основная значимость визита короля Абдаллы II несет преимущественно символическую нагрузку, что объясняется как важной ролью Иордании на Ближнем Востоке, так и уникальным статусом самого монарха – он прямой потомок пророка Мухаммеда. "Иордания, как и другие монархии Залива, стремится расширить связи с Центральной Азией. Однако если говорить о по-настоящему плодотворном сотрудничестве, то здесь заметную активность демонстрируют лишь Объединенные Арабские Эмираты, в меньшей степени Катар и Саудовская Аравия", – сказала "НГ" Татьяна Тюкаева.



По ее мнению, несмотря на многочисленные формальные и церемониальные действия, а также подписанные соглашения, говорить о фундаментальном прорыве в сотрудничестве пока преждевременно. "Предстоит оценить, насколько реальными будут практическая реализация достигнутых договоренностей и взаимная потребность Узбекистана и Казахстана в Иордании. На данный момент это направление не является однозначным приоритетом ни для Иордании, ни для стран Центральной Азии. Интерес Центральной Азии сосредоточен прежде всего на инвестициях и экономическом развитии, что в большей степени реализуется в партнерстве, например, с Объединенными Арабскими Эмиратами", – подчеркнула Тюкаева.