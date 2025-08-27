 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:28 28.08.2025

Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников
27.08.2025 | Алексей БАЛИЕВ

В первой декаде августа Ташкент и Вашингтон договорились переориентировать всю хлопковую отрасль Узбекистана на американские стандарты, разумеется, с помощью США. Похоже, этот процесс фактически ускоряется уже не по дням, а по часам.

Нелишне напомнить, что еще в 1995 г. USDA проводило в Ташкенте и Душанбе консультации о возможности переводов производителей хлопковой продукции в Узбекистане и Таджикистане на стандарты США. Делалось это, чтобы привязать эту продукцию к потребностям североамериканского рынка и высвободить высококачественную продукцию для поставок, в том числе для реэкспорта в другие страны.

Попутная задача вырисовывалась тоже вполне очевидной: вынудить Россию – основного импортера cреднеазиатского хлопка – закупать это сырье по американским лекалам и/или согласовывать эти закупки в Центральной Азии с США. А примерная цена таких поставок была бы на 20-25% дороже той, по которой РФ ввозит это сырье из Узбекистана и Таджикистана. Причем и в тех консультациях не ставились вопросы по стандартизации означенной продукции для российских предприятий.

Регионы сотрудничества США и Узбекистана в хлопководстве. Первая половина 2020-х

Вскоре об этих наработках как-то официально "забыли". Но ненадолго, ибо узбекистанская сторона, похоже, склоняется в пользу американского неоколониального прожекта. Ташкент планирует с сентября импортировать специальный сорт хлопка из США "для выхода на премиальные рынки Европы и США". На днях об этом сообщил Иномжон Абдурахманов, глава Департамента внешней торговли Минпромторга республики. Он отметил, что узбекские текстильные фабрики "стремятся занять свою нишу в премиальном сегменте, где важны высокие стандарты качества, прослеживаемость происхождения сырья и устойчивость к экологическим проблемам".

Но при этом г-н Абдурахманов сетует, что местные усилия для достижения этих стандартов "могут оказаться недостаточными". Поэтому Узбекистан "обращается к импорту специфических сортов хлопка, таких как Strict Middling" (один из основных экспортных сортов США). В качестве примера он привел Турцию, которая, несмотря на свои собственные хлопковые плантации, также закупает высококачественное волокно из-за рубежа для поддержания конкурентоспособности своих фабрик на европейском рынке.

Импортируя определенные сорта хлопка, страны смогут маркировать свои товары специальными ярлыками, что повышает их ценность. И. Абдурахманов пояснил, что планы Ташкента "вполне предметные, хлопковое волокно из США имеет репутацию стабильного и высокого качества, соответствующего U.S. Cotton Trust Protocol, что позволяет маркировать продукцию пометкой Made with U.S. Cotton.

Также отмечено, что в Узбекистане "в ближайшие годы без партнерства с США невозможно вырастить американский хлопок типа Strict Middling из-за специфических климатических условий и агротехнических изменений, которые могут занять до пяти лет". То есть соответствующие решения в Ташкенте и Вашингтоне де-факто уже приняты?

США занимают третье место в мире по производству хлопка. Однако сорт Strict Middling пока воспринимается как менее привлекательный, что может вызвать определенные сомнения в его целесообразности для Узбекистана. В то же время апробируются, повторим, другие американские сорта. Причем в Ташкенте не озабочены адаптивностью американских сортов к российскому рынку. Вероятно, и потому, что в стране имеется обширный ассортимент, предназначенный для различных зарубежных рынков.

США стремятся затянуть Узбекистан в хлопковую аферу

По предварительной информации, американские сорта, которые более дорогостоящие, будут поэтапно вытеснять местные и навязываться зарубежной клиентуре. Не исключено, что соответствующая апробация в Узбекистане станет полигоном для аналогичных неоколониальных прожектов в других странах региона. Тем более что не было информопровержений, что предварительные исследования той же направленности в указанных странах уже проводятся.

Характерно в этой связи, что США в 1960–1980-х гг. и позже добились перевода на американские стандарты сырьевой и полуфабрикатной продукции многих слаборазвитых стран. Что привело к очевидным социально-экономическим последствиям для этих стран, подчинив их экономику и экспорт интересам глобального американского бизнеса. Кстати, ту же практику до последнего времени осуществляли Франция (и Бельгия) в своих бывших колониях, что в начале 2020-х привело к разрыву экономических взаимоотношений Франции с ее обширными колониями в Западной и Экваториальной Африке.

Не рискует ли Ташкент оказаться в столь же незавидном положении?

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756337280


