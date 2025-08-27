Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор

03:43 28.08.2025

27 августа 2025



Tazabek - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 августа 2025 года, посетил золотодобывающее предприятие "Кумтөр Голд Компани".



В своем выступлении он анонсировал о начале проекта по подземной добыче золота на месторождении Кумтор.



