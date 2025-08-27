|Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
03:43 28.08.2025
Tazabek - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 августа 2025 года, посетил золотодобывающее предприятие "Кумтөр Голд Компани".
В своем выступлении он анонсировал о начале проекта по подземной добыче золота на месторождении Кумтор.
"На сегодняшний день уже пройдено около 1600 метров тоннелей, и мы готовы добывать ценные руды с содержанием золота более 5 граммов на тонну. Срок эксплуатации подземного проекта рассчитан на 17 лет, а геологические запасы в 147 тонн золота поставлены на государственный баланс", - прокомментировал президент.
По его словам, главным преимуществом подземной добычи является ограничение чрезмерного объема пустых пород. При открытом способе, чтобы добыть 1 тонну руды приходилось извлекать до 60 тонн пустых пород, что по мировым меркам является чрезмерным, объяснил он.
На Кумторе наряду с подземной будет продолжаться и карьерная добыча золота. Но постепенно приоритет будет отдан именно подземным разработкам, добавил С.Жапаров.
Глава государства проинформировал, что с мая 2021 года по сегодняшний день общий доход предприятия составил 3 млрд 445 млн долларов США. В бюджет Кыргызстана в виде налогов и других платежей поступило 891,6 млн долларов. За это время было произведено более 54 тонн золота.
Кроме того, президент рассказал, что за 28 лет, пока Кумтором управляла иностранная компания, Кыргызстан получил всего 100 млн долларов дивидендов. "А за последние 3 года, мы получили уже 441 млн долларов дивидендов. Обратите внимание и сравните: за 28 лет -100 млн, а за 3 года мы получаем - 441 млн долларов дивидендов", - прокомментировал он.
Президент рассказал также о том, что начнется переработка хвостохранилища, где содержится более 100 тонн золота. "Кроме того, полностью передано Кумтору месторождение Тоголок, где уже начаты работы. Также продолжается геологоразведка на участке Жангарт", - сказал он.