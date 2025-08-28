 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 28.08.2025
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
10:00 28.08.2025

Фильтры

alexandr_rogers
28 августа 2025

Уже несколько раз давал основные принципы работы с информацией. Но все время приходят новые люди и задают старые вопросы.
Вот и позавчера: "Вот объясните мне, как вы это делаете? Вот, например, Трамп наш родимый, вываливает на нас кучу противоречивой информации, как бы план действий, и ведь что-то из этого приходится делать, и получается, вроде как, что не всегда врет. Их мир система похожа на замкнутую цивилизацию, которая согласно теореме Геделя по-определению нестабильна и не может отвечать новым вызовам, поскольку погрязла в своих же догматах. Их, так называемые, элиты подают свои новые хотелки как цивилизационные законы, иногда входящие в предыдущими в прямое противоречие. А как вы в этом всем разбираетесь?"

На самом деле все просто. Дело в системе и методологии.
Поскольку весь информационный поток очень большой (и с развитием телекоммуникаций и соцсетей только дальше растет), то его нужно фильтровать. По степени достоверности и значимости.
Помните, как Шерлок Холмс говорил про чердак, который нельзя забивать ненужными деталями? Вот это именно оно!



Поэтому первым делом нужно определиться с приоритетами. Для меня это, в первую очередь, экономика и политика (сферы моей профессиональной компетенции".

А существование, например, какой-нибудь Тейлор Свифт мне интересно только в том контексте, что ее используют определенные политсилы для продвижения нужной им повестки (впрочем, как и Грету Тумберг). Сама по себе она пустое место, лишь индикатор.
Или вы правда думаете, что Джордж Клуни озвучивал свои собственные мысли, когда призывал Байдена снять свою кандидатуру перед выборами?
В английском языке для таких есть меткое и обидное слово "tools". Инструменты. Не имеющие своей собственной воли, и только отрабатывающие спущенную сверху повестку (и не важно, что они из себя при этом корчат).

Итак, отметаем ту часть потока, которая не важна. Всякий шоу-биз, "светская жизнь", мода, сплетни – выбросить в пропасть.

Дальше оставляем значимое и начинаем его фильтровать по степени достоверности.
Высшая степень достоверности – факт. Что-то случилось, что-то сгорело, что-то купили, что-то произвели, что-то захватили и так далее. Желательно с пруфами.
Статистика, макроэкономические показатели, демография, промпроизводство, занятость, производство и потребление энергии и так далее.
Дальше идет официоз. Лидеры встретились, такой-то заявил.

Причем персоналии тоже ранжируются по степени достоверности. Если Путин или Си сказали – значит так и есть. Если Трамп или Макрон сказали – значит с вероятностью 90% ничего не будет.

Дальше смотрим на издание.
CNN, BBC, DW, WSJ, Bild – конченые помойки.
"Дейли Мейл" или "Sun" – желтуха уровня "СПИД-Инфо".
У "Блумберга" бывают интересные цифры, хотя в остальном это тоже пропагандистская помойка.
"Аксиос" и "Ройтерс" скатились в конвейер фейков, причем убогих. "AP" (Ассошиейтед Пресс) туда же.
"ТАСС" и "RT", соответственно, бездумно это все перепечатывают, не фильтруя – и тоже могут считаться помойками. РИА "Новости" значительно лучше, но тоже не всегда.
"Зерохедж" был хорош пару лет назад, но под выборы превратился в пропагандистский листок Трампа, несет ахинею. "Брайтбарт" всегда таким был.
"Политико", "Атлантик Консил" и "Форайн Аффейрс" претендуют на концептуальность и трендсеттинг. Публикуют в основном "опинион", то есть "мнения", но иногда интересно и с цифрами/фактами.
Бюро статистики США всегда врет. Сначала завышает отчетность, а затем снижает задним числом. ФРС (FED, Fred) дает более объективные цифры (им положено).
Есть несколько сайтов или учеток, которые выдают голые цифры и инфографику по странам без оценочных суждений.
Всякие профильные издания, типа Ассоциации американских инженеров или аналитика от "JP Morgan" в основном держат марку. Им важна репутация, а не сиюминутные политические игры.
В "Грейзон" сидят оппозиционные ко всему истеблишменту – как демократическому, так и республиканскому. Гленн Гринвальд очень крутой журналист, хотя и гомосек (но не пидорас!). Остальные в этой тусовке, типа Макса Блюменталя или Аарона Маттэ, тоже отмороженные правдорубы.

Всегда важно также смотреть, кто пишет. Его "курикулум витае", бэкграунд, образование и опыт работы.
Если это "Институт изучения войны", то это сборище малолетних хохляцких имбецилов-грантоедов, без образования. Ничего не знают, не умеют и не понимают, просто озвучивают спущенные им сверху хозяевами методички.
Если это Гидеон Рахман – это дорогостоящая британская проститутка, обслуживающая "Чатем-Хаус" и МИ-6. Тупой и безграмотный, но благодаря этому читая его можно узнать напрямую, что там в текущей методичке.
Если это Юлик Репка – то это просто немецкий дурачок, периодически впадающий в истерики.

Ну и смотрим источники публикуемой информации.
Если источники анонимные – сразу в топку. Все эти формулировки типа "источник, близкий к Кремлю" (торгует пончиками в Александровском саду), "источник, знакомый с вопросом" (прочитал у Подоляки и решил, что теперь все знает) и другие такие же – мусорные.
Их не существуют, эти формулировки используют, чтобы скрыть, что только что выдумали "новость", не выходя из редакции.
Туда же, в пропасть, автоматически идут "анонимные эксперты". Ты или говоришь свое имя и звание, и тогда отвечаешь за точность оценки/анализа/прогноза своей репутацией, или ты пустое место. А зачем верить пустому месту?
Даже Песков с его вечным "Я не знаю" лучше, чем аноним.

И да, перепроверяйте факты. Действительно ли "имярек" такое говорил. Именно так говорил? Или это выдрано и переврано? Или порезано, как пресловутое медведевское "Денег нет, но вы держитесь" (фраза, которой он НЕ говорил, и через неделю после этого разговора в Крыму подняли зарплаты)?

Кто говорит, почему говорит, зачем говорит, в каком издании говорит, кто владелец этого издания, кто выгодополучатель данной публикации и так далее.
И когда вы отранжируете все это по степени важности и достоверности, то многие вопросы отпадут сами собой.

Никому нельзя верить. Мне тоже (я не Мюллер, хе-хе).
Иногда случайно путаешь второстепенные детали, память не совершенна. Очепятки тоже ыбвают. Всегда перепроверяйте.

Украине дадут триллион долларов. Украине дадут миллион ракет. На украину пришлют охулиард солдат НАТО. Но когда-то потом, к 2440 году. Может быть.
А тысяча Тарасов и Мыкол умрет уже сегодня. Как умерла вчера и умрет завтра. Под мудрым руководством щирого украинца Зеленского.

Источник - Кухня Роджерса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756364400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям "Astana 2025 World Boccia Challenger"
- Спикер Мажилиса встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
- Решением Цифрового штаба гражданам будет обеспечен постоянный доступ к сервисам eGov, Aitu и eOtinish
- Олжас Бектенов обсудил с представителями бизнеса вопросы развития горно-металлургического комплекса
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Нуралдинова О.Е.
- Кадровые перестановки
- Про камчу и женщину. Обзор казахской прессы
- Прогноз по рейтингу АО "Банк ЦентрКредит" пересмотрен на "Позитивный" после пересмотра прогноза по рейтингу Казахстана; рейтинги подтверждены на уровне "BB/B"
- В полиции дали слово, что ограничат скорость электросамокатов
