Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....

10:00 28.08.2025

alexandr_rogers

28 августа 2025



Уже несколько раз давал основные принципы работы с информацией. Но все время приходят новые люди и задают старые вопросы.

Вот и позавчера: "Вот объясните мне, как вы это делаете? Вот, например, Трамп наш родимый, вываливает на нас кучу противоречивой информации, как бы план действий, и ведь что-то из этого приходится делать, и получается, вроде как, что не всегда врет. Их мир система похожа на замкнутую цивилизацию, которая согласно теореме Геделя по-определению нестабильна и не может отвечать новым вызовам, поскольку погрязла в своих же догматах. Их, так называемые, элиты подают свои новые хотелки как цивилизационные законы, иногда входящие в предыдущими в прямое противоречие. А как вы в этом всем разбираетесь?"



На самом деле все просто. Дело в системе и методологии.

Поскольку весь информационный поток очень большой (и с развитием телекоммуникаций и соцсетей только дальше растет), то его нужно фильтровать. По степени достоверности и значимости.

Помните, как Шерлок Холмс говорил про чердак, который нельзя забивать ненужными деталями? Вот это именно оно!



