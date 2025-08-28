|Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
alexandr_rogers
28 августа 2025
Уже несколько раз давал основные принципы работы с информацией. Но все время приходят новые люди и задают старые вопросы.
Вот и позавчера: "Вот объясните мне, как вы это делаете? Вот, например, Трамп наш родимый, вываливает на нас кучу противоречивой информации, как бы план действий, и ведь что-то из этого приходится делать, и получается, вроде как, что не всегда врет. Их мир система похожа на замкнутую цивилизацию, которая согласно теореме Геделя по-определению нестабильна и не может отвечать новым вызовам, поскольку погрязла в своих же догматах. Их, так называемые, элиты подают свои новые хотелки как цивилизационные законы, иногда входящие в предыдущими в прямое противоречие. А как вы в этом всем разбираетесь?"
На самом деле все просто. Дело в системе и методологии.
Поскольку весь информационный поток очень большой (и с развитием телекоммуникаций и соцсетей только дальше растет), то его нужно фильтровать. По степени достоверности и значимости.
Помните, как Шерлок Холмс говорил про чердак, который нельзя забивать ненужными деталями? Вот это именно оно!
Поэтому первым делом нужно определиться с приоритетами. Для меня это, в первую очередь, экономика и политика (сферы моей профессиональной компетенции".
А существование, например, какой-нибудь Тейлор Свифт мне интересно только в том контексте, что ее используют определенные политсилы для продвижения нужной им повестки (впрочем, как и Грету Тумберг). Сама по себе она пустое место, лишь индикатор.
Или вы правда думаете, что Джордж Клуни озвучивал свои собственные мысли, когда призывал Байдена снять свою кандидатуру перед выборами?
В английском языке для таких есть меткое и обидное слово "tools". Инструменты. Не имеющие своей собственной воли, и только отрабатывающие спущенную сверху повестку (и не важно, что они из себя при этом корчат).
Итак, отметаем ту часть потока, которая не важна. Всякий шоу-биз, "светская жизнь", мода, сплетни – выбросить в пропасть.
Дальше оставляем значимое и начинаем его фильтровать по степени достоверности.
Высшая степень достоверности – факт. Что-то случилось, что-то сгорело, что-то купили, что-то произвели, что-то захватили и так далее. Желательно с пруфами.
Статистика, макроэкономические показатели, демография, промпроизводство, занятость, производство и потребление энергии и так далее.
Дальше идет официоз. Лидеры встретились, такой-то заявил.
Причем персоналии тоже ранжируются по степени достоверности. Если Путин или Си сказали – значит так и есть. Если Трамп или Макрон сказали – значит с вероятностью 90% ничего не будет.
Дальше смотрим на издание.
CNN, BBC, DW, WSJ, Bild – конченые помойки.
"Дейли Мейл" или "Sun" – желтуха уровня "СПИД-Инфо".
У "Блумберга" бывают интересные цифры, хотя в остальном это тоже пропагандистская помойка.
"Аксиос" и "Ройтерс" скатились в конвейер фейков, причем убогих. "AP" (Ассошиейтед Пресс) туда же.
"ТАСС" и "RT", соответственно, бездумно это все перепечатывают, не фильтруя – и тоже могут считаться помойками. РИА "Новости" значительно лучше, но тоже не всегда.
"Зерохедж" был хорош пару лет назад, но под выборы превратился в пропагандистский листок Трампа, несет ахинею. "Брайтбарт" всегда таким был.
"Политико", "Атлантик Консил" и "Форайн Аффейрс" претендуют на концептуальность и трендсеттинг. Публикуют в основном "опинион", то есть "мнения", но иногда интересно и с цифрами/фактами.
Бюро статистики США всегда врет. Сначала завышает отчетность, а затем снижает задним числом. ФРС (FED, Fred) дает более объективные цифры (им положено).
Есть несколько сайтов или учеток, которые выдают голые цифры и инфографику по странам без оценочных суждений.
Всякие профильные издания, типа Ассоциации американских инженеров или аналитика от "JP Morgan" в основном держат марку. Им важна репутация, а не сиюминутные политические игры.
В "Грейзон" сидят оппозиционные ко всему истеблишменту – как демократическому, так и республиканскому. Гленн Гринвальд очень крутой журналист, хотя и гомосек (но не пидорас!). Остальные в этой тусовке, типа Макса Блюменталя или Аарона Маттэ, тоже отмороженные правдорубы.
Всегда важно также смотреть, кто пишет. Его "курикулум витае", бэкграунд, образование и опыт работы.
Если это "Институт изучения войны", то это сборище малолетних хохляцких имбецилов-грантоедов, без образования. Ничего не знают, не умеют и не понимают, просто озвучивают спущенные им сверху хозяевами методички.
Если это Гидеон Рахман – это дорогостоящая британская проститутка, обслуживающая "Чатем-Хаус" и МИ-6. Тупой и безграмотный, но благодаря этому читая его можно узнать напрямую, что там в текущей методичке.
Если это Юлик Репка – то это просто немецкий дурачок, периодически впадающий в истерики.
Ну и смотрим источники публикуемой информации.
Если источники анонимные – сразу в топку. Все эти формулировки типа "источник, близкий к Кремлю" (торгует пончиками в Александровском саду), "источник, знакомый с вопросом" (прочитал у Подоляки и решил, что теперь все знает) и другие такие же – мусорные.
Их не существуют, эти формулировки используют, чтобы скрыть, что только что выдумали "новость", не выходя из редакции.
Туда же, в пропасть, автоматически идут "анонимные эксперты". Ты или говоришь свое имя и звание, и тогда отвечаешь за точность оценки/анализа/прогноза своей репутацией, или ты пустое место. А зачем верить пустому месту?
Даже Песков с его вечным "Я не знаю" лучше, чем аноним.
И да, перепроверяйте факты. Действительно ли "имярек" такое говорил. Именно так говорил? Или это выдрано и переврано? Или порезано, как пресловутое медведевское "Денег нет, но вы держитесь" (фраза, которой он НЕ говорил, и через неделю после этого разговора в Крыму подняли зарплаты)?
Кто говорит, почему говорит, зачем говорит, в каком издании говорит, кто владелец этого издания, кто выгодополучатель данной публикации и так далее.
И когда вы отранжируете все это по степени важности и достоверности, то многие вопросы отпадут сами собой.
Никому нельзя верить. Мне тоже (я не Мюллер, хе-хе).
Иногда случайно путаешь второстепенные детали, память не совершенна. Очепятки тоже ыбвают. Всегда перепроверяйте.
Украине дадут триллион долларов. Украине дадут миллион ракет. На украину пришлют охулиард солдат НАТО. Но когда-то потом, к 2440 году. Может быть.
А тысяча Тарасов и Мыкол умрет уже сегодня. Как умерла вчера и умрет завтра. Под мудрым руководством щирого украинца Зеленского.