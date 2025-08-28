 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 28.08.2025
ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
11:01 28.08.2025

Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
28.08.2025

Попытки Запада создать конкурирующую цепочку поставок и ослабить доминирование Пекина столкнутся с проблемами, связанными с затратами и масштабом

Глава одной из крупнейших в Китае компаний, занимающихся добычей редкоземельных металлов, недавно заявил о доминирующем положении Китая в этой критически важной отрасли. Он подчеркнул, что попытки Запада ослабить влияние Пекина в этом секторе обречены на неудачу.

Чжан Сиган, руководитель Rising Nonferrous Metals Share Co, дочерней структуры одного из двух государственных гигантов в области редкоземельных металлов, отметил, что технологические достижения Китая укрепят его позиции в вопросах ценообразования на эти материалы. По его словам, в ближайшем будущем международные рынки будут продолжать зависеть от поставок редкоземельных металлов из Китая.

США, Европа и Япония предпринимают усилия по созданию независимой от Китая цепочки поставок минералов и магнитов, которые играют ключевую роль в таких технологиях, как производство смартфонов, электромобилей и военной техники. Однако в настоящее время западная промышленность почти полностью полагается на Китай в плане поставок редкоземельных металлов.

Аналитики и эксперты отрасли согласны с оценкой Чжана: ослабить доминирующее положение Китая будет крайне сложно. Благодаря многолетнему государственному планированию и стратегическим приобретениям, Пекин закрепил за собой статус производителя редкоземельных металлов с наименьшими затратами на каждом этапе производственной цепочки.

Контроль Китая над редкоземельными элементами оказывает значительное влияние на глобальные торговые переговоры. Пекин использует экспортный контроль для оказания давления на Вашингтон, а Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, обвиняет Китай в "доминировании, зависимости и шантаже" для банкротства конкурентов в этой отрасли.

Китай доминирует в мировом производстве редкоземельных металлов и увеличил свою квоту на добычу. Расчетный объем производства (1000 тонн). Китайская квота. Китай. США. Остальной мир. Источник: Геологическая служба США, исследование Financial Times. Оценка в эквиваленте оксидов редкоземельных металлов (РЗМ). В Китае действует система квот на производство редкоземельных металлов с 2006 года. Объемы производства в Китае после 2014 года относятся к годовой квоте.



После жалоб официальных лиц США и Европы на нехватку поставок, поставки редкоземельных металлов были возобновлены. Однако торговые данные и исследования показывают, что Пекин строго контролирует экспорт, чтобы предотвратить накопление запасов за рубежом.

Несмотря на то что Китай контролирует 70 % добычи, 90 % переработки и 93 % производства магнитов, он поддерживает достаточно низкие цены, чтобы отпугнуть новых конкурентов. Это может служить уроком для стратегических цепочек поставок и показывает трудности, с которыми столкнется Запад при попытке конкурировать.

"Китай не снижает производство для повышения цен, а использует свое доминирующее положение на рынке для сохранения влияния и затем превращает эти ресурсы в оружие", - отмечает Граселин Баскаран, эксперт по критически важным минералам в Центре стратегических и международных исследований.

"Это не только касается редкоземельных элементов - такая же ситуация наблюдается и с другими товарами".

Доминирование Китая в этой отрасли было предсказуемым еще несколько десятилетий назад, когда Дэн Сяопин, тогдашний лидер Китая, отметил минеральные богатства страны, сказав: "На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае - редкоземельные металлы".

В 1990-х годах добыча полезных ископаемых пережила бум, частично благодаря слабому экологическому контролю, что позволяло расширять производство без ограничений. Тысячи нелегальных старателей на севере Внутренней Монголии добывали легкие редкоземельные металлы, а на юге мелкие операторы использовали химическое выщелачивание и открытые пруды для выделения более тяжелых элементов из богатых глиной месторождений.

Пока конкуренты прекращали производство, Китай сосредоточился на продвижении по цепочке создания стоимости и начал производить редкоземельные магниты. В 1995 году две государственные компании, China Nonferrous Metals Industry Corp и Beijing San Huan New Materials, управляемые зятьями Дэна, объединились с американскими инвесторами для покупки магнитного подразделения GM, Magnequench, и его завода в Индиане. Затем Magnequench приобрела подразделение по производству редкоземельных металлов французской компании Ugimag, также имевшей завод в Индиане. К 2004 году производственные линии обоих предприятий в США были закрыты, американские рабочие уволены, а оборудование перевезено на заводы в китайские города Тяньцзинь и Нинбо.

На Китай пришлось три четверти мирового рынка редкоземельных магнитов, тогда как на долю США в прошлом году пришлось всего 3%.. Доля рынка (%), 2024 г. Китай: 75. Япония: 10. Европа: 7. США: 3. Остальной мир: 5. FT. Источник: Джон Ормерод. Данные относятся к магнитам из неодима-железа-бора (NdFeB).

Пекин также использовал налоговую политику и экспортные квоты для затруднения конкуренции со стороны иностранных производителей магнитов. "Был период, когда автомобильные заводы обращались в Китай за коммерческими предложениями, и это было просто невозможно для иностранных производителей", - говорит Джон Ормерод, эксперт по производству магнитов.

К 2010 году два оставшихся в США производителя магнитов закрылись, не выдержав конкуренции с китайскими компаниями. Потрясенная неофициальным эмбарго Китая на поставки редкоземельных металлов в Японию в том же году, японская промышленность начала создавать запасы. Япония также активно работает над переработкой редкоземельных металлов, содержащихся в бывших в употреблении продуктах, таких как магниты в гибридных автомобилях Toyota Prius.

Тем временем китайские власти постепенно взяли отрасль под государственный контроль, закрывая или объединяя тысячи шахт в два крупных государственных предприятия: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co и China Rare Earth Group, которые являются материнской компанией Zhang’s Rising Nonferrous Metals Share Co. По мере выхода конкурирующих майнинговых компаний в США и Австралии на рынок, Пекин увеличивал производственные квоты, сдерживая рост цен, несмотря на растущий спрос со стороны быстро развивающейся индустрии электромобилей, что приводило к снижению прибыли как западных, так и китайских майнинговых компаний.

"Они сдерживают рост цен", - отмечает Баскаран. "Основная причина, по которой у нас нет альтернативных источников редкоземельных металлов, заключается в их невыгодности с коммерческой точки зрения".

Однако китайские компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов при поддержке государства, продолжают инвестировать, несмотря на низкие доходы. Теперь они извлекают выгоду из масштаба производства и технологического лидерства на таких этапах, как переработка редкоземельных металлов, о которой Пекин запретил сообщать за границей.

"Достичь уровня цен Китая будет невозможно", - говорит Ормерод. "Покупателям магнитов придется смириться с тем, что цена будет выше так называемой рыночной цены Китая".

В июне страны "Большой семерки" объявили о намерении изучить механизм установления стандартов, который, по мнению аналитиков, может быть использован для ограничения поставок сверхдешевых редкоземельных магнитов из Китая.

В июле Вашингтон пошел на более решительные меры, гарантировав минимальный уровень цен для компании MP Materials со штаб-квартирой в Лас-Вегасе, обязавшись покупать неодим-празеодимовые магниты примерно в два раза дороже рыночной цены. Также было объявлено о намерении покупать все магниты, производимые на будущем предприятии в США.

Однако Гарет Хэтч, основатель компании Technology Materials Research, сомневается в высоком спросе на более дорогие магниты, произведенные не в Китае, за исключением оборонного сектора. "Большинство западных компаний всегда стремились к минимальным затратам, - говорит он. - Зачем покупать у производителя с более высокими затратами, если есть альтернативы с более низкими?"

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756368060


