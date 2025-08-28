ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?

28.08.2025





Попытки Запада создать конкурирующую цепочку поставок и ослабить доминирование Пекина столкнутся с проблемами, связанными с затратами и масштабом



Глава одной из крупнейших в Китае компаний, занимающихся добычей редкоземельных металлов, недавно заявил о доминирующем положении Китая в этой критически важной отрасли. Он подчеркнул, что попытки Запада ослабить влияние Пекина в этом секторе обречены на неудачу.



Чжан Сиган, руководитель Rising Nonferrous Metals Share Co, дочерней структуры одного из двух государственных гигантов в области редкоземельных металлов, отметил, что технологические достижения Китая укрепят его позиции в вопросах ценообразования на эти материалы. По его словам, в ближайшем будущем международные рынки будут продолжать зависеть от поставок редкоземельных металлов из Китая.



США, Европа и Япония предпринимают усилия по созданию независимой от Китая цепочки поставок минералов и магнитов, которые играют ключевую роль в таких технологиях, как производство смартфонов, электромобилей и военной техники. Однако в настоящее время западная промышленность почти полностью полагается на Китай в плане поставок редкоземельных металлов.



Аналитики и эксперты отрасли согласны с оценкой Чжана: ослабить доминирующее положение Китая будет крайне сложно. Благодаря многолетнему государственному планированию и стратегическим приобретениям, Пекин закрепил за собой статус производителя редкоземельных металлов с наименьшими затратами на каждом этапе производственной цепочки.



Контроль Китая над редкоземельными элементами оказывает значительное влияние на глобальные торговые переговоры. Пекин использует экспортный контроль для оказания давления на Вашингтон, а Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, обвиняет Китай в "доминировании, зависимости и шантаже" для банкротства конкурентов в этой отрасли.



Китай доминирует в мировом производстве редкоземельных металлов и увеличил свою квоту на добычу. Расчетный объем производства (1000 тонн). Китайская квота. Китай. США. Остальной мир. Источник: Геологическая служба США, исследование Financial Times. Оценка в эквиваленте оксидов редкоземельных металлов (РЗМ). В Китае действует система квот на производство редкоземельных металлов с 2006 года. Объемы производства в Китае после 2014 года относятся к годовой квоте.



