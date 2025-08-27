Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский

11:06 28.08.2025

Пригласят ли Северную Корею в ШОС

Выход КНДР из внешнеполитической изоляции назрел



Юрий Тавровский

Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – китаевед, писатель.

27.08.2025



На Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа – 1 сентября может быть поставлен вопрос о присоединении к ней КНДР. Такое предположение можно сделать с учетом небывалой частоты контактов Москвы и Пхеньяна в последнее время.



В середине августа прошел визит в КНДР делегации Госдумы во главе с Вячеславом Володиным. Состоялась его встреча с председателем государственных дел Ким Чен Ыном. 12 августа с ним же говорил по телефону президент Владимир Путин. Месяцем раньше политические вопросы обсуждались в ходе визита в Пхеньян главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Среди неизвестных пока результатов этих контактов могут быть приглашение корейского руководителя на Восточный экономический форум во Владивостоке в начале сентября и даже поддержка Россией вступления Северной Кореи в ШОС, ОДКБ и БРИКС. Выход КНДР из внешнеполитической изоляции давно назрел. Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года Путиным и Кимом зафиксировало новый мировой статус КНДР как достойного партнера и открыло новые перспективы.



"Сюрпризов замедленного действия" можно ожидать и в военной области по итогам июньской поездки в Пхеньян секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Он подвел итоги "боевого крещения" Корейской народной армии (КНА) в Курской области, подвергшейся атаке ВСУ. Северокорейцы доказали верность духу и букве договора. Уже через несколько недель тысячи бойцов КНА прибыли в Россию и вскоре пошли на передовую.



Возможность создания российско-корейской связки наметилась довольно неожиданно. Это произошло в июле 2023 года, когда Шойгу принял участие в торжествах по случаю 70-летия завершения корейской войны (1950–1953). Политический потенциал отношений с Пхеньяном стал очевиден в ходе встречи Шойгу с Кимом, а военный потенциал – после посещения им воинских частей и предприятий ВПК. Доклад в Кремле ускорил развитие событий. Последовал приезд на Дальний Восток Кима в сентябре и его переговоры с Путиным. Международно-правовое оформление договоренностей двух руководителей о военно-политическом союзе произошло в форме договора в июне следующего года.



Еще до его подписания наши военные эксперты отмечали высокие боевые качества КНА. "Фактически миллион бойцов КНА – это миллион спецназовцев, отлично обученных и мотивированных", – говорил мне после первой поездки Шойгу в Пхеньян знакомый генерал. По существу, армия Ким Чен Ына как минимум равна по мощи украинской армии, а по численности превосходит ее. Даже пребывая десятилетиями в состоянии самоизоляции, КНДР обеспечила производство всей линейки вооружений – от автоматов и танков до атомной и водородной бомб, гиперзвуковых ракет, беспилотных самолетов и подводных лодок.



Недолго оставаясь в учебных лагерях на территории России, корейцы приноровились к незнакомому типу боевых действий и вышли на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Приехавшие оттуда офицеры давали оценку "боевому слаживанию" с корейскими ротами: "храбрые, выносливые, надежные".



Это их командиров благодарил во время парада на Красной площади 9 мая Верховный главнокомандующий Путин. С тех пор сообщений о действиях корейцев не появлялось. Есть основания полагать, что выполнение обязательств по пресечению агрессии на "исторической территории" союзной державы под Курском будет продолжено еще и на "конституционных" российских землях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Скорее всего именно о выходе корейских подразделений на новый оперативный простор шел разговор Шойгу и Кима в июне.



Приобретая опыт современной войны, испытывая в боевых условиях собственное оружие и осваивая российскую технику, КНА становится одной из лучших армий мира. С этим придется считаться США и их союзникам по недавно заключенному военному союзу – Японии и Южной Корее. Созданный во время правления Джозефа Байдена, он призван укрепить восточный фронт глобальной холодной войны.



При Дональде Трампе приготовления против РФ, Китая и КНДР продолжаются. Военно-политическое взаимодействие Москвы и Пхеньяна способно охладить горячие головы. Стоит еще учесть, что между Китаем и КНДР еще в 1961 году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Таким образом, сложился стратегический треугольник, сопоставимый с "треугольниками", "квадратами" и иными военно-геометрическими фигурами США и их союзников.



Сейчас встает вопрос не только о будущем корейских войск в России. Пора определить место нашего нового союзника в системе международных связей России. КНДР не просто достойна принятия в ОДКБ, ШОС и БРИКС. Она укрепила бы их роль в мировых делах.



Что касается ОДКБ, то Корея уже помогла нам больше, чем весь этот постсоветский военный блок. Корея не была бы лишней и в составе ШОС. Ее экономический и научный потенциал вполне соизмерим с большинством государств-членов. Ядерный статус КНДР добавился бы к России, Китаю, Индии и Пакистану и превратил ШОС в "ядерную пятерку", обогнав по этому показателю "тройку" НАТО (США, Британия и Франция). Подключение Пхеньяна к торговым и экономическим проектам ШОС позволил бы корейскому народу преодолеть последствия блокады и санкций, повысить жизненный уровень.



Корейское членство в БРИКС также было бы взаимовыгодно как для этого быстро растущего объединения глобального Юга, так и самой КНДР. Успешный опыт развития даже в условиях изоляции может стать интересным для стран, стремящихся к сотрудничеству при соблюдении принципов суверенитета.