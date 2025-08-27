 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.08.2025
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:06 28.08.2025

Пригласят ли Северную Корею в ШОС
Выход КНДР из внешнеполитической изоляции назрел

Юрий Тавровский
Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – китаевед, писатель.
27.08.2025

На Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа – 1 сентября может быть поставлен вопрос о присоединении к ней КНДР. Такое предположение можно сделать с учетом небывалой частоты контактов Москвы и Пхеньяна в последнее время.

В середине августа прошел визит в КНДР делегации Госдумы во главе с Вячеславом Володиным. Состоялась его встреча с председателем государственных дел Ким Чен Ыном. 12 августа с ним же говорил по телефону президент Владимир Путин. Месяцем раньше политические вопросы обсуждались в ходе визита в Пхеньян главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Среди неизвестных пока результатов этих контактов могут быть приглашение корейского руководителя на Восточный экономический форум во Владивостоке в начале сентября и даже поддержка Россией вступления Северной Кореи в ШОС, ОДКБ и БРИКС. Выход КНДР из внешнеполитической изоляции давно назрел. Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне 2024 года Путиным и Кимом зафиксировало новый мировой статус КНДР как достойного партнера и открыло новые перспективы.

"Сюрпризов замедленного действия" можно ожидать и в военной области по итогам июньской поездки в Пхеньян секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Он подвел итоги "боевого крещения" Корейской народной армии (КНА) в Курской области, подвергшейся атаке ВСУ. Северокорейцы доказали верность духу и букве договора. Уже через несколько недель тысячи бойцов КНА прибыли в Россию и вскоре пошли на передовую.

Возможность создания российско-корейской связки наметилась довольно неожиданно. Это произошло в июле 2023 года, когда Шойгу принял участие в торжествах по случаю 70-летия завершения корейской войны (1950–1953). Политический потенциал отношений с Пхеньяном стал очевиден в ходе встречи Шойгу с Кимом, а военный потенциал – после посещения им воинских частей и предприятий ВПК. Доклад в Кремле ускорил развитие событий. Последовал приезд на Дальний Восток Кима в сентябре и его переговоры с Путиным. Международно-правовое оформление договоренностей двух руководителей о военно-политическом союзе произошло в форме договора в июне следующего года.

Еще до его подписания наши военные эксперты отмечали высокие боевые качества КНА. "Фактически миллион бойцов КНА – это миллион спецназовцев, отлично обученных и мотивированных", – говорил мне после первой поездки Шойгу в Пхеньян знакомый генерал. По существу, армия Ким Чен Ына как минимум равна по мощи украинской армии, а по численности превосходит ее. Даже пребывая десятилетиями в состоянии самоизоляции, КНДР обеспечила производство всей линейки вооружений – от автоматов и танков до атомной и водородной бомб, гиперзвуковых ракет, беспилотных самолетов и подводных лодок.

Недолго оставаясь в учебных лагерях на территории России, корейцы приноровились к незнакомому типу боевых действий и вышли на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Приехавшие оттуда офицеры давали оценку "боевому слаживанию" с корейскими ротами: "храбрые, выносливые, надежные".

Это их командиров благодарил во время парада на Красной площади 9 мая Верховный главнокомандующий Путин. С тех пор сообщений о действиях корейцев не появлялось. Есть основания полагать, что выполнение обязательств по пресечению агрессии на "исторической территории" союзной державы под Курском будет продолжено еще и на "конституционных" российских землях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Скорее всего именно о выходе корейских подразделений на новый оперативный простор шел разговор Шойгу и Кима в июне.

Приобретая опыт современной войны, испытывая в боевых условиях собственное оружие и осваивая российскую технику, КНА становится одной из лучших армий мира. С этим придется считаться США и их союзникам по недавно заключенному военному союзу – Японии и Южной Корее. Созданный во время правления Джозефа Байдена, он призван укрепить восточный фронт глобальной холодной войны.

При Дональде Трампе приготовления против РФ, Китая и КНДР продолжаются. Военно-политическое взаимодействие Москвы и Пхеньяна способно охладить горячие головы. Стоит еще учесть, что между Китаем и КНДР еще в 1961 году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Таким образом, сложился стратегический треугольник, сопоставимый с "треугольниками", "квадратами" и иными военно-геометрическими фигурами США и их союзников.

Сейчас встает вопрос не только о будущем корейских войск в России. Пора определить место нашего нового союзника в системе международных связей России. КНДР не просто достойна принятия в ОДКБ, ШОС и БРИКС. Она укрепила бы их роль в мировых делах.

Что касается ОДКБ, то Корея уже помогла нам больше, чем весь этот постсоветский военный блок. Корея не была бы лишней и в составе ШОС. Ее экономический и научный потенциал вполне соизмерим с большинством государств-членов. Ядерный статус КНДР добавился бы к России, Китаю, Индии и Пакистану и превратил ШОС в "ядерную пятерку", обогнав по этому показателю "тройку" НАТО (США, Британия и Франция). Подключение Пхеньяна к торговым и экономическим проектам ШОС позволил бы корейскому народу преодолеть последствия блокады и санкций, повысить жизненный уровень.

Корейское членство в БРИКС также было бы взаимовыгодно как для этого быстро растущего объединения глобального Юга, так и самой КНДР. Успешный опыт развития даже в условиях изоляции может стать интересным для стран, стремящихся к сотрудничеству при соблюдении принципов суверенитета.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756368360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям "Astana 2025 World Boccia Challenger"
- Спикер Мажилиса встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
- Решением Цифрового штаба гражданам будет обеспечен постоянный доступ к сервисам eGov, Aitu и eOtinish
- Олжас Бектенов обсудил с представителями бизнеса вопросы развития горно-металлургического комплекса
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Нуралдинова О.Е.
- Кадровые перестановки
- Про камчу и женщину. Обзор казахской прессы
- Прогноз по рейтингу АО "Банк ЦентрКредит" пересмотрен на "Позитивный" после пересмотра прогноза по рейтингу Казахстана; рейтинги подтверждены на уровне "BB/B"
- В полиции дали слово, что ограничат скорость электросамокатов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  