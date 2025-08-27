 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 28.08.2025
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
12:55 28.08.2025

Фальстарт: эксперты объяснили бурный закат эры электромобилей в России и в мире
Фиаско "электричек" связано совсем даже не с ними самими

Не дождавшись "просроченной премьеры" главного отечественного электромобиля (обещанная июльская официальная премьера "Атома" не состоялась, как не были названы ни цены, ни точное время его появления в продаже), россияне окончательно, похоже, осознали, что для обладанием машиной с "электричеством в баке" нужен целый ворох условий, которые простой автомобилист с единственной машиной в гараже выполнить просто не может. Что подтверждают и эксперты автомобильной отрасли. Подробности - на портале "АвтоВзгляд".

Эдуард Раскин
27 августа 2025

Общемировые тенденции, еще пару лет назад настойчиво свидетельствующие о скором полном и безальтернативном переходе на электротягу, "внезапно" изменились под гнетом реальности: не будет никакого перехода. А уж прямо сейчас, сегодня - и подавно.

Без государственных дотаций, без гигаватт бесплатного или почти бесплатного электричества, а также комфортного и соизмеримого хотя бы с традиционной заправкой сервиса зарядки электромобиля, без понятной на подсознательном уровне эксплуатации массовый потребитель транспортных средств на "электричку" не пересядет. В итоге электромобили так и остались "игрушкой для богатых", оперативно выбрав свой объем спроса. Почему так вышло с революционной, на первый взгляд, идеей?

Андрей Коромыслов, технический консультант компании Krauf, выпускающей точные копии оригинальных запчастей для техники известных европейских, азиатских и американских автопроизводителей, считает электромобиль вещью, свое время опередившей:

- В настоящее время революции в автотранспорте не наступило: электромобиль - это дорого, инфраструктура в стадии создания, запас хода сильно зависит от внешних факторов, при планировании сколько-нибудь дальнего путешествия необходимо учитывать время и место для заряда и многое другое. Пока в России чисто электрические авто остаются "игрушками для богатых", которым нет необходимости выезжать далеко за пределы МКАД, разве что до загородного дома с индивидуальным зарядным устройством.

Настоящая революция, связанная с переходом на электрическую тягу, в автомобильной индустрии произойдет тогда, когда будет разработана связка "аккумулятор - зарядное устройство", позволяющая пополнять заряд в максимально сжатые сроки и с развитой инфраструктурой. Прогресс в этой сфере есть, так что электрическое будущее неизбежно должно наступить.

Да, сегодня на нашем рынке есть предложения сравнительно недорогих "электричек", но даже несмотря на меры господдержки в виде льгот при покупке, бесплатной парковки, отсутствия в ряде регионов транспортного налога, себе такое авто я бы не взял: не готов вместо обычной АЗС искать "розетку", мерзнуть в пробке зимой, экономя электроэнергию, думать, где можно будет пополнить заряд в поездке дальше 300 км. И даже оптимистичные отчеты "электроводов" в Сети пока мою убежденность поколебать не способны, - заключает собеседник портала "АвтоВзгляд".

А вот экономист, публицист и общественный деятель Валерий Корнеев и вовсе убежден, что электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит, России исстари противостоящих:

- Электромобили, наряду с ветрогенерацией и солнечными панелями, стали главной игрушкой продвигаемого коллективным глобалистским Западом "зеленого перехода", целью которого было перераспределить в свою пользу ренту и от добычи углеводородов в случае стран, добывающих углеводородное сырье, и от массового производства ширпотреба, в случае со странами ЮВА (и в первую очередь - Китая).

Но КНР перехватила технологическое и производственное лидерство в этом сегменте, да и возможность бесконечного субсидирования Западом внедрения, в частности, электромобилей, фактически сошла "на нет" из-за собственных проблем с бюджетами. Так что модные недавно электромобили сейчас реально пользуются спросом фактически только в Поднебесной.

Там с их помощью пытаются компенсировать загрязнение воздуха от ежегодно продаваемых 25 миллионов новых авто, половина из которых работает на традиционном топливе, и увеличения генерации электроэнергии, которая до сих пор в большой степени угольная. В остальных странах бюджетные субсидии на них сворачиваются, а вслед за ними сокращаются и их продажи. Тем более, что до сих пор реально не решены проблемы с утилизацией десятков миллионов выработавших свой ресурс батарей электромобиле, - подчеркивает эксперт.

- Электромобили остаются экзотикой, - cоглашается с коллегами и директор по стратегии и развитию компании Carcraft Борис Беленький. - Инфраструктура ограничена крупными городами, зарядки в регионах - редкость, а стоимость новых моделей не дает им шанса стать массовыми. Даже китайские электрокары, которые могли бы сыграть на доступности, упираются во все те же проблемы с сервисом и остаточной стоимостью...

Нам же остается только подвести итог. Во-первых, для продвижения, сколько бы в само продвижение не вкладывалось, продукт все же нужен. И продукт этот должен отвечать параметрам, заложенным в его стоимости: дешевого электромобиля мы так и не дождались (и не дождемся), следовательно, предстоит конкуренция с ДВС, которую "электрички" проиграли "в одну калитку".

Отключили дотации в Европе - отключились и потребители. Притом, что любопытно, в тот же день. Аналогично обстоят дела и в США. "Ноу мани - ноу хани" во всей красе. Богатый отечественный автомобилист, сначала клюнув на "новинку", тоже порядочно поиграл в "экологию", тишину и неистовый подрыв на старте, но потом пришла зима: "генерал Мороз" сделал для ДВС больше, чем все пиарщики мира.

Более того, поискав раз-другой "розетку", сомнения тут же доделали начатое природой: бесплатная парковка и бесплатные иногда платные дороги - это хорошо, но к родственникам в соседний город уже не съездить. Да и на дачу - с оглядкой. Так что пункт под номером 2 - инфраструктура, которая за модой просто не поспела. И тем самым погребла под собой все достижения маркетинга.

Ну а вишенкой на торте стало, как ни странно, время: "электричка" просто не успела сделаться массовым транспортом в России, так что "сарафанное радио", самый действенный и могучий механизм продвижения любого товара в наших широтах, просто не сработало. Увы и ах.

Источник - АвтоВзгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756374900


