АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит

Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит

12:55 28.08.2025

Фальстарт: эксперты объяснили бурный закат эры электромобилей в России и в мире

Фиаско "электричек" связано совсем даже не с ними самими



Не дождавшись "просроченной премьеры" главного отечественного электромобиля (обещанная июльская официальная премьера "Атома" не состоялась, как не были названы ни цены, ни точное время его появления в продаже), россияне окончательно, похоже, осознали, что для обладанием машиной с "электричеством в баке" нужен целый ворох условий, которые простой автомобилист с единственной машиной в гараже выполнить просто не может. Что подтверждают и эксперты автомобильной отрасли. Подробности - на портале "АвтоВзгляд".



Эдуард Раскин

27 августа 2025



Общемировые тенденции, еще пару лет назад настойчиво свидетельствующие о скором полном и безальтернативном переходе на электротягу, "внезапно" изменились под гнетом реальности: не будет никакого перехода. А уж прямо сейчас, сегодня - и подавно.



Без государственных дотаций, без гигаватт бесплатного или почти бесплатного электричества, а также комфортного и соизмеримого хотя бы с традиционной заправкой сервиса зарядки электромобиля, без понятной на подсознательном уровне эксплуатации массовый потребитель транспортных средств на "электричку" не пересядет. В итоге электромобили так и остались "игрушкой для богатых", оперативно выбрав свой объем спроса. Почему так вышло с революционной, на первый взгляд, идеей?



Андрей Коромыслов, технический консультант компании Krauf, выпускающей точные копии оригинальных запчастей для техники известных европейских, азиатских и американских автопроизводителей, считает электромобиль вещью, свое время опередившей:



- В настоящее время революции в автотранспорте не наступило: электромобиль - это дорого, инфраструктура в стадии создания, запас хода сильно зависит от внешних факторов, при планировании сколько-нибудь дальнего путешествия необходимо учитывать время и место для заряда и многое другое. Пока в России чисто электрические авто остаются "игрушками для богатых", которым нет необходимости выезжать далеко за пределы МКАД, разве что до загородного дома с индивидуальным зарядным устройством.



Настоящая революция, связанная с переходом на электрическую тягу, в автомобильной индустрии произойдет тогда, когда будет разработана связка "аккумулятор - зарядное устройство", позволяющая пополнять заряд в максимально сжатые сроки и с развитой инфраструктурой. Прогресс в этой сфере есть, так что электрическое будущее неизбежно должно наступить.



Да, сегодня на нашем рынке есть предложения сравнительно недорогих "электричек", но даже несмотря на меры господдержки в виде льгот при покупке, бесплатной парковки, отсутствия в ряде регионов транспортного налога, себе такое авто я бы не взял: не готов вместо обычной АЗС искать "розетку", мерзнуть в пробке зимой, экономя электроэнергию, думать, где можно будет пополнить заряд в поездке дальше 300 км. И даже оптимистичные отчеты "электроводов" в Сети пока мою убежденность поколебать не способны, - заключает собеседник портала "АвтоВзгляд".



А вот экономист, публицист и общественный деятель Валерий Корнеев и вовсе убежден, что электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит, России исстари противостоящих:



- Электромобили, наряду с ветрогенерацией и солнечными панелями, стали главной игрушкой продвигаемого коллективным глобалистским Западом "зеленого перехода", целью которого было перераспределить в свою пользу ренту и от добычи углеводородов в случае стран, добывающих углеводородное сырье, и от массового производства ширпотреба, в случае со странами ЮВА (и в первую очередь - Китая).



Но КНР перехватила технологическое и производственное лидерство в этом сегменте, да и возможность бесконечного субсидирования Западом внедрения, в частности, электромобилей, фактически сошла "на нет" из-за собственных проблем с бюджетами. Так что модные недавно электромобили сейчас реально пользуются спросом фактически только в Поднебесной.



Там с их помощью пытаются компенсировать загрязнение воздуха от ежегодно продаваемых 25 миллионов новых авто, половина из которых работает на традиционном топливе, и увеличения генерации электроэнергии, которая до сих пор в большой степени угольная. В остальных странах бюджетные субсидии на них сворачиваются, а вслед за ними сокращаются и их продажи. Тем более, что до сих пор реально не решены проблемы с утилизацией десятков миллионов выработавших свой ресурс батарей электромобиле, - подчеркивает эксперт.



- Электромобили остаются экзотикой, - cоглашается с коллегами и директор по стратегии и развитию компании Carcraft Борис Беленький. - Инфраструктура ограничена крупными городами, зарядки в регионах - редкость, а стоимость новых моделей не дает им шанса стать массовыми. Даже китайские электрокары, которые могли бы сыграть на доступности, упираются во все те же проблемы с сервисом и остаточной стоимостью...



Нам же остается только подвести итог. Во-первых, для продвижения, сколько бы в само продвижение не вкладывалось, продукт все же нужен. И продукт этот должен отвечать параметрам, заложенным в его стоимости: дешевого электромобиля мы так и не дождались (и не дождемся), следовательно, предстоит конкуренция с ДВС, которую "электрички" проиграли "в одну калитку".



Отключили дотации в Европе - отключились и потребители. Притом, что любопытно, в тот же день. Аналогично обстоят дела и в США. "Ноу мани - ноу хани" во всей красе. Богатый отечественный автомобилист, сначала клюнув на "новинку", тоже порядочно поиграл в "экологию", тишину и неистовый подрыв на старте, но потом пришла зима: "генерал Мороз" сделал для ДВС больше, чем все пиарщики мира.



Более того, поискав раз-другой "розетку", сомнения тут же доделали начатое природой: бесплатная парковка и бесплатные иногда платные дороги - это хорошо, но к родственникам в соседний город уже не съездить. Да и на дачу - с оглядкой. Так что пункт под номером 2 - инфраструктура, которая за модой просто не поспела. И тем самым погребла под собой все достижения маркетинга.



Ну а вишенкой на торте стало, как ни странно, время: "электричка" просто не успела сделаться массовым транспортом в России, так что "сарафанное радио", самый действенный и могучий механизм продвижения любого товара в наших широтах, просто не сработало. Увы и ах.