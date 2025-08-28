За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"

13:12 28.08.2025

Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету с изображением президента России Владимира Путина. Медаль под названием "Патриот Путин" уже выставили на продажу.



