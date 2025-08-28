|За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
13:12 28.08.2025
В Германии выпустили посвященную Путину серебряную монету
28 августа 2025
Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету с изображением президента России Владимира Путина. Медаль под названием "Патриот Путин" уже выставили на продажу.
На лицевой стороне монеты из серебра 999-й пробы изображен портрет российского лидера. Журнал указывает цену изделия - 74,95 евро. В описании подчеркивают, что монета стала символом преданности и силы. Коллекционный предмет отражает стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом.
Life.ru рассказывал, как в конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит преподнес Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия дипломатических отношений между странами. Церемония вручения состоялась во время официального визита лаосского лидера в Россию.