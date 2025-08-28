Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин

17:44 28.08.2025 Китай призвал Японию правильно относиться к истории и отмежеваться от милитаризма



Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Китай призвал Японию правильно относиться к истории, серьезно раскаяться в своих преступлениях агрессии, решительно отмежеваться от милитаризма и придерживаться пути мирного развития и добрососедских отношений, заявил помощник министра иностранных дел МИР Хун Лэй в четверг на пресс-конференции.



Хун Лэй сделал такое заявление, отвечая на вопрос СМИ о негативном отношении Японии к предстоящим в Китае памятным мероприятиям по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне.



На пресс-конференции, посвященной мероприятиям в честь 80-летия Победы в войне, Хун Лэй сказал, что правильное восприятие истории и отношение к ней является критерием того, придерживается ли Япония принципов совести и выполняет ли свои обязательства по мирному развитию.



В Японии всегда есть какие-то силы, которые стремятся отрицать и обелять ее агрессию, искажать и фальсифицировать историю или даже пытаются реабилитировать военных преступников времен Второй мировой войны, добавил Хун Лэй. Подобные действия бросают вызов послевоенному международному порядку, а также человеческой совести и всем, кто любит мир.



Хун Лэй на пресс-конференции также объявил, что 26 иностранных лидеров примут участие в вышеуказанных мероприятиях на следующей неделе в Пекине.



О неуклюжих попытках Токио "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине

Вместо покаяния за учиненный в годы войны геноцид азиатских народов японское правительство внедряет в головы детей "оборонное сознание"



28.08.2025 | Анатолий КОШКИН



До сих пор не признающий в должной мере ответственность за развязывание, в том числе и Японией, Второй мировой войны и ее итоги официальный Токио вознамерился если не сорвать, то попытаться как-то ослабить международную значимость празднования в Китайской Народной Республике 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.



Как сообщили японские и зарубежные СМИ, Токио через свои посольства и другие зарубежные представительства доводил до сведения других стран, что "памятные мероприятия Китая чрезмерно акцентируют внимание на прошлом и имеют ярко выраженный антияпонский оттенок", и рекомендовал "тщательно взвесить возможность участия глав государств в этих мероприятиях". Последние слова трудно расценить иначе как плохо прикрытую угрозу.



Ведущее информационное агентство Японии "Киодо цусин" со ссылкой на источники сообщило, что японское правительство по дипломатическим каналам призвало руководство европейских и азиатских стран не принимать участия в предстоящих торжествах в Пекине. Отмечается, тем самым Токио стремится "помешать распространению в мировом сообществе понимания истории, склоняющегося в сторону Китая".



Естественно, Пекин потребовал от японского правительства разъяснений по поводу столь явно недружественных дипломатических ходов. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь выступил с серьезным представлением токийским властям.



"Китай принял к сведению поступившую информацию и выразил Японии серьезный протест, потребовав разъяснений", – подчеркнул он на брифинге. Как уточнил китайский дипломат, это масштабное мероприятие призвано сохранить историческую память, отдать дань уважения погибшим в войне, напомнить общественности о ценности мира и необходимости усилий ради лучшего будущего. "Любая страна, честно воспринимающая историю, искренне извлекающая уроки из прошлого и проявляющая приверженность мирному развитию, не будет испытывать сомнений или высказывать возражений по этому поводу, – добавил Го Цзякунь. – Правильное понимание и надлежащее отношение к истории – необходимая предпосылка для послевоенной интеграции Японии в международное сообщество. Это политическая основа для выстраивания отношений Токио с соседними странами, барометр, позволяющий проверить, способна ли японская сторона выполнить свои обязательства, касающиеся мирного развития".



По словам официального представителя, Япония должна занять "честную позицию", "полностью порвать с милитаризмом", твердо следовать по пути мирного развития, "искренне уважать чувства народа Китая и других пострадавших (от японской агрессии) стран". Как уточнил Го Цзякунь, тем самым Токио "сможет завоевать доверие своих азиатских соседей и международного сообщества".



В создавшейся близкой к дипломатическому скандалу ситуации японские СМИ обратились к своему правительству за комментариями по поводу необычных "предупреждений" японских властей в адрес правительств иностранных государств. Однако генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Токио по дипломатическим каналам призывал страны отказаться от участия в торжественных церемониях и военном параде 3 сентября в Пекине. "Мы осведомлены относительно упомянутых вами сообщений, но хотел бы воздержаться от комментариев относительно того, с какими странами мы ведем дипломатические контакты", – ответил Хаяси на просьбу журналистов подтвердить, являются ли правдой сообщения в прессе.



Вместо разъяснений генеральный секретарь Кабинета министров прибег к риторике, вновь артикулировав позицию о том, что Токио "исполнен решимости никогда больше не повторять ужасы войны". "С момента окончания войны мы последовательно следовали по пути построения свободного, демократического государства, основанного на соблюдении прав человека и верховенстве закона. Мы неоднократно доводили эту позицию до международного сообщества", – добавил он.



Однако риторика Токио расходится с его реальной политикой, направленной на восстановление Японии в качестве военной державы. Идеология, хотя и при парламентском меньшинстве, но удерживающей власть в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) зиждется на постулатах о том, что Страна восходящего солнца вовсе не была агрессором во Второй мировой войне, а якобы была в нее втянута другими странами.



В созданных поддерживающими ЛДП правыми силами страны школьных учебниках и пособиях утверждается, что японо-китайскую войну в 30 – 40-е годы Япония была втянута в результате… интриг и провокаций И. Сталина и Коминтерна. Что нападение на владения США, Великобритании и Голландии в Восточной Азии и на Тихом океане было спровоцировано введенным летом 1941 года эмбарго этих стран на поставки в Японию нефти и другого стратегического сырья в ответ на отказ Токио выполнить требование прекратить агрессию в азиатские страны. И речь-де шла об "экономическом удушении" Страны восходящего солнца, превращении ее в колонию или полуколонию.



Другим аспектом оправдания агрессивной политики милитаристской и во многом нацистской Японии являются утверждения о том, что она вела не захватнические, а "освободительные войны", стремилась "освободить азиатские народы от белого колониализма". Один из отстаивавших подобные "воззрения" идеологов известный политик Ясухиро Накасонэ в бытность премьер-министром убеждал японцев: "Война принесла народам Азии независимость. Признание такой оценки – лишь вопрос времени. Она займет свое место в истории… Еще рано выносить окончательный приговор. В результате войны над Азией взошла светлая заря!"



С 80-х годов прошлого века в школьных учебниках сопровождавшаяся массовыми убийствами мирного населения захватническая война Японии на Азиатском континенте именуется "военным вступлением в Китай", а истребление миллионов китайцев представляется результатом… "сопротивления китайских войск". Не только правонационалистическими историками, но и политическими деятелями открыто оспаривается справедливость вынесенного Токийским трибуналом приговора главным японским военным преступникам, которые изображаются чуть ли не героями, отдавшими жизнь за "интересы священной японской империи".



Игнорируя протесты стран-жертв японского геноцида в годы войны, японские политики – члены Кабинета министров и парламентарии демонстративно под телевизионные камеры массово посещают названный в Китае и в других странах Восточной Азии "пристанищем милитаризма" синтоистский храм в центре Токио "Ясукуни". Где канонизированы души павших в агрессивных войнах во славу императора и империи военнослужащих, в том числе осужденных как военные преступники.



Если до последнего времени японские власти, быстро наращивая мощь японских вооруженных сил, опасаясь протестов общественности, значительная часть которой стоит на позициях защиты мирных положений японской конституции, и не осмеливались вновь вводить в школьное образование довоенное "моральное воспитание", то сегодня есть признаки попыток привлечения молодежи к "пониманию оборонных усилий государства".



Недавно японское издание Yahoo News Japan поведало о том, что Министерство обороны Японии приступило к распространению упрощенной версии "Белой книги по обороне" в начальных классах школ. Подчеркивается, что среди всего прочего в предлагаемой ученикам брошюре говорится, что одной из причин российско-украинского конфликта стала недостаточная оборонная мощь Украины.



Сообщается, что брошюра озаглавлена как "Все, что нужно знать об обороне Японии: твоя первая книга по обороне". Впервые опубликована она была в 2021 году, с тех пор издается ежегодно. В тексте говорится, что Китай "продолжает предпринимать меры по запугиванию граждан", а Северная Корея "представляет собой серьезную угрозу для Японии с ее ядерными разработками и ракетами, пролетающими над территорией страны". Также в пособии подчеркивается, что государство должно иметь возможность нанести ответный удар, указывается на значимость увеличения расходов на оборону для отечественных компаний, но отмечается, что "Япония в будущем не станет военной державой".



Руководители школьного образования и общественность страны выражают большую озабоченность попытками правительства прививать детям "военные знания". Руководитель Комитета образования города Сасэбо (Кюсю) подчеркнул, что внедрение неожиданной инициативы необходимо проводить с учетом уровня развития детей. Комитет образования города Исахая также полагает, что изучение брошюр должно проводиться в соответствии с возрастом школьников.



Общественность Сасэбо подала петиции с требованием прекратить распространение подобных материалов. 12 членов городской организации "Сеть женщин Сасэбо" посетили мэрию города и потребовали отозвать брошюры. По словам организаторов протеста, материалы в одностороннем порядке навязывают школьникам позицию правительства Японии и угрожают нейтральности образования. Городской совет обещал рассмотреть предъявленную петицию.



Однако можно не сомневаться, что попытки японских правящих кругов уводить народ от послевоенного пацифизма, внедрять, как во времена японского милитаризма, в неокрепшее детское сознание воинственные настроения "защиты священной нации Ямато" будут продолжены. Как и попытки "блокировать" напоминания народов Восточной Азии о чудовищных преступлениях японской военщины, физическом истреблении "самураями" ХХ века десятков миллионов людей в завоеванных странах.



P.S. "По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в памятном мероприятии примут участие главы 26 иностранных государств и правительств", ― говорится в сообщении МИД КНР.



Помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй уточнил, что в их числе президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, генсек и президент Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Также в списке приглашенных ― президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Кроме того, на торжества приглашены президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Мальдив Мохамед Муиззу, глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Источник - Фонд стратегической культуры

