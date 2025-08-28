 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 28.08.2025
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов

19:58 28.08.2025
19:58 28.08.2025

Трамп зашел слишком далеко: ему нанесена смертельная обида

Петр Акопов
28.08.2025

Геополитическое значение Индии невозможно переоценить: самое большое население в мире, пятая - а в среднесрочной перспективе третья - экономика мира, древнейшая цивилизация, значимое географическое положение. Даже огромная и влиятельнейшая индийская эмиграция по всему миру - заметный фактор для глобальной игры. И тут западные СМИ сообщают, что Дональд Трамп четырежды хотел поговорить по телефону с Нарендрой Моди, но индийский премьер не берет трубку.

Понятно, что в такой передаче это больше похоже на фейк-ньюс: скорее всего, речь идет о попытке Вашингтона организовать полноценные телефонные переговоры, но у Трампа действительно большие проблемы с Нью-Дели. И это притом что в его администрации Индия представлена с невиданным прежде в американской истории размахом: вторая леди, то есть жена вице-президента, - индийского происхождения, как и глава ФБР, а Национальную разведку возглавляет индуистка по вероисповеданию. И тут такая нестыковка. Кто же виноват?

Виновата, во-первых, Россия. Потому что вчера начали действовать повышенные американские тарифы против индийского экспорта в США, они достигают 50 процентов, из которых половина - это "штраф" за покупку Индией российской нефти. В Вашингтоне, похоже, всерьез рассчитывали на то, что Нью-Дели прогнется под давлением и откажется закупать российскую нефть. Но Моди не уступил, потому что понимал, что дело тут вовсе не в деньгах. И теперь западные СМИ недоумевают: как же так, ведь "с чисто экономической точки зрения гораздо разумнее было бы уступить Трампу". И приводят калькуляцию: экономия Индии от закупки российской нефти составляет 3,5 миллиарда долларов в год, а под действие повышенных пошлин попадет половина из 87-миллиардного экспорта в США. Нью-Дели ведь потеряет гораздо больше!

В том-то и дело, что нет. И не потому, что Трамп в итоге пойдет на уступки и откажется как минимум от "российской" части пошлин (хотя и это произойдет). И не потому, что отказ от покупки нефти из России стал бы ударом по отношениям Нью-Дели с Москвой. Индия не могла уступить Соединенным Штатам потому, что это подрывало бы ее репутацию в мире, ограничивало суверенитет, то есть противоречило бы ее национальным интересам и стратегии. Моди не призывает к скорейшему строительству постамериканского мирового порядка, не говорит о начале постзападной эры, но он видит, что это происходит. В отличие от Китая и России, Запад не объявляет Индию своим врагом или угрозой, не обнаруживает у нее империалистических устремлений, не говорит о том, что она бросает вызов "порядку, основанному на правилах". Он, наоборот, очень хочет заполучить Индию в качестве близкого партнера, в чем-то даже союзника - и Нью-Дели часто идет навстречу этим движениям.

Но только до того предела, когда Запад чересчур откровенно обнаруживает свою главную цель: манипулировать Индией в своей игре против Китая и России. Первый вариант - классический: западные страны давно уже играют на индийско-китайских противоречиях (некоторые из которых, например территориальные, достались, вообще-то, в наследство от времен британского колониального господства в Индии). Второй - более свежий: поссорить Нью-Дели с Москвой не удавалось даже самым искушенным американским игрокам. К тому же в этот раз Трамп решил врубить откровенного грубияна. Анонсируя тарифы против Нью-Дели, он заявил: ему все равно, что там происходит с "мертвой" индийской экономикой. Это был уже откровенный перебор, после которого шансы на то, что Индия согласится отказаться от российской нефти, уменьшились с одного процента до нуля.

Так что вторая причина нынешнего кризиса в американо-индийских отношениях лежит на поверхности: Штаты переоценили свое влияние и значение. Конечно, это касается не только отношений с Индией, но в них проявляется наиболее ярко. У вас есть заинтересованность в хороших связях с очень важной страной, но вы начинаете давить на нее не только по поводу пошлин (как на всех подряд), но и по вопросу отношений с исторически важным партнером (то есть Россией), требуя невозможного: чтобы она подключилась к попыткам поставить того на колени. Ясно же было, что Индия на это не пойдет. А если не было ясно, то это уже вопрос к компетентности американского руководства (со всей его индийской составляющей).

В итоге Трамп откровенно проиграл, и ему придется каким-то образом исправлять ситуацию. Возможно, уже во время встречи с Моди в конце следующего месяца в Нью-Йорке (куда индийский премьер прибудет на сессию ООН). Непонятно, что придумает Трамп, но к этому времени уже состоится первая за много лет поездка Моди в Китай (на саммит ШОС), в ходе которой будет не только предпринята попытка улучшить китайско-индийские отношения, но и, возможно, состоится первая за долгие годы встреча в формате РИК (Россия, Индия, Китай). И совместное фото Путина, Си и Моди будет иметь далеко не символическое значение.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756400280


