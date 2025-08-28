 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 28.08.2025
    Кыргызстан   | 
Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
22:15 28.08.2025

Садыр Жапаров ознакомился с возможностями парка аттракционов "Евразия"

28 августа 2025

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 28 августа принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия".

Как сообщила пресс-служба Администрации президента, новый парк занимает площадь около 10 гектаров.

Для посетителей бесплатно доступны порядка 30 аттракционов, спортивные площадки, фудкорт и торговые точки. Вход осуществляется по QR-коду через официальное приложение, что обеспечивает равный доступ для всех категорий граждан.

Перед началом мероприятия президент осмотрел территорию парка, ознакомился с его возможностями для отдыха и досуга, а также посетил детское представление, которое стало символичным началом праздника.



В своем выступлении глава государства сказал, что в последние годы Бишкек, как экономический, транспортный, научный и культурный центр страны, проходит важные этапы развития.

"Сегодня наш город встал на путь обновления. Строятся новые здания, появляются современные инфраструктурные объекты. Ремонтируются дороги, благоустраивается столица, которая постепенно возвращает себе облик красивого и зеленого города", - сказал Садыр Жапаров, выразив уверенность, что новый парк развлечений также станет украшением Бишкека и местом активного отдыха для детей, молодежи и туристов.

Президент напомнил, что строительство парка было начато в 2024 году в рамках соглашения о сотрудничестве по сохранению и укреплению традиционных ценностей в Евразийском пространстве между Кабинетом министров Кыргызстана и автономной некоммерческой организацией "Евразия".



"В условиях улучшившегося инвестиционного климата инвестиции направляются не только в производственные предприятия, но и в социальные проекты, такие как строительство парка аттракционов. Объем инвестиций в парк составил 35 млн долларов США", - рассказал глава государства и добавил, что проект является масштабным мероприятием, посвященным 10-летию Евразийского экономического союза. Строительство и оснащение парка профинансированы фондом "Евразия" за счет меценатских средств".

"Парк развлечений призван укреплять семейные ценности, предоставляя гражданам возможность интересно проводить свободное время с семьей, а жителям столицы и гостям - массовый отдых. Этот культурно-развлекательный центр оснащен современными аттракционами, отвечающими международным стандартам качества и безопасности", - сказал Садыр Жапаров.

Вход в парк будет бесплатным. Глава государства отметил, что это сделано для того, чтобы избежать социального разделения и дать возможность всем детям играть и отдыхать в парке на равных условиях.

По его словам, это не только современный парк, но и социальный проект, направленный на улучшение качества жизни горожан. При этом президент, обращаясь к отдыхающим, призвал бережно относиться к аттракционам, как к своей собственности.

Глава государства также напомнил, что наряду со столицей прилагаются усилия для развития всех регионов страны, направленные на создание условий во благо народа. Подобные проекты вносят весомый вклад в улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни граждан.

Садыр Жапаров поздравил горожан и гостей столицы с открытием парка развлечений и пожелал, чтобы в таких пространствах звучал детский смех, наполняя жизнь радостью и благополучием.

Председатель Совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова отметила, что при поддержке Садыра Жапарова стало возможным строительство парка "Евразия". Она сказала, что этот уникальный для Центральной Азии парк, посвященный детству, семейным традиционным ценностям будет поддерживаться в надлежащем состоянии и станет любимым местом для жителей, гостей и туристов.

В завершение мероприятия президент ознакомился с экспозицией в форме юрты, где представлены предметы быта, рассказывающие о богатом культурном наследии кыргызского народа.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756408500


