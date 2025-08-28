Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"

Садыр Жапаров ознакомился с возможностями парка аттракционов "Евразия"



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 28 августа принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия".



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, новый парк занимает площадь около 10 гектаров.



Для посетителей бесплатно доступны порядка 30 аттракционов, спортивные площадки, фудкорт и торговые точки. Вход осуществляется по QR-коду через официальное приложение, что обеспечивает равный доступ для всех категорий граждан.



Перед началом мероприятия президент осмотрел территорию парка, ознакомился с его возможностями для отдыха и досуга, а также посетил детское представление, которое стало символичным началом праздника.



