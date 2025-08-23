 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 29.08.2025
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
Архив
ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
00:05 29.08.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 августа в разрезе СВО. К западу от Покровска русские войска овладели важным селом Удачное, которое оборонялось ВСУ более полугода. Наши военные безэкипажным катером потопили разведывательный корабль ВМСУ в устье Дуная, являющийся крупнейшим по водоизмещению в распоряжении противника.

Большое село с огромным значением



Штурмовые подразделения 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели сломить оборону ВСУ в Удачном к западу от Покровска. Украинские силы упорно обороняли это село с января 2025 года, и одной только глухой защитой неприятель не ограничивался. Командование ВСУ весной периодически контратаковало наши части механизированной группировкой с целью не допустить потерю Удачного. Вся первая половина весны 2025 года проходила во встречных боях сил 2-й армии с противником за это село, ВСУ никак не хотели уступать и, не считаясь с потерями, держались. Но сейчас ситуация изменилась.

Удачное прикрывало подступы к трассе Е50, соединяющей Покровск и Павлоград. Но с учетом того, что угроза с севера как этой трассе, так и альтернативным маршрутам снабжения противника в Покровске и Мирнограде стала очевиднее, костьми ложиться за удержание села утратило смысл для ВСУ. Да и откуда брать дополнительные силы для продолжения обороны, когда они нужны для Константиновского и Добропольского направлений?

С овладением Удачным перед 2-й армией ВС РФ открывается широта возможностей для выхода на соединение с силами 51-й армии, действующими на подступах к селу Гришино. Этот потенциальный маневр едва ли сразу пойдет на север. Ведь за Удачным находится шахта "Красноармейская-Западная" с ее терриконом. Технические объекты отвала – это единственное формальное укрепление, за которое могут сражаться ВСУ, так как никаких иных полевых укреплений западнее Покровска просто нет.

Весьма вероятно, что силы 2-й армии ВС РФ попытаются наступать от Удачного на запад с целью овладения Новоподгородным и Молодецким. Такой шаг позволит в перспективе развернуть вектор атаки на север в направлении Сергеевки. Изобилие сухих балок и прочих складок местности будет в помощь нашим штурмовикам в случае развития ситуации в этом ключе.

"Кто теперь проживает на дне океана?"

Минобороны сообщило, что при помощи БЭКа мы потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье реки Дунай. Этот корабль противника был оснащен системой радиотехнической разведки "Мельхиор" и прочими, в том числе импортными, средства РЭР. "Симферополь" до потопления находился на стадии ходовых испытаний, но теперь ему уже никогда не суждено будет войти в состав украинских морских сил. Отметим, что корабль являлся самым крупным по водоизмещению и потенциалу военной ценности в распоряжении незалежной.

Во второй половине июля наши разработчики представили на испытаниях безэкипажные катера выдающейся мощности. По силе носимой боевой части новые модели превзошли изделие "Одуванчик", которое испытывалось еще в 2024 году. Таким образом, изделие, чье имя мы пока не знаем, но которое произвело фурор на июльских испытаниях, записало на свой счет первый полноценный корабль противника.

Вчера, 27 августа, главным событием дня стал перелом в боях за Кременские леса в пользу русских войск.

Источник - Readovka
