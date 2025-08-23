ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа

00:05 29.08.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 августа в разрезе СВО. К западу от Покровска русские войска овладели важным селом Удачное, которое оборонялось ВСУ более полугода. Наши военные безэкипажным катером потопили разведывательный корабль ВМСУ в устье Дуная, являющийся крупнейшим по водоизмещению в распоряжении противника.



Большое село с огромным значением



