|ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
00:05 29.08.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 28 августа в разрезе СВО. К западу от Покровска русские войска овладели важным селом Удачное, которое оборонялось ВСУ более полугода. Наши военные безэкипажным катером потопили разведывательный корабль ВМСУ в устье Дуная, являющийся крупнейшим по водоизмещению в распоряжении противника.
Большое село с огромным значением
Штурмовые подразделения 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели сломить оборону ВСУ в Удачном к западу от Покровска. Украинские силы упорно обороняли это село с января 2025 года, и одной только глухой защитой неприятель не ограничивался. Командование ВСУ весной периодически контратаковало наши части механизированной группировкой с целью не допустить потерю Удачного. Вся первая половина весны 2025 года проходила во встречных боях сил 2-й армии с противником за это село, ВСУ никак не хотели уступать и, не считаясь с потерями, держались. Но сейчас ситуация изменилась.
Удачное прикрывало подступы к трассе Е50, соединяющей Покровск и Павлоград. Но с учетом того, что угроза с севера как этой трассе, так и альтернативным маршрутам снабжения противника в Покровске и Мирнограде стала очевиднее, костьми ложиться за удержание села утратило смысл для ВСУ. Да и откуда брать дополнительные силы для продолжения обороны, когда они нужны для Константиновского и Добропольского направлений?
С овладением Удачным перед 2-й армией ВС РФ открывается широта возможностей для выхода на соединение с силами 51-й армии, действующими на подступах к селу Гришино. Этот потенциальный маневр едва ли сразу пойдет на север. Ведь за Удачным находится шахта "Красноармейская-Западная" с ее терриконом. Технические объекты отвала – это единственное формальное укрепление, за которое могут сражаться ВСУ, так как никаких иных полевых укреплений западнее Покровска просто нет.
Весьма вероятно, что силы 2-й армии ВС РФ попытаются наступать от Удачного на запад с целью овладения Новоподгородным и Молодецким. Такой шаг позволит в перспективе развернуть вектор атаки на север в направлении Сергеевки. Изобилие сухих балок и прочих складок местности будет в помощь нашим штурмовикам в случае развития ситуации в этом ключе.
"Кто теперь проживает на дне океана?"
Минобороны сообщило, что при помощи БЭКа мы потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье реки Дунай. Этот корабль противника был оснащен системой радиотехнической разведки "Мельхиор" и прочими, в том числе импортными, средства РЭР. "Симферополь" до потопления находился на стадии ходовых испытаний, но теперь ему уже никогда не суждено будет войти в состав украинских морских сил. Отметим, что корабль являлся самым крупным по водоизмещению и потенциалу военной ценности в распоряжении незалежной.
Во второй половине июля наши разработчики представили на испытаниях безэкипажные катера выдающейся мощности. По силе носимой боевой части новые модели превзошли изделие "Одуванчик", которое испытывалось еще в 2024 году. Таким образом, изделие, чье имя мы пока не знаем, но которое произвело фурор на июльских испытаниях, записало на свой счет первый полноценный корабль противника.
Вчера, 27 августа, главным событием дня стал перелом в боях за Кременские леса в пользу русских войск.