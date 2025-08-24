В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану

01:10 29.08.2025

По инициативе Республики Узбекистан 26 августа 2025 года состоялась первая встреча специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану. В заседании приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.



