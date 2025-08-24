|В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
01:10 29.08.2025
В МИД проведена первая встреча специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану
По инициативе Республики Узбекистан 26 августа 2025 года состоялась первая встреча специальных представителей стран Центральной Азии по Афганистану. В заседании приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Участники встречи, опираясь на положения Совместного заявления по итогам шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы (9 августа 2024 года, г. Астана), отметили актуальность и своевременность создания Контактной группы на уровне специальных представителей по афганской тематике как самостоятельной региональной платформы для регулярного и целенаправленного диалога по вопросам, представляющим общий интерес для стран региона.
Участники подчеркнули важность развития самостоятельного подхода к афганской проблематике, с учетом геостратегического положения Центральной Азии и Афганистана, исторически связанного культурного и экономического пространства, а также общей заинтересованности в обеспечении стабильности, безопасности и устойчивого развития в Евразии.
В ходе встречи стороны подтвердили стремление к выработке общих, сбалансированных и реалистичных подходов к ситуации в Афганистане на основе консенсуса. Отметили необходимость восстановления и развития торгово-экономических, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей между Центральной Азией и Афганистаном.
Представители стран ЦА обменялись мнениями по вопросам взаимодействия с нынешними де-факто властями Афганистана с учетом интересов и национальных приоритетов стран региона и выразили заинтересованность в расширении координации в сфере региональной безопасности, включая борьбу с трансграничной преступностью, экстремизмом и терроризмом, а также наркоторговли.
Стороны отметили роль Афганистана в региональных усилиях по достижению целей устойчивого развития.
Обратив внимание на важность придания устойчивого характера работе Контактной группы как платформы для обмена мнениями, консультаций и координации усилий по афганскому вопросу, договорились о целесообразности проведения регулярных встреч в данном формате, в том числе на полях Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Стороны подчеркнули, что дальнейшая деятельность Контактной группы будет способствовать укреплению самостоятельной и ответственной роли государств Центральной Азии в формировании региональной повестки по Афганистану и обеспечению устойчивого развития всего макрорегиона.