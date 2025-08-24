Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине

03:29 29.08.2025

/Саммит ШОС в Тяньцзине/ Ключевые моменты, которые нужно знать про Тяньцзиньский саммит ШОС



Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Лидеры из Азии, Европы и Африки соберутся в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая с 31 августа по 1 сентября для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ - крупнейшем за всю ее историю, участники наметят план развития ШОС на следующее десятилетие.



За 24 года своего существования ШОС, изначально созданная для решения проблем безопасности, превратилась во всеобъемлющую региональную организацию, представляющую почти половину мирового населения. В этом материале - то, что нужно знать о пройденном пути ШОС, и то, чего следует ожидать от саммита в Тяньцзине.



НЕПРЕРЫВНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ



Прообраз ШОС - механизм "Шанхайской пятерки", когда Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан объединились в 1996 году для решения вопросов пограничной безопасности после окончания "холодной войны". 15 июня 2001 года была создана Шанхайская организация сотрудничества, к которой также присоединился Узбекистан.



Начинавшаяся как региональная группа в области безопасности, ШОС превратилась в региональную организацию, охватывающую почти половину мирового населения, четверть суши земного шара и четверть мирового ВВП. С присоединением Индии, Пакистана, Ирана и Беларуси ШОС в настоящее время насчитывает 10 государств-членов, а также две страны-наблюдателя и 14 стран-партнеров по диалогу.



Стремясь к поддержанию региональной безопасности и содействию общему развитию, ШОС придерживается "Шанхайского духа", который характеризуется взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию.



Этот дух помог ШОС наметить путь регионального сотрудничества, преодолевая различия в идеологии, социальном строе и путях развития и подавая пример для нового типа международных отношений.



За прошедшие годы государства-члены ШОС укрепили политическое взаимодоверие и осуществили плодотворное сотрудничество в различных областях, наращивая усилия по поддержанию региональной стабильности, обеспечению стабильного роста торговли, реализации совместных инфраструктурных проектов и принятию скоординированных действий в таких сферах, как продовольственная и энергетическая безопасность.



Благодаря таким механизмам, как Региональная антитеррористическая структура, страны-члены ШОС эффективно сотрудничают для поддержания регионального мира и стабильности путем борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Была укреплена архитектура безопасности, а совместные учения распространились и на киберпространство.



Согласно отчету о развитии торговли, опубликованному в 2022 году, за 20 лет с момента создания ШОС общий объем торговли государств-членов организации вырос почти в 100 раз, а их доля в мировой торговле увеличилась с 5,4 проц. в 2001 году до 17,5 проц. в 2020 году, что свидетельствует о растущем влиянии организации.



"Шанхайский дух" - это "корень" и "душа" ШОС", - сказал посол Фань Сяньжун, ответственный за работу китайского национального координатора ШОС.



По словам Фань Сяньжуна, в условиях постоянно меняющейся международной обстановки государства-члены ШОС будут и впредь отстаивать этот дух, предпринимая конкретные действия, предлагая свои решения по созданию справедливой и равноправной системы глобального управления и поддерживая построение сообщества единой судьбы человечества.



КИТАЙ: ТВЕРДЫЙ СТОРОННИК "ШАНХАЙСКОГО ДУХА"



Являясь одним из государств-основателей ШОС, Китай всегда придавал ШОС приоритетное значение на дипломатическом уровне и твердо придерживался "Шанхайского духа". Китай выдвинул ряд важных инициатив и предложений и внес вклад китайской мудрости, решений и динамизма в региональное развитие.



Китай предложил формировать сообщество единой судьбы ШОС - вдохновляющее видение, которое обогащает "Шанхайский дух". Кроме того, Китай выдвинул предложение по созданию "общего дома ШОС", в котором царят сплоченность и доверие, мир и безопасность, процветание и развитие, добрососедство и дружба, а также справедливость.



Что касается экономического сектора, то торговые и инвестиционные связи между Китаем и другими государствами-членами ШОС становятся все более прочными, причем сотрудничество охватывает такие отрасли, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство и технологии, что способствует повышению благосостояния людей во всем регионе.



В 2024 году товарооборот между Китаем и государствами-членами, государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС достиг нового исторического максимума - 890 млрд долл. США в стоимостном выражении, что составило 14,4 проц. от общего объема внешней торговли КНР за тот год. В том же году количество отправлений грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через страны и регионы ШОС, достигло 19 тыс., что на 10,7 проц. больше, чем в 2023 году.



Китай приветствует широкое применение навигационной системы Бэйдоу и участие в создании Международной научной лунной станции, также готов в ближайшие 3 года предоставить странам ШОС не менее 1000 квот для обучения специалистов цифровой технологии.



С момента принятия ротационного председательства в ШОС в июле 2024 года Китай тесно сотрудничал со всеми ее участниками и провел более 100 мероприятий на тему "Год устойчивого развития ШОС", включая встречи на уровне министров, Форум политических партий ШОС, Саммит СМИ и аналитических центров в рамках ШОС, а также Фестиваль искусств государств-членов ШОС.



"Китай будет сотрудничать со всеми участниками ШОС, чтобы оставаться верным первоначальным устремлениям организации, выполнять ее миссию, продвигать "Шанхайский дух" и предлагать решения ШОС для глобального управления и реформ", - заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.



ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ САММИТА ШОС В ТЯНЬЦЗИНЕ



Ожидается, что предстоящий саммит ШОС 2025 года, в котором примут участие более чем 20 руководителей зарубежных стран и 10 ответственных лиц международных организаций, позволит достичь консенсуса и направить организацию к созданию более тесного сообщества с общим будущим.



По словам Лю Биня, ключевыми итогами саммита станут подписание декларации лидерами государств-членов ШОС, а также утверждение стратегии развития организации на ближайшие 10 лет.



На саммите также будут приняты заявления по случаю 80-летия Победы в Мировой антифашистской войне и 80-летия основания Организации Объединенных Наций /ООН/, а также ряд итоговых документов по укреплению сотрудничества в области безопасности, в экономической и гуманитарной сферах.



Кроме того, Китай также изложит новые размышления и взгляды относительно развития "Шанхайского духа", выполнения миссии ШОС, отвечающей требованиям времени, и удовлетворения ожиданий людей, а также объявит о новых мерах и инициативах по поддержке высококачественного развития ШОС и всестороннего сотрудничества.



"Китайская сторона убеждена в том, что дружественный, сплоченный и плодотворный Тяньцзиньский саммит продвинет ШОС на новый этап высококачественного развития, характеризующийся большей солидарностью, более тесной координацией, более динамической жизнеспособностью и более высокой эффективностью", - сказал он.



Директор Института мировой политики Кыргызстана Шерадил Бактыгулов с нетерпением ждет саммита. "Саммит ШОС в Тяньцзине пройдет в сложное время глобальной нестабильности, но он станет путеводной звездой, указывающей правильный путь к безопасному и стабильному развитию," - сказал Шерадил Бактыгулов.