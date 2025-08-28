 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Архив
НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
15:05 29.08.2025

До конца года "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию
Тбилисский суд принял решение по НПО, участвовавших в протестах

Игорь Селезнев
28.08.2025

Власти Грузии заморозили банковские счета организаций, финансировавших протесты в конце прошлого года, когда центр Тбилиси превратился в зону боевых действий, где вместо артиллерии бунтовщики использовали фейерверки. Оппозиция считает, что теперь республику точно лишат безвизового режима с Евросоюзом. С ее точки зрения, неправительственные организации – последнее, что отделяет страну от полноценной диктатуры.

Тбилисский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте банковских счетов нескольких неправительственных организаций (НПО) в рамках расследования попытки госпереворота в 2024 году. В частности, силовики установили, что структуры, находящиеся под иностранным влиянием, организовывали акции протеста, которые быстро перерастали в столкновения с полицией. В результате были ранены десятки силовиков, пострадали спецтехника правоохранительных органов и здание Заксобрания.

"В целях эффективного осуществления насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов отдельные участники агитационной демонстрации были оснащены специальными противогазами, касками, масками, забралами, защитными очками, дубинками и другими средствами в ходе противостояния с полицией… Следствие установило, что оснащение участников протестов, совершивших насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, спецсредствами осуществлялось скоординированно, в том числе за счет средств неправительственных организаций", – утверждает прокуратура.

Среди таких организаций оказались: Фонд гражданского общества, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Институт развития свободы информации, "Стражи демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сафари" и Центр социальной справедливости. По версии прокуратуры, их руководители призывали сограждан к неповиновению и сопротивлению полиции, а затем оказывали бунтовщикам и их семьям всестороннюю помощь в защите от государственного преследования. Например, НПО выплатили за осужденных штрафы и покрыли их расходы на адвокатов.

Члены правящей "Грузинской мечты" поддерживают решение о заморозке банковских счетов своих противников. "Если оглянуться на ноябрьские протесты, мы все своими глазами видели, как развивались события, когда богатые НПО финансировали своих активистов, чтобы насилия было больше… Они снабжали людей пиротехникой и "коктейлями Молотова". Также НПО косвенно подталкивали их к совершению новых преступлений", – заявил член партии власти Леван Мачавариани.

Вице-спикер парламента Гия Вольский сообщил, что НПО разработали план госпереворота. "Сценарий включал нападение на полицию, физическое противостояние… Они не скрывали, что процесс должен был дойти до кровопролития, кто-то должен был умереть", – отметил Вольский.

Тем временем представители оппозиции в один голос утверждают, что "Грузинская мечта" сделала еще один шаг на пути укрепления авторитарного режима и сближения с Россией. В частности, об этом заявил глава партии "Площадь свободы" Георгий Шаишмелашвили. По его словам, вместо того чтобы смягчиться, как этого требуют в том числе ЕС и США, правящий режим увеличил давление на своих противников. "Грузинская мечта" хочет завершить консолидацию власти до конца года. Главное препятствие на этом пути – правозащитные организации", – уверен оппозиционер.

В том же духе выступил представитель "Сильной Грузии" Тамаз Датунашвили. По его мнению, правительство создает все условия для того, чтобы ЕС лишил Тбилиси безвизового режима.

"Раньше я покупала противогазы, зонтики, палатки, фейерверки и все остальное, что мне было нужно, чтобы защитить себя от преступников и выразить протест против антигосударственных действий предателей. И самое главное, я куплю еще… В отличие от вас, мы действуем по закону, по Конституции", – заявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.

Впрочем, политолог Петре Мамрадзе полагает, что ничего страшного не случилось. "Во-первых, прокуратура ударила не по оппозиции, которой в Грузии на самом деле нет, а по предателям, которые качают из стран Запада деньги, исполняя его волю. Во-вторых, у правоохранительных органов есть претензии только к тем организациям, которые расходовали средства не по назначению. Развитие демократии и организация погромов – разные вещи", – подчеркнул эксперт.

Мамрадзе считает, что дальнейшая судьба этих НПО будет зависеть от них самих. Если они продолжат нарушать закон, государство может их ликвидировать. "Ранее по пути самоуничтожения решили пойти некоторые оппозиционные политики. Вместо участия в выборах они, по сути, добровольно отправились в тюрьму, хотя, чтобы избежать этого, нужно было только выступить на парламентских слушаниях. Но они подумали, что бойкот и тюремное заключение предпочтительнее", – сказал Мамрадзе.

Источник - НГ
