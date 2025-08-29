Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев

16:11 29.08.2025 Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией

Самозваные "повелители солнечного света" на Западе играют в опасные игры



29.08.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Летом 2025 года власти Великобритании запустили очередной виток антироссийской истерии. Британское издание The Telegraph сообщает: министры Туманного Альбиона активно готовятся к сценарию, при котором "враждебная иностранная держава" может использовать в качестве оружия технологию… затемнения солнца! В министерском письме, с которым ознакомилась The Telegraph, говорится, что правительство Великобритании "хочет понять риски", связанные с использованием "независимым или сторонним субъектом" технологий "для отражения солнечного света от Земли".



По словам британских экспертов, в число таких "сторонних субъектов" могут входить "страны, принимающие радикальные меры по сокращению выбросов углерода", или "враждебные государства, такие как Россия", якобы уже использующие солнечную геоинженерию для организации экологической катастрофы против своих врагов!..



Британцы не сошли у ума. Если отбросить в сторону кажущуюся абсурдность озвученного и напрашивающуюся иронию в духе вопроса, "почему же над бывшей Украиной еще светит солнце", то подобным образом Лондон и его медиа убивают сразу как минимум двух зайцев. Во-первых, пугают население стран Запада глобальной "российской угрозой". Во-вторых, оправдывают расходование 50 млн фунтов из госбюджета Великобритании на действия по осветлению/затемнению облаков/солнца "для борьбы с глобальным потеплением".



Новость о тратах подобного рода, ставшая достоянием гласности в начале лета 2025 г., очень не понравилась гражданам Британии и сразу же стала предметом насмешек и жесткой критики. Как следствие, англичанам потребовалось "объяснить", зачем нужны такие колоссальные расходы, особенно в условиях экономического кризиса, и почему властям Великобритании нужно официально одобрить проект, считавшийся до недавнего времени маргинальной / конспирологической теорией: искусственное блокирование солнечного света во имя борьбы якобы с климатическими изменениями. На словах и языке пресс-релизов это звучит как "аэрозольное отражение", "солнечная геоинженерия", "снижение радиационной нагрузки". На деле – перед нами, по сути, легализация технологии атмосферного управления, давно и выборочно применяемой в обход публичного контроля.



Подобного род технологии климатического вмешательства и воздействия далеко не новы. Страны Запада как минимум с 1990-х годов в рамках программ типа HAARP отрабатывают воздействие на ионосферу и метеосистемы сначала в тестовом режиме, затем в специфических зонах планеты вроде Балкан, Индонезии, Ирака... Уже тогда было замечено и поставлено множество вопросов типа почему возникновение многих "горячих точек" зачастую сопровождается климатическими аномалиями и походит на синхронизацию военно-экономического и "атмосферно-климатического" давления на неугодные Западу местные режимы?



Значительную часть ответов на подобные вопросы, в том числе по самой HAARP, химтрейлам и т. п., дает уже сам перечень (даже далеко не полный) названий патентов на геоинженерию и технологии управления погодой, охватывающий период с 1891 года по настоящее время. Документы Пентагона, частично рассекреченные с 2000-х, прямо указывают на разработку температурных и осадочных моделей как средств воздействия на различные регионы планеты.



Речь в данном случае не столько о собственно яркости солнечного света, облаках, погоде и т. п., сколько о возможности контроля над урожайностью, водными ресурсами, в целом "биоэнергетикой и психосферой" населения. В настоящее время подобное преподносится общественности как высокотехнологичный эксперимент и "инновация". Хотя десятки такого рода запусков уже давно не являются новациями и разносторонне опробованы на обществе – просто без согласования с ним самим.



Недавние новости о "искусственном солнечном затмении" с участием британцев и европейских спутников, на первый взгляд, также выглядят и уже интерпретируются как очередной научный эксперимент и сверхинновация. В частности, как большой "прорыв в космической визуализации" подается автоматизированная хореография двух объектов на орбите, использующих GPS, лазеры и радиосигналы для создания затемнения по соответствующему запросу. Однако, если учесть уже действующие климатические программы и нынешнюю легализацию технологии атмосферного управления в Великобритании, становится ясно: речь идет не о наблюдении, а о новой технике избирательной невидимости.



Что такое возможность затемнения солнечного света, если отбросить все околоэкологические и околоинновационные словеса? Это способ демографического, аграрного и психологического управления / воздействия на большие людские массы. Его механизм может влиять в том числе на дефицит ультрафиолета (ведет к падению иммунитета, депрессии, снижению рождаемости), модификацию гидрологического цикла (ведет к искусственному голоду), нарушение биоритмов (ведет к подавлению воли и мотивации).



Желание британцев и прочих "инноваторов" из высокотехнологичных компаний Запада "приручить" солнечный свет становится все более значимым и напоминающим стремление контролировать источники традиционных энергоресурсов (нефти, газа и т. д.) и по следующей причине. В июне 2025 года солнце стало в Евросоюзе главным источником электроэнергии. Как сообщает Reuters (со ссылкой на данные аналитической компании Ember), солнечная генерация впервые вышла на первое место в электроэнергетическом балансе ЕС, обогнав и ветровую, и даже атомную энергетику (при этом доля угля в производстве электричества в блоке стала самой низкой в истории). Для сравнения: в июне приходящаяся в ЕС на энергию солнца доля достигла 22,1% (годом ранее было 18,9%), доля атомной и ветряной генерации составила 21,8% и 15,8% соответственно.



Технологию затмения солнца можно рассматривать и как способ превращения атмосферы в интерфейс управления населением и разностороннего прямого воздействия на него. Теперь после соответствующих заявлений и сообщений британских СМИ это не конспирология, а официальная информация. То, что называют "экологическим проектом", на деле становится новой фазой попытки установления тотального биоконтроля над большими человеческими массами, в которой хотят превратить в регулируемый ресурс уже и сам солнечный свет. А то, что раньше называлось ненормальной теорией, теперь, по мнению исследователей, становится нормой и практикой.



В настоящее время искусственное управление атмосферой и солнечным светом – от аэрозольного отражения до затемнения – трансформируется из засекреченной деятельности во вполне легальный инструмент. Под предлогом борьбы с климатом внедряется инфраструктура контроля над биологией в самом широком смысле, включая аграрные циклы и психологическое состояние населения.



Также не стоит сбрасывать со счетов возможность разностороннего глобального воздействия Запада на Восток. Особенно с учетом того, что Китай уже превратился в главного мирового лоббиста зеленой экономики, во многом зависящей именно от солнечного света. Еще в 2023 году на КНР пришлось 88% продаж солнечных панелей в мире. Сегодня стратегия Пекина – чтобы мир как можно больше переходил на зеленые технологии, т. к. это обеспечивает рост могущества Поднебесной. (К слову, именно поэтому политики в США и Европе все чаще заявляют, что зеленые движения в их странах тайно финансируются китайской Компартией, заодно напоминая, что у многих лидеров зеленых, особенно в Германии и странах Скандинавии, в анамнезе присутствие в 1970-х в левых маоистских движениях).



Таким образом, технологии спутникового затмения – это не просто визуальный эксперимент британских и прочих западных "чудаков". Управляемая глобальная/региональная тьма, синхронизированная с политическим/информационным/военным контекстом и ИИ-контролем, видится разработчикам новым интерфейсом, обеспечивающим контроль над пространством, восприятием и воспроизводством. Благодаря ему в определенных временных и географических зонах может стать возможным:



- создание "слепых пятен" наблюдения и вывод тех или иных областей из-под гражданского мониторинга;

- встраивание в концепцию "экологической безопасности" систем визуального подавления;

- маскировка операций, запусков, климатических модификаций, влияния на урожайность, сокрытие военной инфраструктуры;

- превращение солнечного света в неотъемлемую часть управления социумом, при котором его подача – это регулируемый акт, а его исчезновение – политический жест.



Фактически человечество подталкивают к вступлению в эпоху, в которой лицензированию и контролю подлежит не только реально освещающая что-либо информация, но даже сама физиологическая видимость. И вопрос теперь не в том, что именно хозяева глобального дискурса покажут людским массам, а в том, что им не хотят позволить больше видеть. Источник - Фонд стратегической культуры

