Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5%.







Сегодняшнее решение основывается на результатах прогнозного раунда, в ходе которого мы полностью обновили прогнозы по инфляции и экономическому росту, а также провели комплексную оценку текущих макроэкономических тенденций, актуальных данных и баланса рисков.



Инфляционное давление в экономике сохраняется. Краткосрочные инфляционные ожидания остаются крайне волатильными. Показатели устойчивой инфляции несколько снизились, однако все еще остаются высокими.



Экономика растет высокими темпами. Однако спрос все еще опережает возможности предложения, что оказывает давление на цены. Одним из дополнительных источников роста потребления является активное потребительское кредитование.



Внешняя экономическая конъюнктура остается неопределенной на фоне растущих торговых ограничений и геополитической напряженности. Продолжается рост мировых цен на продовольствие. В результате вышеперечисленные факторы в совокупности привели к росту цен.



Для нас главной задачей остается стабилизация инфляционных ожиданий и снижение инфляции. Для этого Национальный Банк будет поддерживать умеренную жесткость денежно-кредитных условий длительное время.



Следует отметить, что наряду с процентной политикой, важную роль будут играть дополнительные меры обеспечения ценовой стабильности.



Теперь подробнее о факторах принятого решения.



ПЕРВОЕ. ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ И ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ.



По итогам июля годовая инфляция сохранилась на уровне 11,8%. Заметное снижение демонстрирует сервисная инфляция. В июле она составила 14,9% после пика в 16,1%. Этому способствовала как стабилизация роста регулируемых цен на ЖКУ, так и замедление инфляции рыночных услуг. В прошлый раз мы отмечали, что консультируемся с Правительством касательно темпов и сроков реализации тарифной реформы. Соответствующее решение было принято Правительством и результаты не заставили себя долго ждать. Мы видим, что вклад услуг в инфляцию начал снижаться.



Продовольственная инфляция продолжает рост, сложившись на уровне 11,2%. Причина – удорожание продукции сельского хозяйства с последующим влиянием на издержки производства в других отраслях. Также рост оптовых цен на продовольствие вследствие повышения стоимости импорта. Рост цен на непродовольственные товары составил 9,5%.



Месячная инфляция в июле снизилась до уровня 0,7%, однако остается выше среднегодовых значений. За предыдушие 10 лет июльская инфляция у нас была 0,4. Также несколько снизились показатели базовой и сезонно очищенной инфляции. Это позитивный фактор. Несмотря на это, в условиях сохраняющегося проинфляционного давления показатели все еще заметно превышают среднесрочный таргет.



Инфляционные ожидания населения на год повысились до 14,2% с 12,6% в июне, оставаясь волатильными на фоне высокого уровня неопределенности. Долгосрочные ожидания населения по росту цен также подросли.



Профессиональные участники более сдержанны в оценках, однако и их ожидания продолжают смещаться вверх – медианная оценка инфляции на 2025 год выросла до 11,3%, на 2026 год – до 9,5%.



ВТОРОЕ. ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЭКОНОМИКЕ.



Экономическая активность на подъеме. По предварительным данным рост ВВП за январь–июль т.г. ускорился до 6,3% в годовом выражении. Он поддерживается расширением инвестиций в несырьевых отраслях, устойчивым потреблением и восстановлением нефтяного сектора.



Наиболее высокий рост зафиксирован в транспорте и складировании (22,5%), а также в строительстве (18,5%). Также заметно растет активность в горнодобывающей (8,5%), обрабатывающей (6,1%) промышленности и торговле (8,6%).



Тем не менее, производственные возможности экономики пока не успевают за ростом внутреннего спроса. Разрыв между спросом и предложением сохраняется, усиливая инфляционное давление.



Потребительская активность возрастает. С апреля т.г. мы продолжаем наблюдать расширение розничного товарооборота, 6,6% г/г в июле, после некоторой стабилизации в предыдущие месяцы.



Дополнительным подтверждением роста потребительской активности выступает усиление спроса на крупные покупки, в частности, на автомобили, которое поддерживается дилерскими предложениями с льготным кредитованием. Высокая активность также наблюдается в сегменте сделок с жильем.



В условиях сокращения реальных доходов населения, отсутствия роста реальных заработных плат основным источником спроса является активное потребительское кредитование. Немаловажную роль продолжают играть популярность рассрочек, маркетинговые акции и высокие инфляционные ожидания.



Инвестиционная активность также остается высокой – рост за январь-июль т.г. составил 16,1%. Это происходит на фоне активизации как государственных, так и частных инвестиций. Вместе с тем мы видим с начала года рост доли бюджетных средств в общих инвестициях. Он составил 22,4%, что значительно выше показателей прошлого года.



ТРЕТЬЕ. ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.



Внешнее инфляционное давление все еще присуствует. Основным его источником выступает рост цен на мировых продовольственных рынках.



По данным ФАО, в июле индекс цен на продовольствие поднялся до 130,1 пунктов, продолжая восходящий тренд с начала года. Цены на мясо и растительные масла остаются на исторически высоких уровнях. Это нивелирует снижение цен на зерно и сахар.



Что касается нашего крупного экономического партнера, России, инфляционное давление там несколько снизилось, инфляция составила 8,8%. На этом фоне Банк России в июле снизил ключевую ставку до 18%, но при этом отметил необходимость сохранения достаточной жесткости в течение длительного времени, чтобы обеспечить возвращение инфляции к их таргету.



Несмотря на замедление роста цен в России, для Казахстана внешнее инфляционное давление все еще сохраняется, в том числе ввиду крепкого курса рубля по отношению к тенге.



В развитых странах инфляция приближается к таргетам. В ЕС она замедлилась до 2,4%, в США – до 2,7%. При этом политика регуляторов продолжает быть осторожной на фоне торговой неопределенности и геополитических рисков.



ЕЦБ подчеркивает факт достижения таргета и выражает уверенность в обеспечении стабилизации инфляции вблизи цели в среднесрочной перспективе. Риторика ФРС несколько смягчилась. Однако внешние монетарные условия, по сравнению с прошлым прогнозным раундом в мае, немного ухудшились на фоне ожидания более медленного темпа снижения ставки. Этому способствует инфляция, которая находится выше таргета ФРС, риски, связанные с торговой политикой США и ответными мерами других стран, а также рост заработных плат, опережающий инфляцию.



Ситуация на рынке нефти остается волатильной. Цены находятся под давлением из-за возможного снижения спроса на энергоносители на фоне торговых ограничений и возможного снижения экономического роста, а также ожиданий по увеличению добычи странами ОПЕК+.



С учетом текущих условий в нашем базовом сценарии цена нефти марки Brent сохранена на уровне 60 долларов за баррель



Далее о самих прогнозах.



Прогноз инфляции на текущий год уточнен. В 2025 году мы ожидаем инфляцию в диапазоне 11-12,5%. Прогнозы на последующие годы не изменились. В 2026 году рост цен составит 9,5-11,5%. В 2027 году инфляция будет снижаться до уровня 5,5-7,5%.



При этом устойчивая компонента инфляции – то есть инфляция за вычетом регулируемых цен, ГСМ и других волатильных факторов – приблизится к цели в 5% уже к концу прогнозного горизонта, то есть к концу 2027 года.



Риски прогноза инфляции связаны с дальнейшим усилением давления со стороны внутреннего спроса, незаякорением инфляционных ожиданий, ускорением внешней инфляции. Кроме того, фактором неопределенности выступают темпы и период проведения реформы регулируемых цен, в частности, ГСМ, а также возможное косвенное влияние на инфляционные ожидания и устойчивую часть инфляции.



Прогноз роста ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения к диапазону 5,5-6,5% ввиду складывающихся высоких темпов инвестиционной активности и устойчивого потребительского спроса. Прогнозы на последующие годы не претерпели изменений. В 2026 году - 4-5%. В 2027 году мы ожидаем, что темпы роста экономики будут стремиться к равновесному уровню.



Риски прогноза ВВП связаны с поддержанием фискальной дисциплины, включая реализацию планов по снижению изъятий из Национального фонда, возможным усилением внутреннего спроса, а также снижением цен на ключевые экспортные позиции.



Уважаемые журналисты!



Подводя итоги отмечу, что проинфляционное давление в экономике все еще сохраняется и борьба с инфляцией продолжается. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, а также изменений в балансе рисков.



При отсутствии значимого замедления темпов инфляции в ближайшие месяцы Комитет намерен ужесточать складывающиеся денежно-кредитные условия, для того, чтобы вернуть инфляцию к траектории по направлению к цели в 5%. Таким образом, повышение базовой ставки на ближайших заседаниях не исключается.



Помимо основной политики мы продолжаем активную реализацию ряда дополнительных мер. В рамках повышения эффективности денежно-кредитной политики мы недавно завершили инициативу по ужесточению минимальных резервных требований для банков. Соответствующее постановление правления принято, оно вступит в силу со 2 сентября текущего года. Это значит, что мы получим возможность лучше связывать избыточную ликвидность, сможем ограничить рост денежной массы и, таким образом окажем значимое дезинфляционное воздействие. В ближайшие время нами будут приняты дополнительные практические меры в части операций на денежном рынке, которые будут направлены на улучшение передачи сигналов денежно-кредитной политики. Помимо установления самой политики, необходимо, чтобы инструменты реализации ДКП также были максимально эффективными. В этой связи предпримем ряд технических практических шагов в ближайшее время.



Проводится работа в части макро- и микропруденциальных инициатив. Принято решение о введении контрциклического буфера капитала по кредитам физлиц. Совместно с Агентством финансового регулирования ведется работа по улучшению дополнительных инструментов, таких как коэффициент долговой нагрузки и соотношение долга к доходу. Это обеспечит снижение перегрева в сегменте потребительского кредитования. Агентством также планируется ввести меры для более строгой оценки заемщиков, особенно тех, у кого уже есть просрочки по кредитам. Это в совокупности также будет снижать перегрев в потребительском кредитовании.



Продолжается взаимодействие с Правительством в части перехода к более сбалансированной фискальной политике. Мы также актуализировали Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции совместно с Правительством. Документ включает мероприятия по наращиванию производства, развитию логистики и хранения, повышению прозрачности ценообразования, контролю надбавок, антимонопольному и внешнеторговому регулированию, а также по нашей части – по монетарной политике.



Уважаемые журналисты!



Высокие темпы роста экономики до конца не показали свой эффект в росте доходов населения, и основным сдерживающим фактором является инфляция. То есть номинальные доходы растут, вместе с тем инфляция нивелирует положительный эффект.



Поэтому Национальный Банк удерживает базовую ставку на том уровне, который обеспечивает снижение инфляции. Наша работа имеет своей целью обеспечить низкий и стабильный рост цен, сохранить ценность трудовых доходов и сбережений наших граждан.



Высокая инфляция – это зло, которое больше всего бьет по незащищенным слоям населения. В этом случае высокая ставка и определенная жесткая денежно-кредитная политика – не самоцель, а инструмент сдерживания инфляции, таким образом, повышения благосостояния населения. Что касается экономики, стабильно низкая инфляционная среда – это один из основных элементов для благоприятного инвестиционного климата и бизнес среды.



Мы уверены, что благодаря скоординированным усилиям с Правительством, Агентством и другими госорганами нам удастся добиться ценовой стабильности и достичь установленного таргета в среднесрочной перспективе. Источник - Нацбанк Казахстана

