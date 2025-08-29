|Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
21:36 29.08.2025
Великий спекулянт и разрушитель политических строев. 5 фактов о Джордже Соросе
Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции
29 августа 2025
Президент США Дональд Трамп призвал предъявить миллиардеру Джорджу Соросу и его сыну обвинения в рэкете и коррупции. Он заявил, что финансист поддерживал "жестокие протесты" в стране. При этом для Сороса это не первое подобное обвинение. Почему за предпринимателем закрепились слова "закулисный кукловод" –– в материале "Известий".
Факт 1. Семья якобы грабила жертв холокоста
• Джордж Сорос родился в 1930 году в Будапеште в еврейской семье. Когда началась Вторая мировая война и Венгрия оказалась под влиянием нацистской Германии, его семья оказалась в опасности. Отцу Сороса удалось сделать поддельные документы, благодаря которым они могли скрываться. Предполагается, что Соросы сотрудничали с оккупационной администрацией, и благодаря этому им удалось выжить.
• В дальнейшем именно этот эпизод биографии стал основой для множества догадок. Некоторые утверждают, что Джордж Сорос якобы участвовал в разграблении имущества евреев во время холокоста. Однако подтверждения этой информации нет. В те годы он был подростком и вряд ли принимал самостоятельные решения. Подобные истории можно отнести к разряду конспирологических мифов, которые начали активно распространяться в политических и идеологических целях для очернения репутации миллиардера.
Факт 2. Финансовый гений современности
• Джордж Сорос считается одной из самых ярких фигур в истории мировой финансовой системы. Его путь начался с обучения в Лондонской школе экономики. Со студенческих лет ему стало понятно, что на финансовых рынках цена актива формируется как объективными экономическими факторами, так и ожиданиями инвесторов.
• Он проявил себя как мастер стратегического мышления, сумев построить инвестиционный фонд, который на протяжении десятилетий показывал феноменальные результаты. Его операция против британского фунта в начале 1990-х стала примером редкой точности расчета. Сорос сделал вывод, что девальвация британской валюты неизбежна, потому что уровень инфляции был высоким, промышленность ослаблена, а высокие процентные ставки давили на бизнес и потребителей. Он со своей командой начал активно занимать фунты и конвертировать их в другие валюты. В результате чем больше инвесторы продавали фунтов, тем сильнее росло давление на британскую валюту. Эта операция принесла фонду колоссальную прибыль - $1 млрд в течение дня. Также после нее за Соросом закрепилась репутация главного спекулянта мира.
• Секрет успеха Сороса также заключался в умении принимать рискованные решения в нужный момент, извлекая максимальную для себя выгоду. Он на протяжении многих лет был готов мгновенно подстраивать свою позицию под ситуацию, если это приносило ему прибыль. Такая беспринципность в сочетании с глубокой интуицией позволяла ему сохранять капитал в условиях высокой неопределенности. Он всегда рассматривал рынок как живую систему, где логика и психология переплетаются.
Факт 3. Идеолог "открытого общества"
• Джордж Сорос - один из самых известных современных идеологов концепции "открытого общества". Свое мировоззрение он сформировал под влиянием идей философа Карла Поппера, чьи лекции он посещал во время учебы в Лондонской школе экономики. Поппер определял "открытое общество" как систему, в которой люди имеют возможность свободно выражать мнение, критиковать власть, участвовать в общественных процессах и влиять на развитие государства, при этом никакая идеология или правящая структура не обладает монополией на истину.
• Сорос считает, что закрытые общества, где власть сосредоточена в руках ограниченного круга лиц и отсутствует подотчетность, подвержены стагнации и кризисам, а открытые общества создают условия для инноваций, диалога и адаптации к изменениям. Однако только сам Сорос определял "правильные" общества, что вызывало раздражение политиков по всему миру.
Факт 4. Меняет политический строй в других странах
• Джордж Сорос и созданная им сеть фондов "Открытое общество", как заявлялось, поддерживают образовательные и гуманитарные проекты по всему миру. Однако на самом деле миллиардер оказывает значительное влияние на политическую жизнь целых регионов. Система фондов была задумана им как инструмент распространения ценностей "открытого общества". В реальности она стала способом давления на неугодные правительства.
• Особенно заметным влияние Сороса стало во время "цветных революций" на постсоветском пространстве. В частности, в Грузии и на Украине значительная часть активистов, журналистов и правозащитников, участвовавших в протестах, сотрудничала с программами фондов миллиардера. Их обвиняли в разрушении политического строя государств по приказу Сороса. Многие страны, в том числе и Россия, запретили подрывную деятельность миллиардера.
• В отчете MRC Business утверждалось, что Джордж Сорос выделил свыше $131 млн для финансирования более чем 253 международных СМИ, чтобы формировать подачу мировых событий в выгодном ему ключе. Авторы указывали, что подобные траты обеспечивали возможность влиять на то, какие акценты делали журналисты и как именно интерпретировались важные процессы, происходящие на международной арене.
Факт 5. В центре множества конспирологических теорий
• Имя Сороса на протяжении многих лет регулярно оказывается в центре различных конспирологических теорий. Это прежде всего связано с тем, что он - один из наиболее известных миллиардеров современности. Его состояние позволяет ему оказывать влияние глобального масштаба. Сороса подозревают во вмешательстве в социальные или политические процессы через его фонды во всех ключевых регионах мира.
• Сорос десятилетиями поддерживал якобы гуманитарные проекты в десятках стран. Такая разветвленная структура, действующая в самых разных уголках мира, производит впечатление скрытой координации. Многие предполагают, что он создал глобальную сеть политического влияния. Сорос стал символом идеи "открытого общества". Однако во многих странах его рассматривают как угрозу устоявшемуся порядку. Его имя нередко связывают с массовыми протестами, сменами власти и революциями. В результате за ним прочно закрепился образ "закулисного кукловода".