 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
21:36 29.08.2025

Великий спекулянт и разрушитель политических строев. 5 фактов о Джордже Соросе
Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

29 августа 2025

Президент США Дональд Трамп призвал предъявить миллиардеру Джорджу Соросу и его сыну обвинения в рэкете и коррупции. Он заявил, что финансист поддерживал "жестокие протесты" в стране. При этом для Сороса это не первое подобное обвинение. Почему за предпринимателем закрепились слова "закулисный кукловод" –– в материале "Известий".

Факт 1. Семья якобы грабила жертв холокоста

• Джордж Сорос родился в 1930 году в Будапеште в еврейской семье. Когда началась Вторая мировая война и Венгрия оказалась под влиянием нацистской Германии, его семья оказалась в опасности. Отцу Сороса удалось сделать поддельные документы, благодаря которым они могли скрываться. Предполагается, что Соросы сотрудничали с оккупационной администрацией, и благодаря этому им удалось выжить.

• В дальнейшем именно этот эпизод биографии стал основой для множества догадок. Некоторые утверждают, что Джордж Сорос якобы участвовал в разграблении имущества евреев во время холокоста. Однако подтверждения этой информации нет. В те годы он был подростком и вряд ли принимал самостоятельные решения. Подобные истории можно отнести к разряду конспирологических мифов, которые начали активно распространяться в политических и идеологических целях для очернения репутации миллиардера.



Факт 2. Финансовый гений современности

• Джордж Сорос считается одной из самых ярких фигур в истории мировой финансовой системы. Его путь начался с обучения в Лондонской школе экономики. Со студенческих лет ему стало понятно, что на финансовых рынках цена актива формируется как объективными экономическими факторами, так и ожиданиями инвесторов.

• Он проявил себя как мастер стратегического мышления, сумев построить инвестиционный фонд, который на протяжении десятилетий показывал феноменальные результаты. Его операция против британского фунта в начале 1990-х стала примером редкой точности расчета. Сорос сделал вывод, что девальвация британской валюты неизбежна, потому что уровень инфляции был высоким, промышленность ослаблена, а высокие процентные ставки давили на бизнес и потребителей. Он со своей командой начал активно занимать фунты и конвертировать их в другие валюты. В результате чем больше инвесторы продавали фунтов, тем сильнее росло давление на британскую валюту. Эта операция принесла фонду колоссальную прибыль - $1 млрд в течение дня. Также после нее за Соросом закрепилась репутация главного спекулянта мира.

• Секрет успеха Сороса также заключался в умении принимать рискованные решения в нужный момент, извлекая максимальную для себя выгоду. Он на протяжении многих лет был готов мгновенно подстраивать свою позицию под ситуацию, если это приносило ему прибыль. Такая беспринципность в сочетании с глубокой интуицией позволяла ему сохранять капитал в условиях высокой неопределенности. Он всегда рассматривал рынок как живую систему, где логика и психология переплетаются.

Факт 3. Идеолог "открытого общества"

• Джордж Сорос - один из самых известных современных идеологов концепции "открытого общества". Свое мировоззрение он сформировал под влиянием идей философа Карла Поппера, чьи лекции он посещал во время учебы в Лондонской школе экономики. Поппер определял "открытое общество" как систему, в которой люди имеют возможность свободно выражать мнение, критиковать власть, участвовать в общественных процессах и влиять на развитие государства, при этом никакая идеология или правящая структура не обладает монополией на истину.

• Сорос считает, что закрытые общества, где власть сосредоточена в руках ограниченного круга лиц и отсутствует подотчетность, подвержены стагнации и кризисам, а открытые общества создают условия для инноваций, диалога и адаптации к изменениям. Однако только сам Сорос определял "правильные" общества, что вызывало раздражение политиков по всему миру.

Факт 4. Меняет политический строй в других странах

• Джордж Сорос и созданная им сеть фондов "Открытое общество", как заявлялось, поддерживают образовательные и гуманитарные проекты по всему миру. Однако на самом деле миллиардер оказывает значительное влияние на политическую жизнь целых регионов. Система фондов была задумана им как инструмент распространения ценностей "открытого общества". В реальности она стала способом давления на неугодные правительства.

• Особенно заметным влияние Сороса стало во время "цветных революций" на постсоветском пространстве. В частности, в Грузии и на Украине значительная часть активистов, журналистов и правозащитников, участвовавших в протестах, сотрудничала с программами фондов миллиардера. Их обвиняли в разрушении политического строя государств по приказу Сороса. Многие страны, в том числе и Россия, запретили подрывную деятельность миллиардера.

• В отчете MRC Business утверждалось, что Джордж Сорос выделил свыше $131 млн для финансирования более чем 253 международных СМИ, чтобы формировать подачу мировых событий в выгодном ему ключе. Авторы указывали, что подобные траты обеспечивали возможность влиять на то, какие акценты делали журналисты и как именно интерпретировались важные процессы, происходящие на международной арене.

Факт 5. В центре множества конспирологических теорий

• Имя Сороса на протяжении многих лет регулярно оказывается в центре различных конспирологических теорий. Это прежде всего связано с тем, что он - один из наиболее известных миллиардеров современности. Его состояние позволяет ему оказывать влияние глобального масштаба. Сороса подозревают во вмешательстве в социальные или политические процессы через его фонды во всех ключевых регионах мира.

• Сорос десятилетиями поддерживал якобы гуманитарные проекты в десятках стран. Такая разветвленная структура, действующая в самых разных уголках мира, производит впечатление скрытой координации. Многие предполагают, что он создал глобальную сеть политического влияния. Сорос стал символом идеи "открытого общества". Однако во многих странах его рассматривают как угрозу устоявшемуся порядку. Его имя нередко связывают с массовыми протестами, сменами власти и революциями. В результате за ним прочно закрепился образ "закулисного кукловода".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756492560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев открыл финал Республиканского шахматного турнира "Senat Open"
- От имени Президента в преддверии Дня шахтера вручены государственные награды специалистам и ветеранам отрасли
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Фонда "Самрук-Қазына"
- Зачем нужен Сенат?
- Продкорпорация освободит хлебоприемные пункты для бесперебойной приемки зерна
- Эффективность социальных расходов обсудили на республиканском семинаре в Кызылорде
- Казахстан и Сьерра-Леоне укрепляют двустороннее сотрудничество
- Кадровые перестановки
- До 20 сентября продлена онлайн-сельхозперепись, далее начнется полевой этап
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  