Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов

21:36 29.08.2025

Великий спекулянт и разрушитель политических строев. 5 фактов о Джордже Соросе

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции



29 августа 2025



Президент США Дональд Трамп призвал предъявить миллиардеру Джорджу Соросу и его сыну обвинения в рэкете и коррупции. Он заявил, что финансист поддерживал "жестокие протесты" в стране. При этом для Сороса это не первое подобное обвинение. Почему за предпринимателем закрепились слова "закулисный кукловод" –– в материале "Известий".



Факт 1. Семья якобы грабила жертв холокоста



• Джордж Сорос родился в 1930 году в Будапеште в еврейской семье. Когда началась Вторая мировая война и Венгрия оказалась под влиянием нацистской Германии, его семья оказалась в опасности. Отцу Сороса удалось сделать поддельные документы, благодаря которым они могли скрываться. Предполагается, что Соросы сотрудничали с оккупационной администрацией, и благодаря этому им удалось выжить.



• В дальнейшем именно этот эпизод биографии стал основой для множества догадок. Некоторые утверждают, что Джордж Сорос якобы участвовал в разграблении имущества евреев во время холокоста. Однако подтверждения этой информации нет. В те годы он был подростком и вряд ли принимал самостоятельные решения. Подобные истории можно отнести к разряду конспирологических мифов, которые начали активно распространяться в политических и идеологических целях для очернения репутации миллиардера.



