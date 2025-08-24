Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК

21:43 29.08.2025

Попытки ЕС включиться в урегулирование назвали "хватанием за соломинку"



Агрессивная русофобия, призывы к давлению на Москву и реляции о "нанесении России стратегического поражения на поле боя" постепенно исчезают из западной риторики. А на смену им приходит уныние. Тенденция, однако.



Канцлер Германии Мерц уже признал, что немецкое "государство всеобщего благосостояния" приказало долго жить. Причины, конечно, называть не стал, но всем и так понятно. Оно держалось на трудолюбии коренных немцев (ныне "размытом" рабочими-мигрантами) и, главное, дешевых российских энергоносителях. Но тут - за что боролись, как говорится.



По инерции канцлер, конечно, повторяет, что "Россия была и остается самой главной угрозой свободе, миру и стабильности в Европе" (с 1945 года?) и что нельзя допустить капитуляции Украины. А то "капитуляция лишь даст России время, а Путин воспользуется этим временем для подготовки к следующей войне". И поэтому Германия работает с партнерами над "прочным миром".



Вот только проговаривается, что работа эта - как воду в ступе толочь. Потому что не Европе это решать. И все идеи о встрече лидеров, безусловном прекращении огня и прочем НАТО уже полетели в помойку. "До встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным, дело не дойдет", - цитирует Мерца агентство AFP. А разговоров-то было.



Франция вслед за Германией тоже оказалась на грани экономической катастрофы. Министр внутренних дел и лидер партии "Республиканцы" Брюно Ретайо заявил, что "никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти", и отметил, "что 54% госдолга страны принадлежит иностранным держателям, что превращает задолженность не только в экономическую, но и в проблему национального суверенитета". А говорили, что санкции не работают. Работают, но есть нюанс.



И те же французы уже понимают, что с Украиной просчитались. Новый хозяин западного мира поменял приоритеты. Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, пишет французское издание Le Point. А украинский вопрос для президента США "стал главным препятствием", цитирует издание источник, близкий к Елисейскому дворцу.



А президент Португалии вообще назвал Дональда Трампа "русским активом". Трамп, по мнению Марселу Ребелу ди Соуза, ведет переговоры исключительно с одной стороной украинского конфликта, игнорируя позиции Киева и европейских союзников. "Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире объективно является советский актив, или русский", – заявил португальский президент.



Попытки же Европы как-то закрепиться в процессе урегулирования издание Politico назвало "хватанием за соломинку". Мол, ЕС разрабатывает идею 40-километровой буферной зоны на линии фронта России и Украины в рамках мирного соглашения. Но не только США в этом не участвуют. Не ясно также, примет ли Киев этот вариант, поскольку он подразумевает территориальные уступки. И это они еще до мнения России не дошли.



Депрессию можно констатировать. Ждем стадию принятия неизбежного.



Дмитрий Попов