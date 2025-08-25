|ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
00:05 30.08.2025
ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Михаил Пшеничников
СВО
Ход конем
Части ВС РФ вновь ворвались в 3-й микрорайон Степногорска. 225-й штурмовой полк противника понес серьезные потери и был вынужден передислоцироваться побатальонно на Сумское направление и в район Доброполья. Анализ ТГ-канала данной части показывает, что с середины месяца подразделения активничают в разных местах. Это свидетельствует о дроблении большой пожарной команды на более мелкие, что для украинских войск уже стандартная практика.
Таким образом, пожарная команда неприятеля на западе Запорожского направления выработала свой ресурс и, не долго продержавшись, быстро исчезла. Сейчас положение ВСУ в районе Степногорска еще более тяжелое, чем при нашем первичном прорыве к 3-му микрорайону. Теперь мы не только контролируем часть многоквартирной застройки города, но и сумели ворваться на юг села Приморское. То есть неприятель также попал в крайне затруднительное положение силами, состоящими из 233-го ОБ-н ТрО и подразделений 65-й ОМБр при поддержке других частей. Ему надо держать более широкий участок наступления русской армии. Сам факт прорыва ВС РФ в Приморское для ВСУ означает, что русские штурмовики в перспективе смогут обойти основную полосу полевых укреплений перед Степногорском и к востоку от него. В таком случае неприятелю в скором времени придется отходить на резервную линию обороны по реке Конке. Но это крайне невыгодно для ВСУ из-за удлинения линии фронта при дефиците сил. Все оттого, что Запорожье и так уже является зоной охоты единичных FPV ВС РФ. Каждый километр приближения наших войск к областному центру пропорционально увеличивает интенсивность работы русских дронщиков на тыловую логистику противника. Кроме того, отход на рубежи по реке Конке автоматически ставит под угрозу западный фланг Ореховского укрепрайона. В связи с этим украинские войска даже в максимально невыгодных условиях продолжат держаться за Степногорск.
Карательная инициатива 2
В Раде в скором времени будут рассматривать законопроект об уголовной ответственности за угрозы военным или же членам их семей. Наказание также может быть назначено за угрозы имуществу военнослужащего. Это можно было бы воспринять как меру социальной защиты, но лишь на первый взгляд. Все сотрудники ТЦК, за исключением ряда медработников, – военные. А учитывая продолжающийся рост агрессии в украинском обществе в отношении "людоловов", украинский режим решил закрутить гайки и здесь.
Это делается для того, чтобы гасить агрессию населения в зародыше и попытаться обезопасить ТЦКшников от простых людей. Но если украинские законодатели пошли по такому пути, что вызвано резким ростом агрессии населения, то какие-либо меры ужесточения законодательства едва ли прикроют "бусификаторов".
Вчера, 28 августа, главным событием дня стало освобождение села Удачное на Покровском направлении.