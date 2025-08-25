|В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:38 30.08.2025
БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В Чолпон-Ате в бывших домах "вора в законе" Камчы Кольбаева открыли детский сад "Баластан", районный отдел образования и центр детского творчества, сообщили в мэрии.
Открытие состоялось сегодня с участием заместителя полпреда президента КР в Иссык-Кульской области Данияра Арпачиева, мэра Чолпон-Аты Рустама Кадыркулова и местных жителей.
Детский сад рассчитан на 100 мест. Мебель и детскую площадку установили за счет мэрии.
Особняки был конфискованы и переданы на баланс города. С учетом потребностей населения местная власть решила разместить в них образовательные учреждения. Все они разместились на одном участке размером 67 соток.