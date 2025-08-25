В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)

00:38 30.08.2025

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. В Чолпон-Ате в бывших домах "вора в законе" Камчы Кольбаева открыли детский сад "Баластан", районный отдел образования и центр детского творчества, сообщили в мэрии.



