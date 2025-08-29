 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 30.08.2025
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
01:00 30.08.2025

Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности
29.08.2025 | Платон БЕСЕДИН

На экранах – хоррор-сенсация "Орудия" Зака Креггера, начинавшего как режиссера юмористических скетчкомов и превратившегося в создателя, в общем-то, авторского кино. Эту ленту уже наградили множеством лестных эпитетов, точно детей конфетами. На различных киносайтах у "Орудий" значится высочайший рейтинг. Кинокритики и зрители солидарны в восторгах. Заслуживает ли картина того? Скорее нет, чем да. Однако время такое, что сильное кино в принципе появляется редко. Согласен, утверждение спорное.



Нас к тому же интересует другое. Я смотрел "Орудия" в кинотеатре под визг напуганных девиц рядом – они забавно кутались в принесенный с собой плед. И меня не покидала мысль, что эту ленту можно изучать, исследовать в двух плоскостях. Первая довольно банальна: перед нами ужастик о том, как ведьма, умирающая от страшной болезни, похищает детей, чтобы продлить себе жизнь. Заодно она управляет взрослыми, превращая жизнь простого американского городка в ад.

Однако вторая плоскость куда интереснее – это политическое измерение ленты. Не знаю, хотел ли сам режиссер Креггер добиться такого эффекта. Ответа нет, написать Заку пока что не могу. Но мысль эта не покидает меня и спустя несколько дней после просмотра фильма. Что я увидел на экране? В городок приезжает тетушка Глэдис – мрачная старуха, страдающая неизлечимым заболеванием. Очень быстро – простите за спойлер – она подчиняет колдовством своих родственников – родителей тихони Алекса.

Она хочет использовать их как ресурс. Помните паучиху Шелоб из "Властелина колец"? Она не убивала свои жертвы сразу – она опутывала их и постепенно высасывала соки. Так питалась. Вот и тетушка Глэдис из фильма "Орудия" поступает похожим образом. Однако двух взрослых людей в качестве пропитания для нее оказалось мало. Она поняла, что лучшая пища – это дети, поэтому подговорила тихоню Алекса украсть вещи его одноклассников. Завладев личными вещами, тетушка Глэдис может подчинять людей.

Как итог – 17 детей попадают к ней в рабство. Они сбегают из домов в 2 часа 17 минут ночи. С этого времени дети находятся в подвале дома, которым полностью завладела тетушка Глэдис. Полиция не то чтобы бездействует, но она точно неэффективна. Алекс молчит, он боится сказать что-либо, ведь иначе его родители, находясь под воздействием магии, покалечат себя. Что любопытно, природа тетушки Глэдис неясна: то ли она просто ведьма, то ли сатанинское отродье.

Кого она мне напомнила? Западных агентов, приезжающих в различные страны. Например, африканские или постсоветские. Да, да, именно так. Или шире – тетушка Глэдис в определенном смысле и есть Запад. Она говорит: я приехала к вам с миром, я принесла вам свободу. Дальше она быстро завладевает домом, чтобы выкачивать из нее энергию-ресурсы. На эксплуатации во многом и построено величие Запада, который, точно паук, высасывал и высасывает соки из стран.

Однако и этого тетушке-паучихи мало. Она – или оно – хочет в первую очередь подчинить детей. Поэтому оно берет в союзники местных агентов, и те то ли из страха, то ли из корысти служат ей. В результате дети превращаются в зомбированных существ, подчиненных чужой воле. Они готовы исполнять любые приказы. Они доноры для жизни ведьмы. Это, согласитесь, очень точная и сильная аллюзия на то, как поступают власть имущие по всему миру. Что их интересует в первую очередь?

Бессмертие. Они ходят продлить жизнь любой ценой. Да, возможно, это лишь миф о том, как Ротшильд пересаживал себе сердца, одно за другим, но суть поймана точно. Когда я смотрел на тетушку Глэдис в хорроре "Орудия", то видел лица Ротшильда, Бжезинского, Сороса, Рокфеллера – лица всех тех стариков, которые десятилетиями эксплуатировали народы и страны, подчиняя в первую очередь детей по всему миру, используя их как рабов, чтобы они не возражали против добровольного превращения их стран в колонии. Не уверен, что режиссер Креггер закладывал в сою ленту "Орудия" именно этот смысл, но все же.

Хотя для того и существует искусство: оно расширяет контекст, оно существует вне своего автора и создателя – главным образом в умах зрителей и слушателей, приобретая там новые смыслы. Так что "Орудия" не просто очередной, довольно качественно сделанный хоррор – в определенном смысле это диагноз и манифест. Весьма смелый. А средство излечения от этой дьявольщины? Нам еще предстоит его отыскать. Правда, в конце ленты дети растерзали тетушку Глэдис, потому что Алекс повел их против нее. Когда-нибудь, хочу верить, похожий бунт случится и в реальной жизни. И увенчается он успехом.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756504800


