Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин

29.08.2025 | Платон БЕСЕДИН



На экранах – хоррор-сенсация "Орудия" Зака Креггера, начинавшего как режиссера юмористических скетчкомов и превратившегося в создателя, в общем-то, авторского кино. Эту ленту уже наградили множеством лестных эпитетов, точно детей конфетами. На различных киносайтах у "Орудий" значится высочайший рейтинг. Кинокритики и зрители солидарны в восторгах. Заслуживает ли картина того? Скорее нет, чем да. Однако время такое, что сильное кино в принципе появляется редко. Согласен, утверждение спорное.







Нас к тому же интересует другое. Я смотрел "Орудия" в кинотеатре под визг напуганных девиц рядом – они забавно кутались в принесенный с собой плед. И меня не покидала мысль, что эту ленту можно изучать, исследовать в двух плоскостях. Первая довольно банальна: перед нами ужастик о том, как ведьма, умирающая от страшной болезни, похищает детей, чтобы продлить себе жизнь. Заодно она управляет взрослыми, превращая жизнь простого американского городка в ад.



Однако вторая плоскость куда интереснее – это политическое измерение ленты. Не знаю, хотел ли сам режиссер Креггер добиться такого эффекта. Ответа нет, написать Заку пока что не могу. Но мысль эта не покидает меня и спустя несколько дней после просмотра фильма. Что я увидел на экране? В городок приезжает тетушка Глэдис – мрачная старуха, страдающая неизлечимым заболеванием. Очень быстро – простите за спойлер – она подчиняет колдовством своих родственников – родителей тихони Алекса.



Она хочет использовать их как ресурс. Помните паучиху Шелоб из "Властелина колец"? Она не убивала свои жертвы сразу – она опутывала их и постепенно высасывала соки. Так питалась. Вот и тетушка Глэдис из фильма "Орудия" поступает похожим образом. Однако двух взрослых людей в качестве пропитания для нее оказалось мало. Она поняла, что лучшая пища – это дети, поэтому подговорила тихоню Алекса украсть вещи его одноклассников. Завладев личными вещами, тетушка Глэдис может подчинять людей.



Как итог – 17 детей попадают к ней в рабство. Они сбегают из домов в 2 часа 17 минут ночи. С этого времени дети находятся в подвале дома, которым полностью завладела тетушка Глэдис. Полиция не то чтобы бездействует, но она точно неэффективна. Алекс молчит, он боится сказать что-либо, ведь иначе его родители, находясь под воздействием магии, покалечат себя. Что любопытно, природа тетушки Глэдис неясна: то ли она просто ведьма, то ли сатанинское отродье.



Кого она мне напомнила? Западных агентов, приезжающих в различные страны. Например, африканские или постсоветские. Да, да, именно так. Или шире – тетушка Глэдис в определенном смысле и есть Запад. Она говорит: я приехала к вам с миром, я принесла вам свободу. Дальше она быстро завладевает домом, чтобы выкачивать из нее энергию-ресурсы. На эксплуатации во многом и построено величие Запада, который, точно паук, высасывал и высасывает соки из стран.



Однако и этого тетушке-паучихи мало. Она – или оно – хочет в первую очередь подчинить детей. Поэтому оно берет в союзники местных агентов, и те то ли из страха, то ли из корысти служат ей. В результате дети превращаются в зомбированных существ, подчиненных чужой воле. Они готовы исполнять любые приказы. Они доноры для жизни ведьмы. Это, согласитесь, очень точная и сильная аллюзия на то, как поступают власть имущие по всему миру. Что их интересует в первую очередь?



Бессмертие. Они ходят продлить жизнь любой ценой. Да, возможно, это лишь миф о том, как Ротшильд пересаживал себе сердца, одно за другим, но суть поймана точно. Когда я смотрел на тетушку Глэдис в хорроре "Орудия", то видел лица Ротшильда, Бжезинского, Сороса, Рокфеллера – лица всех тех стариков, которые десятилетиями эксплуатировали народы и страны, подчиняя в первую очередь детей по всему миру, используя их как рабов, чтобы они не возражали против добровольного превращения их стран в колонии. Не уверен, что режиссер Креггер закладывал в сою ленту "Орудия" именно этот смысл, но все же.



Хотя для того и существует искусство: оно расширяет контекст, оно существует вне своего автора и создателя – главным образом в умах зрителей и слушателей, приобретая там новые смыслы. Так что "Орудия" не просто очередной, довольно качественно сделанный хоррор – в определенном смысле это диагноз и манифест. Весьма смелый. А средство излечения от этой дьявольщины? Нам еще предстоит его отыскать. Правда, в конце ленты дети растерзали тетушку Глэдис, потому что Алекс повел их против нее. Когда-нибудь, хочу верить, похожий бунт случится и в реальной жизни. И увенчается он успехом.