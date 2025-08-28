НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции

Северная Корея прорвет кольцо изоляции

Ким Чен Ын намеревается улучшить отношения с Китаем



Владимир Скосырев

28.08.2025



На парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, прибудут лидеры 26 государств. Один из них глава КНДР Ким Чен Ын, которого, как и других гостей, пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Комментаторы на Западе, подчеркивая, что Ким не посещал Китай шесть лет, пишут о его стремлении активизировать связи с Пекином. По их мнению, у Кима сложились теплые отношения с РФ, а с Китаем они холодные. Между тем на Китай приходилось в 2023 году 97% внешней торговли КНДР, а на РФ – 1,2%. Не объявлено, будет ли Ким вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и с другими руководителями государств в столице КНР. Но Пхеньян играет немалую роль в раскладе сил в Восточной Азии. Не случайно о желании встретиться с Кимом заявил президент США Дональд Трамп.



Как пишет The New York Times (NYT), лидер Северной Кореи находится в настоящий момент в выигрышной позиции. Его возможный торг с Си облегчит то, что Северную Корею сейчас обхаживают и США, и Южная Корея. Ни Москва, ни Пекин не могут не принимать в расчет этот момент, если в столице Китая пройдут их переговоры с северокорейским лидером.



Правда, Ким никогда раньше не участвовал в многосторонних саммитах. К тому же США и их союзники, считая, что КНДР, создавая свой ракетно-ядерный потенциал, нарушает резолюции СБ ООН, добивались ее изоляции на мировой арене. Но на параде в Пекине будут присутствовать руководители других стран глобального Юга, которых США и их союзники пытаются превратить, как и Кима, в международных изгоев. Это лидер Мьянмы, президенты Ирана, Кубы. Так что Ким будет там не одинок, торжества в Пекине продемонстрируют, что многие развивающиеся страны ориентируются в своем внешнеполитическом курсе не на США, а на Китай.



Россия тоже остается в Азиатско-Тихоокеанском регионе важным игроком. Тут многое зависит от личных контактов лидеров. Ким в последний раз встречался с Си в 2019 году, когда председатель КНР посетил Пхеньян. А с Москвой отношения пошли на быстрый подъем в июне прошлого года, когда в Пхеньяне побывал Путин. Тогда Москва и Пхеньян возобновили пакт о взаимной обороне, который существовал в годы холодной войны. В соответствии с этим договором КНДР направила на помощь России в ее конфликте с Украиной войсковое подразделение. Его солдаты приняли участие в боях за освобождение Курской области от оккупации ВСУ. Северокорейцы сражались мужественно. Были среди них убитые и раненые. Ким Чен Ын отдал дань их памяти на траурной церемонии в Пхеньяне.



Западные СМИ пишут, что КНДР предоставила России боеприпасы. А Россия поставила КНДР нефть, продовольствие и военные технологии. Но поскольку в экономическом плане Северная Корея зависит от Китая, Ким взял курс на улучшение отношений с Пекином. Помимо всего прочего, Пхеньян надеется, что Китай возобновит отправку туристов в КНДР. Туризм – это одна из тех областей, которая не была внесена в черные списки в решениях ООН, где осуждались меры Северной Кореи по созданию собственного ядерного оружия.



КНДР посетило в 2019 году рекордное количество туристов – 300 тыс., большинство из них – китайцы. Но этот источник получения валюты исчез, когда вспыхнула пандемия. В 2023 году КНДР открыла границы. Стали прибывать туристы из России. Но число их составляли сотни. А Китай еще не восстановил туристический обмен с КНДР.



Тем временем о желании расширить контакты с Северной Кореей заявили в Вашингтоне и Сеуле. На этой неделе в Белом доме состоялась беседа Трампа с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном. Оба они сказали, что заинтересованы во встрече с Кимом. Ли даже упомянул конкретное мероприятие, когда Трамп и Ким могут пообщаться. Это саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в октябре в Южной Корее. Если Трамп приедет на этот форум, то возникнет возможность встречи с Кимом, сказал Ли.



Но никаких намеков на то, что Ким хочет поговорить с Трампом или Ли, не поступало. КНДР указала, что личные отношения у Кима с Трампом "неплохие". Но Северная Корея не возобновит переговоры с Вашингтоном, пока он не прекратит настаивать на том, чтобы Пхеньян отказался от обладания ядерным оружием.



Тут на карту поставлен престиж лидера КНДР. Дело в том, что в 2019 году в Ханое состоялась вторая встреча Кима с Трампом. Северокорейские СМИ своими комментариями порождали у граждан КНДР надежды на разрядку, на то, что с Америкой удастся договориться об отмене санкций. Но США требовали отказа Северной Кореи от ядерной бомбы, переговоры принесли нулевой результат.



Как пишет NYT, Северная Корея с тех пор удвоила усилия по наращиванию ракетно-ядерного арсенала. Благодаря этому, а также оборонительному договору с Москвой позиции Кима будут более основательными, если он вдруг решит возобновить переговоры с Трампом или Ли.