Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина

11:47 30.08.2025 Полный текст интервью президента России В. Путина агентству Синьхуа



Москва, 30 августа /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин дал письменное интервью Синьхуа накануне поездки в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Тяньцзине и в мероприятиях по празднованию 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.



Ниже приводится полный текст интервью:



К письменному интервью информационному агентству "Cиньхуа"







1. В мае этого года Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию и принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, данный визит прошел с большим успехом. В ближайшее время состоится также Ваш визит в Китай. Каковы Ваши ожидания от предстоящей поездки? За последние более чем десять лет Вы и Председатель КНР поддерживаете тесные контакты, направляя и определяя курс непрерывного развития двусторонних отношений. Каким лидером, на Ваш взгляд, является Председатель Си Цзиньпин?



Ответ. Действительно, визит нашего друга, Председателя КНР Си Цзиньпина в мае в Россию прошел с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране. Приезд был приурочен к священной для нас дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и уже поэтому стал глубоко символичным с точки зрения развития российско-китайских отношений. Мы подтвердили стратегический выбор наших народов в пользу укрепления традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу.



На торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем. В ходе двусторонних переговоров на высшем уровне были весьма плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших держав. И по итогам – принято развернутое совместное заявление, подписан солидный пакет двусторонних документов.



Да, совсем скоро по приглашению Председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу г.Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве. Все это будет способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства.



Что касается российско-китайских переговоров – они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с Председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам.



В Пекине мы также воздадим должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов, вместе победивших милитаристскую Японию, что позволило поставить окончательную точку во Второй мировой войне. Почтим память тех, кто скрепил кровью боевое братство наших народов, отстоял свободу, независимость наших государств, их право на суверенное развитие.



Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он – настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни. Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный равноправный диалог с зарубежными партнерами. И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с нашей страной.



2. Китай и Советский Союз, будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе во время Второй мировой войны, понесли огромные жертвы и внесли значимый вклад ради Победы в Мировой антифашистской войне. Как Вы считаете, какое актуальное значение сегодня, в условиях сложной международной обстановки, имеет сохранение памяти об этой Победе? Как, на Ваш взгляд, Китай и Россия должны совместно защищать общую историческую память в ситуации, когда некоторые силы на международной арене пытаются исказить историческую правду?



Ответ. Как уже отмечал, в этом году мы с китайскими друзьями сообща отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны.



Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом. В суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений.



Напомню, что еще до начала масштабных событий Второй мировой войны, в 30-е годы прошлого века, когда Япония вероломно развязала вооруженный конфликт против Китая, СССР протянул руку помощи китайскому народу. Тысячи наших кадровых офицеров в качестве военных советников оказывали консультационную поддержку при укреплении китайской армии и ведении боевых действий. Вместе с китайскими братьями по оружию доблестно сражались с агрессорами и советские летчики.



В период с октября 1937 года по июнь 1941 года Советский Союз поставил Китаю в общей сложности 1235 самолетов, тысячи артиллерийских орудий, десятки тысяч пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение. Основным маршрутом был сухопутный коридор через Среднюю Азию в китайскую провинцию Синьцзян, где советскими специалистами в кратчайшие сроки была построена автодорога для обеспечения бесперебойных поставок.



Исторические факты неоспоримо свидетельствуют о тяжести и масштабах сражений тех лет. Мы помним, какое большое значение имела знаменитая "Битва ста полков", когда войска китайских коммунистов смогли освободить от японской оккупации территорию с пятимиллионным населением. Как помним и о беспримерном подвиге советских бойцов и командиров в военных конфликтах с Японией у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Летом 1939 года наш легендарный полководец Георгий Жуков в монгольских степях одержал свою первую блестящую победу, по сути, ставшую прологом к будущему разгрому стран Оси Берлин-Токио-Рим. А уже в 1945 году Маньчжурская стратегическая наступательная операция сыграла решающую роль в освобождении северо-восточного Китая, кардинальным образом изменила ситуацию на Дальнем Востоке, сделала неизбежной капитуляцию милитаристской Японии.



И конечно, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941-1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину. Это позволило Красной Армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы. Тесное взаимодействие двух наших стран стало также важным элементом в формировании антигитлеровской коалиции, способствовало становлению китайского государства в качестве великой державы, а также конструктивному обсуждению проблем послевоенного устройства мира, активизации антиколониального движения.



Наш долг – всегда чтить священную память соотечественников, которые показали пример подлинного патриотизма и мужества, выдержали все испытания и разбили мощных и жестоких врагов. С глубоким уважением относимся ко всем ветеранам, к тем, кто пал смертью храбрых за свободу будущих поколений и независимость наших стран. Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной Армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая.



Такое искреннее, ответственное отношение к прошлому разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются "неудобные" исторические факты.



Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов. В основе таких опасных тенденций – нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре. Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента.



Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей. Закрепленные в Уставе ООН и других международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима. Это – наша общая с китайскими друзьями непоколебимая позиция.



Память о совместной борьбе советского и китайского народов против германского нацизма и японского милитаризма является для нас непреходящей ценностью. Повторю, участие Председателя КНР Си Цзиньпина в российских мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, имело знаковое, глубоко символичное значение. Было подписано и Совместное заявление России и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН. В этом документе изложен консолидированный ответ наших стран на попытки ряда государств разрушить историческую память человечества, подменить пресловутым "порядком, основанным на правилах", базовые принципы мироустройства, взаимодействия и диалога, заложенные по итогам Второй мировой войны.



3. В последние годы практическое сотрудничество между Китаем и Россией в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, автомобилестроение и инфраструктура, приносит позитивные результаты и непрерывно достигает новых прорывов, а объем двусторонней торговли достиг рекордных показателей. Как Вы оцениваете текущее состояние китайско-российской практической кооперации? Каковы Ваши планы в отношении дальнейшего продолжения содействия китайско-российскому высококачественному взаимовыгодному сотрудничеству?



Ответ. Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд. долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств – внешнеторговых партнеров Китая. Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности.



Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки "голубого топлива" по трубопроводу "Сила Сибири" с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 млрд. кубометров. В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый "дальневосточный маршрут". Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье.



Продолжаем работать над снижением торговых барьеров друг для друга. За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР. В целом продовольственные товары и продукция сельского хозяйства занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай.



Увеличиваются объемы двусторонних капиталовложений. В прошлом году был принят обновленный План российско-китайского инвестиционного сотрудничества. В текущем году подписано новое Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Реализуются крупные совместные проекты в приоритетных отраслях.



Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники. Ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов. Есть масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов.



Словом, экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая.



4. Нынешний год завершает "перекрестные" Годы культуры Китая и России. За эти годы наши страны наладили масштабное сотрудничество в таких сферах, как образование, кинематограф, театр, туризм и спорт. Как Вы оцениваете итоги китайско-российских культурно-гуманитарных обменов и сотрудничества? Какие перспективы Вы видите для дальнейшего содействия укреплению связей между народами Китая и России?



Ответ. Значительный вклад в продвижение дружественных связей вносят масштабные двусторонние гуманитарные инициативы. Большой успех имели национальные Годы России в Китае и Китая в России (2006-2007 годы). Широкий общественный резонанс получили Годы языков, туризма, молодежи, СМИ, регионального сотрудничества, спорта, науки и инноваций, стартовавшие поочередно с 2009 года.



Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется "Дорожная карта" российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов.



Хотел бы особо отметить успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Насыщенная, разнообразная программа данной "перекрестной" инициативы находит самый живой общественный отклик и в России, и в Китае.



Добавлю, что российская сторона инициировала проведение Международного музыкального конкурса "Интервидение", который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту.



Большие перспективы – у взаимодействия по линии образования и науки. Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тыс. китайских студентов, в Китае – 21 тыс. российских. Кстати, в мае мы с Председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026-2027 годах в наших странах пройдут "перекрестные" Годы образования.



Расширяется сотрудничество в научно-технической и инновационной областях, в том числе в фундаментальных исследованиях и проектах класса "мегасайенс". В частности, МГУ им. М.В.Ломоносова и Пекинский университет намерены открыть совместный институт фундаментальных исследований. Поддерживаем создание современных лабораторий и передовых центров по приоритетным наукоемким направлениям с целью сохранения технологического суверенитета России и Китая.



Идет активная кооперация в сфере кинопроизводства. В феврале в российский прокат вышел совместный фильм "Красный шелк". Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае. В мае в Москве стороны подписали План действий по кинопроизводству. Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях. В том числе для этого мы запустили новый проект – Открытую Евразийскую кинопремию. Это – уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам.



Остановлюсь и на таком важном вопросе, как туризм. Радуют цифры в этом секторе. По итогам 2024 года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 млн. человек.



Хорошие результаты в спортивном сотрудничестве. Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные "Игры будущего", Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации.



Особое внимание уделяем молодежной политике. Высоко оцениваем слаженную работу ведущих СМИ России и Китая. Задаче сохранения исторической правды служит наше взаимодействие по линии архивных ведомств, которое эффективно реализуется.



Отрадно, что двустороннее гуманитарное сотрудничество наращивает обороты. Это – несомненно, стратегическое направление наших отношений, призванное формировать широкую общественную базу дружбы, добрососедства и взаимопонимания.



5. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – это созданная при совместном участии Китая и России организация комплексного регионального сотрудничества, имеющая важное значение для обеспечения мира, стабильности и развития на евразийском пространстве. Китай является ротационным председателем ШОС на 2024-2025 годы. В ближайшее время в китайском городе Тяньцзинь состоится 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. Как Вы оцениваете конструктивную роль, которую ШОС играет на протяжении более чем 20 лет в поддержании регионального мира и стабильности, содействии общему развитию и процветанию? В каких аспектах, по Вашему мнению, государствам-членам следует укреплять обмены и сотрудничество?



Ответ. Создание Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году воплотило общее стремление России, Китая и центральноазиатских государств – Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана – укреплять доверие, дружбу и добрососедство, мир и стабильность в регионе.



За прошедшие годы в ШОС разработана солидная договорно-правовая база, отлажены механизмы, способствующие плодотворному взаимодействию в сферах политики, безопасности, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарных связей. Ряды Организации пополнили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия, активно вовлечены в совместную деятельность также страны-партнеры и наблюдатели, представляющие политическое, экономическое и культурное многообразие Евразии.



Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост – это твердая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа.



Опираясь на эти ценности, ШОС участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН. Большим вкладом в достижение этой глобальной цели призвано стать формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, в том числе через тесное взаимодействие государств-членов ШОС. Ее социально-экономическим фундаментом видим Большое Евразийское партнерство, предполагающее сопряжение национальных стратегий развития и региональных интеграционных инициатив, уплотнение кооперации между ШОС, Евразэс, СНГ, АСЕАН и другими международными структурами.



Уверен, что важной вехой в истории ШОС станет саммит в Тяньцзине, а также встреча "ШОС плюс". Мы поддерживаем заявленные китайским председательством приоритеты, нацеленные на дальнейшую консолидацию ШОС, углубление сотрудничества по всем направлениям, повышение роли нашей Организации на мировой арене. Особое внимание уделяем синхронизации проводимой работы с практическими шагами в рамках председательства России в Совете глав правительств ШОС.



Рассчитываю, что общими усилиями получится придать качественно новую динамику ШОС, ее модернизации в соответствии с требованиями времени.



6. Как неоднократно подчеркивал Председатель КНР Си Цзиньпин, Китай готов вместе с Россией укреплять взаимную поддержку на многосторонних платформах, включая ООН, ШОС и БРИКС, защищать интересы развития и безопасности двух стран, сплачивать Глобальный Юг и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении. Как Вы оцениваете сотрудничество Китая и России в этих многосторонних форматах? Что касается таких нарождающихся областей, как изменение климата, управление искусственным интеллектом и реформирование архитектуры глобальной безопасности, в каких аспектах, по Вашему мнению, Китай и Россия могут задавать новые ориентиры в глобальном управлении?



Ответ. Сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах – огромный пласт наших отношений и, безусловно, значимый фактор глобальной политики. Обмен мнениями по ключевым международным сюжетам раз за разом подтверждает, что у Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны "Мирового большинства".



Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы – как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира. Эта тема неизменно присутствует в двустороннем политическом диалоге. Российские концептуальные предложения построения единого пространства равной и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с Инициативой Председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности.



Российско-китайское взаимодействие на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне и полностью соответствует духу всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Особое значение наши страны придают работе в Группе друзей в защиту Устава ООН, которая является значимым инструментом консолидации Глобального Юга. Один из наиболее весомых результатов работы объединения – резолюция "Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях", принятая Генассамблеей ООН 4 декабря 2024 года.



Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными.



Плотное сотрудничество Москвы и Пекина внесло позитивные коррективы в работу таких ведущих экономических платформ, как "Группа двадцати" и АТЭС. В "двадцатке" вместе с единомышленниками, прежде всего из числа стран БРИКС, сфокусировали повестку на обсуждении тем, волнующих "Мировое большинство", укрепили данный формат за счет Африканского союза, упрочили связи Группы и БРИКС.



В текущем году "Группой двадцати" руководят наши южноафриканские друзья. Рассчитываем по итогам их "вахты" затвердить достижения Глобального Юга, сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений. В рамках АТЭС импульс российско-китайским контактам призвано придать председательство КНР в 2026 году.



Активно взаимодействуем с Китаем в БРИКС в целях наращивания его влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры. Сообща продвигаем инициативы, направленные на расширение возможностей экономического развития стран-участниц, включая формирование общих платформ для партнерства в ключевых секторах. Уделяем особое внимание привлечению дополнительных ресурсов на реализацию значимых инфраструктурных проектов. Солидарно выступаем за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности, демонстрируем схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности. "Единым фронтом" противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения и всей планеты.



С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мы едины в том, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, отражать реальное положение стран-членов в мировой экономике. Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам "Мирового большинства". Напротив, нам нужен прогресс на благо всего человечества. Уверен, Россия и Китай – и далее вместе будут работать во имя достижения такой благородной цели, сопрягать усилия для процветания наших великих народов. Источник - Синьхуа

