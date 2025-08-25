Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?

14:35 30.08.2025

ПОЧЕМУ ИНДИЯ НЕ БОИТСЯ АМЕРИКАНСКИХ ТАРИФОВ?



Журналист, писатель Дмитрий Лекух, автор канала @radlekukh



Стоило в середине текущей недели старшему советнику президента США по торговле и производству Питеру Наварро выразить недоумение по поводу того, что индийцы до сих пор не принимают американское предложение по российской нефти, как Индия наглядно проиллюстрировала свои мысли по этому актуальному поводу.



Тут советника Трампа нужно цитировать дословно: "Индия может уже завтра получить снижение пошлин на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не проявляют готовности сделать это, и я озадачен. Глядя нам прямо в глаза, они говорят: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть".



