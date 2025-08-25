 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.08.2025
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
14:35 30.08.2025

ПОЧЕМУ ИНДИЯ НЕ БОИТСЯ АМЕРИКАНСКИХ ТАРИФОВ?

Журналист, писатель Дмитрий Лекух, автор канала @radlekukh

Стоило в середине текущей недели старшему советнику президента США по торговле и производству Питеру Наварро выразить недоумение по поводу того, что индийцы до сих пор не принимают американское предложение по российской нефти, как Индия наглядно проиллюстрировала свои мысли по этому актуальному поводу.

Тут советника Трампа нужно цитировать дословно: "Индия может уже завтра получить снижение пошлин на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не проявляют готовности сделать это, и я озадачен. Глядя нам прямо в глаза, они говорят: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть".



А вот предметная индийская иллюстрация для этой беседы: как сообщает Reuters, ожидаемый рост только плановых поставок российской нефти в Индию в наступающем сентябре составляет 150-300 тыс. б/с плюсом к и так поставляемым 1,5 млн б/с, а вообще текущий объем экспорта нефти из России в Индию составляет около 1,5% от мировых поставок, что, опять-таки процитируем Reuters, "делает Индию крупнейшим покупателем российской нефти". РФ в текущем режиме обеспечивает около 40% потребности Индии в нефти, и это далеко не предел. Но самое интересное в происходящем даже не это.

Пока Питер Наварро еще чему-то удивляется, а коллеги-журналисты ищут объяснения прежде всего в "национальной психологии" жителей Индийского субконтинента и в личностных чертах характера национального лидера Нарендры Моди, на самом деле все обстоит значительно проще. Правда, эта лежащая на поверхности разгадка вряд ли устроит сторонников западной модели цивилизации. Реакция Индии на "замечательные тарифы Трампа" является вполне обоснованной с чисто прагматической точки зрения, причем как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Чтобы понять оперативный уровень, достаточно сложить цифры и сравнить выгоды от российской нефти с текущим американским предложением. А вот со стратегическим выбором все, конечно, сложнее.

Чтобы понять его, надо вернуться к недавнему саммиту стран БРИКС в Бразилии, на котором международными экспертами (в том числе, кстати, российскими экономистами, что тоже предмет для отдельной гордости) был представлен обширный доклад по потенциалу рынков БРИКС с точки зрения как производства, так и потребления. Кстати, Владимир Путин в ходе своего онлайн-выступления на саммите пользовался некоторыми цифрами именно оттуда.

Так вот, главный смысл этого доклада состоит в том, что при известной перестройке как международной торговой логистики, так и, самое главное, финансовой системы эти рынки становятся фактически равновесными с точки зрения производства/потребления и в общем самодостаточными. Причем без учета торговли с не входящими в объединение дружественными и нейтральными странами. То есть, даже если объединенный "условный Запад" полностью выпилит все экономические и торговые связи с экономиками государств, входящих в БРИКС, какой-либо серьезной катастрофы на этих рынках в среднесрочной перспективе, в общем-то, не случится. Да, трудности будут - и серьезные, не надо себя обманывать. Но никто, в том числе чисто экономически, не умрет. А в подобного рода ситуации зачем Индии выбирать унизительные условия угасающего Запада, когда ее как минимум дружественного нейтралитета ждет в том числе и чисто экономически восходящий Восток?

Вот, собственно, и все: не нужно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756553700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев открыл финал Республиканского шахматного турнира "Senat Open"
- От имени Президента в преддверии Дня шахтера вручены государственные награды специалистам и ветеранам отрасли
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Фонда "Самрук-Қазына"
- Зачем нужен Сенат?
- Продкорпорация освободит хлебоприемные пункты для бесперебойной приемки зерна
- Эффективность социальных расходов обсудили на республиканском семинаре в Кызылорде
- Казахстан и Сьерра-Леоне укрепляют двустороннее сотрудничество
- Кадровые перестановки
- До 20 сентября продлена онлайн-сельхозперепись, далее начнется полевой этап
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  