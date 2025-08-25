|Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
14:35 30.08.2025
ПОЧЕМУ ИНДИЯ НЕ БОИТСЯ АМЕРИКАНСКИХ ТАРИФОВ?
Журналист, писатель Дмитрий Лекух, автор канала @radlekukh
Стоило в середине текущей недели старшему советнику президента США по торговле и производству Питеру Наварро выразить недоумение по поводу того, что индийцы до сих пор не принимают американское предложение по российской нефти, как Индия наглядно проиллюстрировала свои мысли по этому актуальному поводу.
Тут советника Трампа нужно цитировать дословно: "Индия может уже завтра получить снижение пошлин на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не проявляют готовности сделать это, и я озадачен. Глядя нам прямо в глаза, они говорят: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть".
А вот предметная индийская иллюстрация для этой беседы: как сообщает Reuters, ожидаемый рост только плановых поставок российской нефти в Индию в наступающем сентябре составляет 150-300 тыс. б/с плюсом к и так поставляемым 1,5 млн б/с, а вообще текущий объем экспорта нефти из России в Индию составляет около 1,5% от мировых поставок, что, опять-таки процитируем Reuters, "делает Индию крупнейшим покупателем российской нефти". РФ в текущем режиме обеспечивает около 40% потребности Индии в нефти, и это далеко не предел. Но самое интересное в происходящем даже не это.
Пока Питер Наварро еще чему-то удивляется, а коллеги-журналисты ищут объяснения прежде всего в "национальной психологии" жителей Индийского субконтинента и в личностных чертах характера национального лидера Нарендры Моди, на самом деле все обстоит значительно проще. Правда, эта лежащая на поверхности разгадка вряд ли устроит сторонников западной модели цивилизации. Реакция Индии на "замечательные тарифы Трампа" является вполне обоснованной с чисто прагматической точки зрения, причем как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Чтобы понять оперативный уровень, достаточно сложить цифры и сравнить выгоды от российской нефти с текущим американским предложением. А вот со стратегическим выбором все, конечно, сложнее.
Чтобы понять его, надо вернуться к недавнему саммиту стран БРИКС в Бразилии, на котором международными экспертами (в том числе, кстати, российскими экономистами, что тоже предмет для отдельной гордости) был представлен обширный доклад по потенциалу рынков БРИКС с точки зрения как производства, так и потребления. Кстати, Владимир Путин в ходе своего онлайн-выступления на саммите пользовался некоторыми цифрами именно оттуда.
Так вот, главный смысл этого доклада состоит в том, что при известной перестройке как международной торговой логистики, так и, самое главное, финансовой системы эти рынки становятся фактически равновесными с точки зрения производства/потребления и в общем самодостаточными. Причем без учета торговли с не входящими в объединение дружественными и нейтральными странами. То есть, даже если объединенный "условный Запад" полностью выпилит все экономические и торговые связи с экономиками государств, входящих в БРИКС, какой-либо серьезной катастрофы на этих рынках в среднесрочной перспективе, в общем-то, не случится. Да, трудности будут - и серьезные, не надо себя обманывать. Но никто, в том числе чисто экономически, не умрет. А в подобного рода ситуации зачем Индии выбирать унизительные условия угасающего Запада, когда ее как минимум дружественного нейтралитета ждет в том числе и чисто экономически восходящий Восток?
Вот, собственно, и все: не нужно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.