ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС

15:08 30.08.2025 В Chinadaily опубликована статья Шавката Мирзиева о сотрудничестве Узбекистана и ШОС



Узбекистан и ШОС: сотрудничество ради всеобщего мира и процветания

By Shavkat Mirziyoyev | China Daily | Updated: 2025-08-29



Узбекистан, наряду с рядом других государств, стоял у истоков формирования и укрепления Шанхайской организации сотрудничества, роль и значение которой с каждым годом становятся все более заметными и важными. Ее деятельность сегодня затрагивает не только развитие государств-членов, но и благополучие каждого, кто живет в этом обширном регионе.



Прежде чем перейти к вопросам сотрудничества ШОС, не могу не остановиться на нашем стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой – страной, которая по духу, культуре, жизненной энергии чрезвычайно близка Узбекистану.







В последние годы узбекско-китайские отношения демонстрируют устойчивую динамику развития, широко охватывая ключевые сферы от политического диалога и безопасности до всестороннего торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных обменов. Их последовательное укрепление способствует обеспечению стабильности и устойчивому росту в Центральной Азии и на пространстве ШОС.



Важным фактором углубления двустороннего сотрудничества стал регулярный политический диалог глав двух государств. В январе 2024 года в ходе государственного визита в Китай мы с Председателем КНР Си Цзиньпином вывели наши отношения на беспрецедентно высокий уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, определили ключевые векторы кооперации и взаимодействия на международной арене.



Этот невиданный ранее прогресс в наших отношениях стал возможным благодаря личному вниманию и неустанным усилиям дорогого друга Узбекистана, Председателя Си Цзиньпина по дальнейшему развитию и укреплению узбекско-китайского всеобъемлющего сотрудничества. Реализацию всех наших договоренностей обеспечивают механизмы Межправительственного комитета, Межпарламентской группы и Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.



Укреплению взаимного политического доверия и стратегического партнерства способствует полное взаимопонимание и учет коренных интересов друг друга. Узбекистан твердо придерживается принципа одного Китая. Мы весьма признательны китайской стороне за поддержку усилий Узбекистана по углублению регионального сотрудничества в Центральной Азии, формированию "духа центральноазиатского партнерства".



Наши страны также активно взаимодействуют в борьбе с "тремя силами зла" - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.



С 2017 года товарооборот между странами вырос в 3 раза, составив 14 млрд долл. В ближайшие годы намечено довести его до 20 млрд долл. За тот же период в страну привлечено китайских инвестиций на 24,6 млрд долл.



Важной вехой в развитии промышленной кооперации с КНР стал запуск в 2024 г. первого в стране и в Центральной Азии предприятия по производству электромобилей BYD, а также открытие в Ташкенте "Мастерской Лу Баня", в которой узбекские учащиеся приобретают современные навыки управления логистикой и использования информационных технологий.



Большой вклад в изучение китайского языка и культуры в Узбекистане вносят институты Конфуция в Ташкенте и Самарканде, воспитывая новое поколение синологов и специалистов со знанием китайского языка.



Значимым шагом по пути дальнейшего углубления гуманитарного сотрудничества стало введение в июне этого года безвизового режима между Узбекистаном и Китаем. Это создаст условия для более активных и продуктивных контактов между людьми, делового взаимодействия и туристического обмена.



Бесспорно, на современном этапе узбекско-китайское сотрудничество становится моделью прагматичного и сбалансированного партнерства, способствующего устойчивому развитию региона и укреплению позиций ШОС как платформы взаимовыгодного многостороннего взаимодействия.



На этом фоне особую важность представляет поддержание и развитие устойчивых отношений между нашими странами в условиях усложняющейся международной ситуации. Мировая система переживает глубокие потрясения. Прежний порядок, основанный на общепризнанных нормах и принципах международного права, теряет устойчивость.



Масштабная трансформация в международных отношениях сопровождается усилением геополитической конкуренции и ростом конфликтного потенциала между великими державами, нарушением установившихся балансов сил и ослаблением механизмов коллективного управления.



Архитектура глобальной безопасности все менее способна справляться с нарастающим объемом вызовов и угроз, сталкиваясь с кризисом доверия. Это ведет к еще большей фрагментации, которую будет трудно преодолеть в ближайшей перспективе.



В мировой экономике страны сталкиваются с ростом протекционизма, нарушениями традиционных цепочек поставок и перераспределением производственных мощностей. Усиливается соперничество за доступ к критически важным сырьевым ресурсам и технологиям, обостряется борьба за лидерство в цифровой и "зеленой" трансформации. Замедление глобального экономического роста, высокая инфляция и нестабильность на финансовых рынках создают дополнительные риски для стран с развивающейся экономикой, усиливая разрыв между центрами мирового развития.



В результате этих процессов под ударом оказались не только система сдержек и противовесов, торговля и финансы, но и решение большинства общемировых проблем, связанных с обеспечением безопасности, борьбой с бедностью, климатическими изменениями.



В странах Центральной Азии мощными вызовами все больше становятся последствия изменения климата, продовольственная и энергетическая нестабильность, которые могут стать катализаторами масштабных социально-экономических потрясений.



Другой общий для всех стран вызов - развитие искусственного интеллекта. Очевидно, это - естественный процесс, который невозможно остановить, однако наша задача - не допустить его использование в военных целях и превращение в глобальную угрозу.



Без всякого преувеличения могу сказать, что в этих условиях Шанхайская организация сотрудничества становится привлекательной и широко востребованной моделью международного взаимодействия, объединяющей государства на принципах равноправия, взаимного учета интересов и невмешательства во внутренние дела.



С момента своего создания ШОС утвердила и последовательно продвигает "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, уважении к многообразию цивилизаций и стремлении к совместному развитию. Организация полностью отказалась от устаревших концепций "холодной войны", преодолев мышление игры с нулевой суммой и противостояния цивилизаций.



ШОС активно продвигает и воплощает в жизнь идеи неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Это объединение выступает за полное равенство как больших, так и малых государств, достижение консенсуса посредством конструктивных консультаций, а также содействие миру через диалог и сотрудничество. В этом и заключается притягательная сила и энергия нашей Организации.



Свидетельством растущего потенциала многостороннего взаимодействия является тот факт, что Шанхайская организация успешно объединяет государства с разными политическими системами, историко-культурными традициями и уровнями экономического развития, демонстрируя жизнеспособность идеи гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.



На сегодняшний день "большая семья" ШОС, включающая 10 государств-членов, 2 наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, охватывает обширное пространство в Азии, Европе и Африке. Общая территория стран ШОС превышает 60% территории Евразии, население – примерно 42% населения планеты. Доля стран Организации в мировом ВВП составляет около 25%.



В "семье" ШОС представлены два постоянных члена Совета Безопасности ООН и пять стран "Группы двадцати" – Индия, Китай, Россия, Турция и Саудовская Аравия, а также пять участников объединения БРИКС - Индия, Иран, Китай, ОАЭ и Россия.



Таким образом, современный облик ШОС как зеркало отражает не только ее широкую географию в евразийском пространстве, но и усиливающуюся взаимосвязанность ее государств-членов с глобальными процессами, где их роль становится все более значимой в формировании нового многополярного мира.



Другим важным фактором растущего потенциала сотрудничества стала созданная за годы существования Организации ее прочная институциональная основа, включающая более 60 международных договоров и свыше 40 рабочих механизмов, охватывающих широкий спектр направлений – от безопасности до экономики, культуры и устойчивого развития.



ШОС все время в движении, ее эволюционный потенциал неиссякаем. Концептуальные программы и стратегии, а также новые механизмы и форматы отраслевого взаимодействия в рамках ШОС вносят солидный вклад в укрепление торгово-экономической и транспортной взаимосвязанности, углубление промышленной кооперации и технологической сопряженности, ускорение процессов перехода наших стран к зеленой и цифровой экономике.



Наша Организация становится еще более сплоченной и сильной изнутри благодаря уникальным гуманитарным проектам, направленным на воплощение "шанхайского духа" посредством активного продвижения народной дипломатии, культурных, образовательных и туристических обменов, идей дружбы между народами и добрососедства.



ШОС зарекомендовала себя как активный участник международного взаимодействия и эффективная платформа многосторонней дипломатии. Организация активно развивает связи с ООН и ее специализированными учреждениями, а также с рядом региональных и международных структур – включая СНГ, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, ОЭС, СВМДА, Лигу арабских государств и другие объединения.



Все это свидетельствует о высокой степени зрелости и системности многостороннего взаимодействия. Активное институциональное развитие, продвижение многопланового сотрудничества и расширение международных связей способствуют укреплению авторитета и роли ШОС как ответственного, открытого и инклюзивного механизма, служащего делу мира, стабильности и процветания в глобальном масштабе.



ШОС - не вызов существующим структурам, а ответ на потребности нового, справедливого мирового порядка, основанного не на силе, а на диалоге. В мире, где усиливаются конфликты и идеологические разломы, ШОС предлагает реальную альтернативу: взаимоуважение, диалог и совместное развитие.



Как справедливо отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, "нельзя повернуть колесо истории назад, важно двигаться только вперед. Нам нужен единый мир, а не расколотый".



Учитывая современные вызовы, крайне важно избегать придания ШОС блоковости и конфронтационности. Наша главная цель - не обострять международную ситуацию, а демонстрировать мирную повестку, использовать возможности ШОС для решения общечеловеческих проблем.



Именно этим видением Узбекистан руководствуется с первых дней становления и развития Организации, выступая



за поступательное и всеобъемлющее развитие сотрудничества ШОС. Присоединившись в июне 2001 года к "Шанхайской пятерке", наша страна стала одним из шести государств-основателей ШОС и внесла весомый вклад в разработку идей и принципов, заложенных позже в ее Хартию.



Как активный участник взаимодействия ШОС наша страна четырежды председательствовала в Организации и внесла значительный вклад в ее развитие.



Первый Ташкентский саммит ШОС 2004 года, прежде всего, запомнился открытием в столице Узбекистана штаб-квартиры Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС – одного из двух постоянных органов Организации.



Другим важным решением заседания глав государств стало принятие решения об условиях и порядке предоставления статуса страны-наблюдателя ШОС и первой страной, присоединившейся к ШОС в этом статусе, стала Монголия. В этом отразилась решимость наших стран на практике обеспечивать открытый характер Шанхайской организации.



Значение второго саммита в 2010 году в Ташкенте подчеркнуло принятие документов, установивших порядок приема новых членов и организационные основы деятельности ШОС.



В 2016 году на третьем заседании глав государств в Ташкенте было принято принципиальное решение о первом этапе расширении Организации: принятии в ее ряды Индии и Пакистана в качестве полноправных стран-участниц.



С 2017 года Узбекистан заметно активизировался в Организации, выдвигая предложения по развитию практического сотрудничества стран ШОС. К настоящему времени в общей сложности успешно реализовано более 80 из 105 предложенных нашей страной инициатив, направленных на углубление политического, экономического, инновационного и гуманитарного сотрудничества.



Крупным событием международной дипломатии и важной вехой в деятельности ШОС, несомненно, стал первый после окончания пандемии Самаркандский саммит 2022 года, по итогам которого было принято свыше 40 значимых решений, соглашений, программ и концептуальных документов. Среди них особое внимание привлекли принципиальные решения глав государств о втором этапе расширения Организации – предоставлении Ирану статуса государства-члена, а также о начале процедуры приема Беларуси в ШОС.



Одним из ключевых приоритетов Узбекистана является укрепление роли Центральной Азии как ядра ШОС. В результате расширения к Организации присоединились страны Южной Азии и Среднего Востока, и наш регион стал естественным связующим звеном между государствами ШОС, расположенными на обширном евразийском пространстве.



Активизации взаимодействия, укреплению безопасности и обеспечению процветания стран ШОС способствует развитие региональной кооперации в Центральной Азии. В 2017 году по инициативе Узбекистана был запущен центральноазиатский процесс региональной консолидации, который сплотил страны региона и создал условия для углубления сотрудничества.



Благодаря политической воле государств Центральной Азии, обеспечившей преодоление множества актуальных проблем, и запуску различных совместных проектов удалось создать стабильную, устойчивую и объединенную общими целями Центральную Азию.



В этом году Узбекистан председательствует в механизме регулярных встреч глав государств Центральной Азии. Предстоящий осенью этого года саммит "центральноазиатской пятерки" обещает стать поворотным в процессе формирования Новой Центральной Азии, который ознаменует переход от этапа разрешения двусторонних межгосударственных вопросов к качественно новой стадии решения теперь уже приоритетных для всех стран общерегиональных задач – усиление региональной взаимосвязанности, преодоление последствий изменения климата, рациональное использование водных ресурсов, укрепление безопасности в регионе, развитие энергетики, цифровая и "зеленая" трансформация.



В результате более взаимосвязанный и открытый для международного сотрудничества регион становится активным участником многосторонней кооперации стран ШОС. Можно смело говорить о том, что исторические перемены в Центральной Азии приобрели необратимый, устойчивый характер, став критически важными факторами обеспечения стабильности на пространстве ШОС и будущих успехов нашей Организации.



Не будет преувеличением сказать, что Китай как один из учредителей Шанхайской организации и ее ключевой участник, на протяжении почти четверти века вносит весомый вклад в развитие и укрепление многостороннего взаимодействия в рамках ШОС.



Китайская сторона сыграла определяющую роль в институциональном и договорно-правовом развитии Организации. Значительный вклад в развитие сотрудничества и реализацию решений и договоренностей глав государств вносит учрежденный в Пекине постоянно действующий орган – Секретариат ШОС.



Последовательная и дальновидная политика руководства Китая, прежде всего инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина, способствовали успешному формированию современной архитектуры сотрудничества в рамках Организации.



Китай активно поддерживает совместные усилия по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму, укреплению потенциала Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.



На фоне роста геополитической турбулентности Китай в рамках Глобальной инициативы безопасности продвигает идею неделимости безопасности, равноправного подхода к глобальным вызовам и важности координации усилий между странами ШОС. Эти принципы являются ориентиром для дальнейшего развития механизмов совместного реагирования на кризисы, киберугрозы и транснациональную преступность.



Мы полностью поддерживаем мнение Китая о том, что Афганистан является неотъемлемым сегментом общей региональной безопасности и важным членом большой семьи ШОС. Китайская сторона призывает активизировать механизм взаимодействия стран-соседей Афганистана и другие площадки афганского урегулирования, наращивать гуманитарную помощь, способствовать его экономическому возрождению.



В этой связи хотел бы также особо подчеркнуть принципиальное значение вовлечения Афганистана, являющегося страной-наблюдателем ШОС, в региональные торгово-экономические связи и сотрудничество по развитию межрегиональной взаимосвязанности.



На протяжении нескольких десятилетий эта страна была очагом нестабильности и угроз региональной безопасности, однако сегодня она становится источником возможностей для развития межрегионального сотрудничества. В этой связи Узбекистан полностью поддерживает предложение китайской стороны возобновить работу Контактной Группы ШОС - Афганистан, то позволит совместно решать вопросы как противодействия угрозам безопасности, так и реализации громадного ресурсного и транзитного потенциала этой страны.



Выдвинув Глобальную инициативу развития, Китай вносит значительный вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, оказывает содействие улучшению инфраструктурной взаимосвязанности, "зеленой" и цифровой трансформации, углублению кооперации.



Все более значимым приоритетом сотрудничества ШОС становится широкое гуманитарное взаимодействие. Китай, обладая богатейшим культурным наследием и тысячелетней историей, успешно продвигает Глобальную инициативу цивилизаций, что способствует культурно-гуманитарному сближению народов наших стран.



Председательство Китая в Шанхайской организации в 2024-2025 годах, объявленное Годом устойчивого развития ШОС, стало значительным вкладом в формирование новых драйверов экономического роста стран, включая "зеленую" и цифровую трансформацию.



Китайская сторона твердо поддерживает роль Центральной Азии как ядра ШОС, придерживается курса на выстраивание доверительных, равноправных и взаимовыгодных отношений со странами региона как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации.



Особенно важна поддержка Китаем осуществляемых в странах региона стратегий модернизации. Хотел бы напомнить, что в своем выступлении на саммите лидеров формата "Центральная Азия – Китай" в Сиане Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что "Мир нуждается в стабильной, процветающей, гармоничной и взаимосвязанной Центральной Азии". На втором саммите этого формата в Астане китайский лидер призвал выработать и сформировать "дух Китай-Центральная Азия", что, по нашему убеждению, в полной мере коррелирует с "шанхайским духом" и будет способствовать укреплению сотрудничества в рамках ШОС.



Полагаю, что многие читатели настоящего издания могут задаться вопросом – так чем обусловлен интерес Узбекистана и в чем заключаются основная выгода и практическая польза, которые наша страна стремится извлечь, участвуя в деятельности Шанхайской организации сотрудничества.



Прежде всего, наша страна получает через ШОС доступ к крупным рынкам государств-членов, таких как Китай и Индия, входящие в первую пятерку экономик мира. Три крупнейших торговых партнеров Узбекистана - это Китай, Россия и Казахстан.



Страны ШОС являются также основными партнерами нашей страны по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере. Реализация инфраструктурных проектов в сотрудничестве с партнерами по Организации способствует расширению транзитного потенциала и инвестиций в реальную экономику.



На территории Узбекистана сегодня функционирует более 7,5 тысяч компаний с участием капитала из стран ШОС – это больше половины всех иностранных предприятий в стране.



Таким образом, ШОС - это для Узбекистана не просто внешнеполитическая площадка, а инструмент реализации национальных интересов. Наше участие в ее деятельности – выбор не случайный, это - стратегически продуманное решение, обеспечивающее безопасность, экономический рост и устойчивое развитие страны.



В этой связи Узбекистан рассматривает будущее Шанхайской организации как многогранную и эффективную платформу сотрудничества, ориентированную на укрепление экономической интеграции, развитие транспортной инфраструктуры, продвижение "зеленых" инициатив, цифровую трансформацию, а также расширение гуманитарного и социального взаимодействия.



Обеспечение безопасности остается ключевым приоритетом ШОС. Узбекистан активно выступает за расширение взаимодействия



в рамках механизма встреч секретарей Советов безопасности – это касается координации правоохранительных органов, обмена опытом в предотвращении радикализации молодежи, противодействии киберугрозам и пресечении каналов наркотрафика. Особое внимание уделяется использованию современных технологий, обмену данными и совместной подготовке специалистов в сфере безопасности.



В торгово-экономической сфере мы выступаем за всестороннее раскрытие торгового и инвестиционного потенциала ШОС. Ключевым направлением этой работы считаем упрощение торговых барьеров, снятие и унификацию таможенных процедур, активное вовлечение бизнеса в проекты ШОС, укрепляющих взаимосвязанность и сопряжение ШОС с целями "Пояса и пути".



Узбекистан выступает за поддержку малого и среднего бизнеса, развития инновационных отраслей и внедрения современных "зеленых" и цифровых технологий. Важным шагом становится осуществление совместных проектов развития электронной коммерции и создания "умных" логистических систем, что способствует устойчивому экономическому росту.



Узбекская сторона поддерживает предложения по созданию действенного многостороннего механизма финансового взаимодействия, ориентированного на практическую реализацию совместных проектов в рамках ШОС.



Хорошим началом на этом пути могло бы стать создание Банка развития ШОС, который может стать платформой для реализации совместных инфраструктурных и технологических проектов, повысить доступ к финансированию и стимулировать приток инвестиций в регионы стран-участниц.



Важнейшим направлением практического сотрудничества является укрепление транспортно-логистической взаимосвязанности. Для стран ШОС это не только вопрос регионального развития, но и стратегическая возможность увеличить конкурентоспособность и интеграцию на евразийском пространстве.



В этом плане строительство железнодорожной магистрали "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" придаст новый импульс развитию Экономического коридора Китай-Центральная Азия-Западная Азия, позволит значительно сократить маршруты перевозок между странами Центральной и Восточной Азии. Реализация проекта обеспечит кратное увеличение транзитного потенциала государств-членов и партнеров ШОС, позволит кардинально улучшить транспортную взаимосвязанность на всем пространстве Организации.



Дальнейшему углублению сотрудничества будет способствовать интеграция транспортных стратегий стран ШОС с инициативой



"Один пояс – один путь" и другими межрегиональными проектами. Это позволит создать синхронизированную логистическую систему, повысить эффективность грузоперевозок, усилит роль ШОС как крупного транспортно-логистического центра Евразии.



Перспективным драйвером экономического роста и интеграции на пространстве ШОС становится цифровизация. Считаем необходимым уделять особое внимание координации усилий по созданию единого цифрового пространства, обмену лучшими практиками и реализации совместных проектов в сфере цифровой экономики, внедрения технологий облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта.



Современные вызовы, связанные с изменением климата, требуют более тесной координации и практического взаимодействия государств-членов ШОС. Узбекистан последовательно выступает за расширение партнерства в таких стратегических направлениях, как адаптация к климатическим изменениям, декарбонизация экономики, внедрение "чистых" технологий, развитие "умного" сельского хозяйства и рациональное использование водных ресурсов.



Особое значение имеют работы по озеленению высохшего дна Аральского моря, созданию "зеленых поясов" и общественных экопарков, что способствует не только улучшению экологической обстановки, но и служит интересам всего региона.



Одним из актуальных направлений сотрудничества Узбекистана со странами ШОС является обеспечение продовольственной безопасности посредством реализации совместных проектов в аграрной сфере, внедрения инновационных технологий и развития инфраструктуры хранения и транспортировки продуктов питания.



Узбекистан придает большое значение расширению культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. Особое внимание уделяется совместным образовательным программам, академическим обменам и проектам в сфере науки, а также культурным и спортивным мероприятиям, которые не только популяризируют национальные традиции, но и создают атмосферу взаимного доверия и уважения.



Другим немаловажным направлением является развитие сотрудничества в сфере туризма. Страны ШОС сталкиваются с дефицитом качественных и доступных региональных туристических продуктов, что сдерживает развитие отрасли. Узбекистан выступает за активизацию взаимодействия между ведущими туроператорами и авиакомпаниями стран и партнеров ШОС.



Уже сегодня между Узбекистаном и Китаем выполняется 46 регулярных пассажирских авиарейсов в неделю. До конца года их количество планируется довести до 60.



Узбекистан продолжает последовательно выступать за расширение регионального взаимодействия в вопросах достижения Целей устойчивого развития, в том числе с использованием механизмов ШОС. Важно формирование общей платформы для обмена опытом и координации усилий в рамках ШОС. Такая совместная работа способна придать новый импульс государствам-членам в преодолении бедности, обеспечении инклюзивного и зеленого роста, устойчивого развития в целом.



Наконец, с учетом роста числа участников и расширения функций ШОС, совершенствование структуры и механизмов Организации становится необходимым условием для повышения ее эффективности. Узбекистан выступает за реформирование механизмов координации и разработку долгосрочной стратегии, с учетом интересов всех стран и современных вызовов.



Таким образом, выстраивая активное взаимодействие в рамках ШОС, Узбекистан поддерживает новый стандарт регионального сотрудничества - на основе прагматизма, уважения к национальным особенностям и стремления к устойчивому развитию. Опыт нашей страны и региона показывает: даже в условиях растущей глобальной неопределенности возможно формирование эффективных механизмов сотрудничества и гуманитарного обмена.



Реализация совместных инициатив с Китаем и другими партнерами позволяет Узбекистану вносить вклад в трансформацию ШОС в самостоятельный центр притяжения на пространстве Евразии. Ставка на открытость, инновации и многоуровневое сотрудничество отвечает актуальным вызовам времени и формирует новые возможности для всех государств-участников.



В этом – стратегический выбор Узбекистана: быть не просто частью региональных процессов, а активным созидателем нашего общего будущего, где принципы доверия и взаимной выгоды будут определять динамику развития всего обширного региона.



Мы с нетерпением ожидаем проведения саммита ШОС в одном из развитых мегалополисов Китая – прекрасном городе Тяньцзине. Убежден, что его работа будет успешной и принесет значимые результаты для всех государств-участников. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искренние пожелания мира, благополучия и процветания дружественному народу Великого Китая.



Шавкат Мирзиеев, Президент Республики Узбекистан. Источник - Kun.uz

