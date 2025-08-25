Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР

17:12 30.08.2025

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества



Сегодня в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.



