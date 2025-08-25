|Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
18:52 30.08.2025
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО. Он рассказал об успехах армии и ударах по украинскому ВПК. Главное - в материале РИА Новости.
Общее положение на фронте
- Войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов.
- Армия контролирует 99,7% территории ЛНР, 79% - ДНР, 74% - Запорожской области, 76% - Херсонской.
- До полного освобождения Луганской Народной Республики осталось менее 60 квадратных километров.
- ВС России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.
"В весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр". На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
- По итогам весенне-летней кампании за мужество, героизм и отвагу награждены 120,9 тысячи военнослужащих, из них более 101 тысячи - солдаты и сержанты.
Удары по украинскому ВПК
- Вооруженные силы продолжают бить исключительно по военным целям и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
"За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
- Совместно с ФСБ в июле-августе армия атаковала ключевые производства, задействованные в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан".
- Военные уничтожили конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.
- В четверг в Киеве поразили предприятия "Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина", производящие комплектующие к комплексам "Сапсан", "Гром-2" и ударным дронам, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя.
- В субботу нанесен удар по предприятиях "Южмаш", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода.
- Также поражены авиационная техника и объекты инфраструктуры на десяти военных аэродромах.
Обстановка в зоне действий "Севера" и "Запада"
- Создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
- В Харьковской области войска улучшают позиции на Волчанском и Липцовском направлениях.
- Купянск практически полностью заблокирован бойцами "Запада", освобождено около половины города.
- Завершается разгром группировки ВСУ, прижатой к реке Северский Донец в Серебрянском лесничестве.
- Вооруженные силы продвинулись до 25 километров на Рубцовском направлении, овладели там десятью населенными пунктами.
Успехи группировок "Юг" и "Центр"
- Бойцы Южной группировки успешно наступают на Северском направлении, бои идут в городской черте Северска, также они вышли к юго-восточным окраинам Константиновки.
- Освобожденные Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык играли ключевую роль в обороне противника.
- Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.
- Бойцы "Центра" наступают на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях.
- Группировка блокирует Красноармейско-Димитровскую агломерацию, идут бои в Красноармейске.
- ВС России преодолели линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области.
Ситуация в зоне ответственности "Востока" и "Днепра"
- Подразделения группировки "Восток" продвигаются в западной части ДНР и овладели 25 населенными пунктами.
- Камышеваха стала последним населенным пунктом в республике в зоне ее ответственности.
- Продолжается наступление в Днепропетровской области, армия заняла пять населенных пунктов.
- Развивая наступление на Ореховском направлении, бойцы группировки "Днепр" овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области.
- Ее подразделения ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.