Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО

18:52 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО. Он рассказал об успехах армии и ударах по украинскому ВПК. Главное - в материале РИА Новости.



Общее положение на фронте



- Войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов.



- Армия контролирует 99,7% территории ЛНР, 79% - ДНР, 74% - Запорожской области, 76% - Херсонской.



- До полного освобождения Луганской Народной Республики осталось менее 60 квадратных километров.



- ВС России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.



"В весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр". На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов



- По итогам весенне-летней кампании за мужество, героизм и отвагу награждены 120,9 тысячи военнослужащих, из них более 101 тысячи - солдаты и сержанты.



