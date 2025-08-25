Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"

21:31 30.08.2025

Комитет по туризму Узбекистана представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"



Золотое кольцо проходит по территории трех стран - Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.



Маршрут включает десятки памятников истории и культуры, природные достопримечательности, знакомство с народными ремеслами и национальной кухней.



