|Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
21:31 30.08.2025
Комитет по туризму Узбекистана представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
Золотое кольцо проходит по территории трех стран - Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.
Маршрут включает десятки памятников истории и культуры, природные достопримечательности, знакомство с народными ремеслами и национальной кухней.
Путешественников ждет 15 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также объекты национального и регионального значения. В их числе:
- Древний Мерв, газовый кратер Дарваза, Куня Ургенч в Туркменистане;
- Ичан-Кала, Дишан-Кала в Хорезме;
- Музей имени Савицкого, Кызыл-кала, Чилпык-кала, место паломничества Султан Увайс Бобо, Тупрак-кала, Айяз-кала в Каракалпакстане;
- Долины Торыш и Бозжыра, мавзолей Шакпак-Ата, гора Шеркала в Казахстане.