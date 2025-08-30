 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 31.08.2025
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
Архив
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов

02:03 31.08.2025
02:03 31.08.2025

Евразия без Запада: Китай покажет новый мир

Петр Акопов
30.08.2025

В ближайшие четыре дня центр международной политической активности будет находиться в Китае: до среды в Поднебесной пройдут два крупных собрания мировых лидеров. Сначала в Тяньцзине соберется двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества, а потом в Пекине состоится празднование 80-летия победы над Японией. Оба мероприятия соберут множество иностранных гостей: в саммите ШОС примут участие 20 глав государств и правительств, парад на Тяньаньмэнь посетят лидеры 30 стран, а всего будут представлены на высоком уровне почти 50 государств.

Для председателя Си Цзиньпина приезд иностранных гостей будет иметь далеко не только символическое (демонстрация растущего влияния Китая), но и практическое значение. В частности, пройдут масштабные переговоры с Владимиром Путиным, Си наконец-то снова встретится с индийским премьером Моди, состоится первый в истории "выход в свет" Ким Чен Ына (северокорейский лидер никогда ранее не участвовал в коллективных международных церемониях). На пекинский парад приедет даже такой в прошлом китаефоб, как президент Аргентины Милей. И только страны Запада в основном будут представлены на посольском уровне (хотя не все: Франция и Италия пришлют глав МИД).

На параде ожидается демонстрация новейшей китайской военной техники, однако Пекин по-прежнему делает главную ставку на силу торговли и сотрудничества, а не оружия. Для страны, уже ставшей главным торговым партнером большинства государств мира, это осознанная стратегия, что, впрочем, не отменяет понимания необходимости все более активного участия в работе над изменением мирового порядка. Поэтому саммит ШОС, специально подверстанный под торжества в Пекине, пришелся максимально кстати.

ШОС часто называют в одном ряду с БРИКС, из-за активного расширения которой в последние годы первая оказывается как бы в тени. Но это несправедливо, потому что именно ШОС стала первопроходцем в деле строительства нового миропорядка. Формально организации пошел 25-й год (а фактически 30-й), но она все больше превращается из российско-китайского сотрудничества по стабильности в Центральной Азии (с чего и начиналась) в полноценную паназиатскую структуру. Количество участников выросло с пяти до десяти, а если брать стремительно растущее в последние годы число "партнеров по диалогу", то до 26. Да, целый ряд стран входит и в БРИКС, и в ШОС - в первую очередь такие ключевые государства, как Китай, Индия и Россия, но именно ШОС призвана обеспечить безопасность на подавляющей части Евразии. Это, конечно, большая и пока еще недостижимая цель, но важно, что у участников есть понимание того, что азиаты должны сами обеспечивать безопасность в своем регионе.

Да, это вызов Западу - даже, точнее, не вызов, а несогласие с ситуацией, при которой Запад (и в первую очередь США) в одностороннем порядке провозгласил себя ответственным за безопасность во всем мире. Колониальный период прямого господства Запада в Азии давно закончился, но его влияние, возможности и интересы никуда не делись. Атлантисты по-прежнему хотят "пасти народы" Азии - направляя, руководя, играя на противоречиях, а порой и откровенно стравливая их между собой. Совокупная мощь Запада - военная, финансовая, кадровая, информационная и прочая - дает для этого огромные возможности. К тому же между азиатскими странами есть масса различных противоречий, а интеграционные процессы региональных объединений далеко не везде идут так успешно, как в АСЕАН (объединяет страны Юго-Восточной Азии). Только в этом году пусть и ограниченные, но военные конфликты произошли между Пакистаном и Индией (входят в ШОС), Таиландом и Камбоджей (последняя имеет статус партнера по диалогу). И можно было заметить, что ШОС не сыграла заметной роли в их прекращении (впрочем, и Дональд Трамп, заявивший о своем успешном миротворчестве в обоих случаях, тут выдает желаемое за действительное). Другой участник ШОС - Иран - подвергся израильским и американским атакам, а организация лишь выразила свое недовольство. Так, может быть, ШОС и не стоит претендовать на роль "паназиатского механизма безопасности"?

Ровно наоборот: именно в рамках ШОС нужно искать пути если не окончательного решения, то смягчения и лечения противоречий между участниками. Во-первых, это исключит возможность манипуляций со стороны неазиатских стран и сил, во-вторых, за счет многосторонности ШОС найти взаимоприемлемые варианты проще, чем в формате двусторонних отношений.

Достаточно посмотреть на индо-пакистанские противоречия: очевидно желание США и Британии не только поддерживать их в постоянном напряжении, но и использовать взаимную неприязнь Дели и Исламабада при выстраивании различных альянсов (например, антикитайского - играя на опасениях Индии из-за пакистано-китайского сотрудничества). А в рамках ШОС противоречия Индии и Пакистана могут сглаживаться той же Россией, которая заинтересована как в сохранении стратегических отношений с Дели, так и в выстраивании долгосрочных и разнообразных связей с Исламабадом.

Неслучайно поэтому накануне саммита в Тяньцзине Россия (устами секретаря Совбеза Шойгу) предложила восстановить взаимодействие организации с Афганистаном - одним из двух государств, имеющих статус наблюдателя в ШОС. Вторым является Монголия, которая не хочет переходить к полноценному членству в организации из-за своего нейтрального статуса, а статус Афганистана был, по сути, заморожен после прихода к власти талибов четыре года назад. В 2025-м, после признания Россией афганского правительства (а в Пекине уже давно работает посол талибов), ситуация должна наконец-то измениться - и в этом заинтересованы не только афганские власти.

Восстановление, а потом и прием в качестве полноценного члена ШОС Афганистана станет правильным сигналом: если сидевшее на американских штыках кабульское правительство могло участвовать в работе организации (но именно поэтому ему не давали полного членства), то тем более это право имеет самостоятельная, независимая власть. А восстановление экономики Афганистана, его подключение к транспортным, сырьевым и торговым коридорам отвечает интересам всех стран ШОС: Китая, Индии, России, Пакистана, центральноазиатских республик. Потому что продемонстрирует способность азиатских стран самостоятельно и сообща решать свои проблемы - после того как западники убрались из Азии.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756594980


