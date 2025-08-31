Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников

12:28 31.08.2025

Кирилл Стрельников

31.08.2025



Когда интернет переполнен железобетонно информированными источниками, которые день и ночь стойко держат свечку на переговорах Путина с мировыми лидерами, имеет смысл для разнообразия на минуту погрузиться в провокационно-безответственные конспирологические теории.



На днях американский мозговой центр "Совет по международным отношениям" (CFR) тихонько опубликовал статью под скучным названием "После саммита на Аляске условия мира от Путина остаются неизменными".



Главные тезисы статьи:



- Владимир Путин не проявляет готовность к уступкам (по Украине), но сохраняет надежду на нормализацию отношений с Соединенными Штатами;



- Нет никаких свидетельств того, что на Путина оказывается давление общественного мнения в пользу окончания войны, а также того, что общество одобрило бы уступки, которые лишили бы Россию "плодов победы";



- Путин считает, что Трамп - один из немногих американских лидеров, действительно заинтересованных в нормализации отношений, и он сделал ставку на то, что для Трампа двусторонние связи и прибыльные коммерческие сделки будут важнее давления на Россию ради окончания войны (без учета всех требований Москвы).



Выводы, к которым подводится читательская аудитория: Россия выдержала беспрецедентное давление коллективного Запада и идет к победе на Украине; надежд на раскол России изнутри нет и не предвидится; нужно сливать Украину и одновременно попытаться вернуть выгодные экономические связи, пока к этому готов Путин.



Но самое важное - это источник этого сообщения и кто его получатели.



Критики называют CFR "генеральным штабом глобализма" и ядром "глубинного государства" США. CFR - основатель того самого Бильдербергского клуба и Всемирного экономического форума в Давосе и является значительнейшей организацией в сфере формирования внешней политики США, которая прямо влияет на решения американской администрации и консолидирует позиции политической и бизнес-элиты США.



Главная причина такой влиятельности состоит в том, что за CFR стоит коалиция финансово-промышленной элиты, сформированная еще в начале XX века семьями Рокфеллеров, Морганов и других "отцов-основателей" американского капитализма. Сегодня эта организация является одним из главных центров принятия стратегических решений, определяющих не только политику США, но и влияющих на глобальные процессы в мире.



Негромкая публикация CFR - это сигнал всем заинтересованным, какое решение по будущему отношений с Россией приняло то самое "глубинное государство", где одну из первых скрипок играет семья Рокфеллеров.



Когда в качестве главного переговорщика от США по России был назначен Стивен Уиткофф, сердце комментаторов успокоилось тем, что он является близким другом Дональда Трампа. Ну раз друг, тогда ладно. Но мало кто в курсе, что господин Уиткофф, помимо игры в гольф с Трампом, принимал и принимает активное участие в заседаниях и деятельности CFR. В своем свежем интервью Fox Уиткофф заявил: "Мы полны надежды, что достичь мирной сделки удастся к концу этого года, а может быть, и раньше". Очень интересно, а кто это "мы".



По совершеннейшему совпадению в день переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске российский президент внес в указ о переводе в российскую юрисдикцию проекта "Сахалин-1" изменения, которые могут открыть путь к возвращению в проект американской нефтяной компании ExxonMobil, которая в свое время имела там 30 процентов. Корпорация ExxonMobil входит в топ-3 мировых энергетических компаний и в десятку крупнейших компаний США. Бенефициары - семья Рокфеллеров.



Мало того, есть сообщения, что "Роснефть" и ExxonMobil договорились создать совместное предприятие по добыче углеводородов на шельфе Аляски с многомиллиардными инвестициями, что считается не просто бизнес-проектом, а геополитическим прорывом, меняющим всю стратегическую карту мировой энергетики.



Но и это не все.



Во встревоженной западной прессе еще с осени прошлого года начали циркулировать слухи, что американцы ведут переговоры с Россией о возвращении в строй "Северных потоков" для их совместной эксплуатации. Всеобщее недоумение вызвало то, что некий американский бизнесмен Стивен Линч, ранее специализировавшийся на операциях с проблемными российскими активами, запросил разрешение правительства США на участие в аукционе по банкротству Nord Stream 2 с целью легализовать в американской юрисдикции этот проект и вывести его из-под антироссийских санкций.



Так вот: господин Линч является пожизненным (!) членом рокфеллеровского "Совета по международным отношениям", и что-то подсказывает, что действует он не просто по зову коммерческого сердца: "а дай-ка я перепишу на себя "Северные потоки", погода хорошая - почему бы и нет".



Конспирологи советуют смотреть на вещи в длительной перспективе и ретроспективе. В свое время Рокфеллеры владели обширными нефтяными концессиями в царской России. После революции все активы были национализированы, но Рокфеллеры не унывали и в 1926 году заключили с новой властью соглашение, по которому их компания Standard Oil ("прабабушка" ExxonMobil) получала право продавать русскую нефть на Запад.



Главный спикер Рокфеллеров, Айви Ли, тогда заявил: "Однажды России все равно придется вернуться в семью наций, и мы должны пытаться помочь ей вернуться, а не заставлять великую нацию, такую как Россия, прийти на коленях и "во вретище и пепле". К тому же торговля с Россией крайне важна для нашей страны".



Вчера французское издание Le Point со ссылкой на официальные источники сообщило, что "Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал в этом главным препятствием".



Есть ненулевая вероятность, что эта позиция была сначала сформулирована не в Белом доме, а на какой-нибудь непубличной встрече - с сигарами, в узком кругу, - и на месте Украины многие бы очень сильно напряглись.