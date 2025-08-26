 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 31.08.2025
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
16:06 31.08.2025

Мирный атом в грязных интригах

В Казахстане дан старт строительству первой атомной электростанции в сотрудничестве с "Росатомом". Аналогичный контракт с Москвой заключил Узбекистан. Несмотря на это, власти республик не прекращают сотрудничество с Западом в ядерной сфере.

Пытаясь усидеть сразу на нескольких стульях в попытке доказать свою "стратегическую автономию", власти постсоветских стран порой оказываются между этими предметами мебели в весьма неловком положении. Происходит это тогда, когда реалии доказывают ограниченность самой возможности маневра и безальтернативность отношений с ближайшими партнерами.

Осознав необходимость развития ядерной энергетики для решения энергетического кризиса, руководство Казахстана и в этом не терпящем отлагательств вопросе пыталось играть на противоречиях между мировыми державами. Чиновники объявили, что АЭС будет строить одна из зарубежных компаний. В список претендентов были включены предприятия из России, Китая, Южной Кореи и Франции. Переговоры о сотрудничестве велись и с американской стороной.

Лишь когда затягивать решение проблемы дальше стало нельзя, власти объявили о победе в тендере "Росатома". 8 августа недалеко от поселка Улькен Алма-Атинской области был дан официальный старт строительству станции. В церемонии участвовали председатель Казахстанского агентства по атомной энергии - "Каз-атомпром" Алмасадам Саткалиев и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Запуск станции намечен на 2035-2036 годы.

Но даже в этой ситуации казахстанское руководство не прекратило демонстративное маневрирование. В правительстве объявили, что вторую и третью атомные станции будет строить Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). Отдельные представители местных элит пытаются противопоставить друг другу интересы Москвы и Пекина. "CNNC опирается на мощную промышленную базу Китая, обширное финансирование и, что самое главное, свободу от западных санкций, - заявил депутат парламента Ермурат Бапи. - Это делает компанию гораздо более практичным и политически безопасным партнером для нашей страны". Он же утверждает, что Пекин успеет построить обе станции быстрее "Росатома".

СМИ Казахстана вовсю смакуют трудности, возникшие в ходе строительства "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции, в частности задержки зарплат и забастовки рабочих. Чиновники, к которым обращаются за комментариями журналисты, обещают не допустить подобных эксцессов. "Казахстанская модель реализации проекта АЭС предусматривает, что собственником всех основных активов, включая сам объект, выступит казахстанская сторона. Управление проектом будет осуществляться через уполномоченные казахстанские государственные органы и национальную проектную компанию, все стратегические решения будут приниматься с учетом интересов Республики Казахстан", - заявили в "Казатомпроме".

Власти, к слову, сами прилагают немало усилий для создания нездоровой атмосферы вокруг строительства станции. По словам Лихачева, подготовкой персонала для АЭС займется "Росатом". В то же самое время Астана ведет активные переговоры с западными странами. В начале августа Саткалиев встретился с делегацией Дюкского университета из США, обсудив запуск образовательных программ для атомной промышленности Казахстана. "Особое внимание было уделено вопросам формирования национального кадрового потенциала в условиях реализации стратегических планов по строительству атомной электростанции в стране", - говорится в сообщении "Казатомпрома".

Похожие процессы происходят вокруг строительства АЭС в Узбекистане. Меморандум о возведении станции мощностью 2,4 ГВт Ташкент и Москва заключили в 2018 году. Долгое время проект не сдвигался с "мертвой точки", пока, наконец, в прошлом году не был подписан экспортный контракт с "Росатомом". Правда, теперь речь идет о станции мощностью всего 330 МВт, то есть в семь раз меньше. Это при том, что сами чиновники признают: для полного покрытия спроса на электроэнергию стране требуются как минимум четыре крупные атомные станции.

Как заявил недавно директор Узбекского агентства по атомной энергии - "Узатом" Азим Ахмедхаджаев, строительство АЭС в Джизакской области начнется весной 2026 года. До конца текущего года власти обещают завершить подготовку необходимых документов. Не исключено, что на этом этапе Ташкент испытает серьезное давление. В Вашингтоне не скрывают своего недовольства решением Узбекистана. В конце прошлого года посол США Джонатан Хеник в интервью местному телеканалу призвал власти республики "быть осторожными в выборе технического партнера" и обратить внимание на возможности, предлагаемые американскими компаниями. "Мы уже активно сотрудничаем в вопросах наращивания потенциала и предоставления технической экспертизы, - добавил дипломат. - Надеемся, в будущем Узбекистан серьезно рассмотрит американские технологии".

Новая американская администрация приняла эстафету. Во время переговоров госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД республики Бахтиером Саидовым обсуждалась тема энергетики. "Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее взаимодействие с Узбекистаном для выявления взаимовыгодных возможностей в области инвестиций в критически важные минералы и американские технологии гражданской ядерной энергетики", - сообщили в американском госдепартаменте.

В середине августа в Агентстве "Узатом" прошел семинар, посвященный атомной энергетике. Участие в нем приняла советник США по взаимодействию с заинтересованными сторонами в области ядерной энергетики Келли Барфилд. Особое внимание, как указывается, было посвящено изучению американского опыта. Попытки установить контроль над стратегическими отраслями стран региона Запад в обозримом будущем не оставит.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756645560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев открыл финал Республиканского шахматного турнира "Senat Open"
- От имени Президента в преддверии Дня шахтера вручены государственные награды специалистам и ветеранам отрасли
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Фонда "Самрук-Қазына"
- Зачем нужен Сенат?
- Продкорпорация освободит хлебоприемные пункты для бесперебойной приемки зерна
- Эффективность социальных расходов обсудили на республиканском семинаре в Кызылорде
- Казахстан и Сьерра-Леоне укрепляют двустороннее сотрудничество
- Кадровые перестановки
- До 20 сентября продлена онлайн-сельхозперепись, далее начнется полевой этап
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  