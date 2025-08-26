Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин

16:06 31.08.2025

В Казахстане дан старт строительству первой атомной электростанции в сотрудничестве с "Росатомом". Аналогичный контракт с Москвой заключил Узбекистан. Несмотря на это, власти республик не прекращают сотрудничество с Западом в ядерной сфере.



Пытаясь усидеть сразу на нескольких стульях в попытке доказать свою "стратегическую автономию", власти постсоветских стран порой оказываются между этими предметами мебели в весьма неловком положении. Происходит это тогда, когда реалии доказывают ограниченность самой возможности маневра и безальтернативность отношений с ближайшими партнерами.



Осознав необходимость развития ядерной энергетики для решения энергетического кризиса, руководство Казахстана и в этом не терпящем отлагательств вопросе пыталось играть на противоречиях между мировыми державами. Чиновники объявили, что АЭС будет строить одна из зарубежных компаний. В список претендентов были включены предприятия из России, Китая, Южной Кореи и Франции. Переговоры о сотрудничестве велись и с американской стороной.



Лишь когда затягивать решение проблемы дальше стало нельзя, власти объявили о победе в тендере "Росатома". 8 августа недалеко от поселка Улькен Алма-Атинской области был дан официальный старт строительству станции. В церемонии участвовали председатель Казахстанского агентства по атомной энергии - "Каз-атомпром" Алмасадам Саткалиев и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Запуск станции намечен на 2035-2036 годы.



Но даже в этой ситуации казахстанское руководство не прекратило демонстративное маневрирование. В правительстве объявили, что вторую и третью атомные станции будет строить Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). Отдельные представители местных элит пытаются противопоставить друг другу интересы Москвы и Пекина. "CNNC опирается на мощную промышленную базу Китая, обширное финансирование и, что самое главное, свободу от западных санкций, - заявил депутат парламента Ермурат Бапи. - Это делает компанию гораздо более практичным и политически безопасным партнером для нашей страны". Он же утверждает, что Пекин успеет построить обе станции быстрее "Росатома".



СМИ Казахстана вовсю смакуют трудности, возникшие в ходе строительства "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции, в частности задержки зарплат и забастовки рабочих. Чиновники, к которым обращаются за комментариями журналисты, обещают не допустить подобных эксцессов. "Казахстанская модель реализации проекта АЭС предусматривает, что собственником всех основных активов, включая сам объект, выступит казахстанская сторона. Управление проектом будет осуществляться через уполномоченные казахстанские государственные органы и национальную проектную компанию, все стратегические решения будут приниматься с учетом интересов Республики Казахстан", - заявили в "Казатомпроме".



Власти, к слову, сами прилагают немало усилий для создания нездоровой атмосферы вокруг строительства станции. По словам Лихачева, подготовкой персонала для АЭС займется "Росатом". В то же самое время Астана ведет активные переговоры с западными странами. В начале августа Саткалиев встретился с делегацией Дюкского университета из США, обсудив запуск образовательных программ для атомной промышленности Казахстана. "Особое внимание было уделено вопросам формирования национального кадрового потенциала в условиях реализации стратегических планов по строительству атомной электростанции в стране", - говорится в сообщении "Казатомпрома".



Похожие процессы происходят вокруг строительства АЭС в Узбекистане. Меморандум о возведении станции мощностью 2,4 ГВт Ташкент и Москва заключили в 2018 году. Долгое время проект не сдвигался с "мертвой точки", пока, наконец, в прошлом году не был подписан экспортный контракт с "Росатомом". Правда, теперь речь идет о станции мощностью всего 330 МВт, то есть в семь раз меньше. Это при том, что сами чиновники признают: для полного покрытия спроса на электроэнергию стране требуются как минимум четыре крупные атомные станции.



Как заявил недавно директор Узбекского агентства по атомной энергии - "Узатом" Азим Ахмедхаджаев, строительство АЭС в Джизакской области начнется весной 2026 года. До конца текущего года власти обещают завершить подготовку необходимых документов. Не исключено, что на этом этапе Ташкент испытает серьезное давление. В Вашингтоне не скрывают своего недовольства решением Узбекистана. В конце прошлого года посол США Джонатан Хеник в интервью местному телеканалу призвал власти республики "быть осторожными в выборе технического партнера" и обратить внимание на возможности, предлагаемые американскими компаниями. "Мы уже активно сотрудничаем в вопросах наращивания потенциала и предоставления технической экспертизы, - добавил дипломат. - Надеемся, в будущем Узбекистан серьезно рассмотрит американские технологии".



Новая американская администрация приняла эстафету. Во время переговоров госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД республики Бахтиером Саидовым обсуждалась тема энергетики. "Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее взаимодействие с Узбекистаном для выявления взаимовыгодных возможностей в области инвестиций в критически важные минералы и американские технологии гражданской ядерной энергетики", - сообщили в американском госдепартаменте.



В середине августа в Агентстве "Узатом" прошел семинар, посвященный атомной энергетике. Участие в нем приняла советник США по взаимодействию с заинтересованными сторонами в области ядерной энергетики Келли Барфилд. Особое внимание, как указывается, было посвящено изучению американского опыта. Попытки установить контроль над стратегическими отраслями стран региона Запад в обозримом будущем не оставит.



Сергей Кожемякин