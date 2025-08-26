Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?

16:18 31.08.2025

NYT и другие издания увидели в саммите ШОС попытку Китая утвердиться во главе мира



Главная тема обсуждения мировых медиа в воскресенье, 31 августа - начинающийся в Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества. Эксперты особо отмечают участие в нем лидеров России, Индии и Китая и видят в этом (кто - с печалью, кто со злорадством) очевидные усилия Пекина по изменению мирового порядка.



