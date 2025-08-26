 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 31.08.2025
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:18 31.08.2025

"Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?"

NYT и другие издания увидели в саммите ШОС попытку Китая утвердиться во главе мира

Главная тема обсуждения мировых медиа в воскресенье, 31 августа - начинающийся в Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества. Эксперты особо отмечают участие в нем лидеров России, Индии и Китая и видят в этом (кто - с печалью, кто со злорадством) очевидные усилия Пекина по изменению мирового порядка.



Financial Times (Лондон, Великобритания)
Представляя единый фронт против США, Си принимает Владимира Путина и Нарендру Моди
Приветствуя своих коллег из России, Индии и Ирана на форуме по вопросам безопасности, Си представляет амбиции Пекина по установлению альтернативного мирового порядка, предлагая контраст глобальному лидерству президента США Дональда Трампа.

The New York Times (Нью-Йорк, США)
Си использует саммит, парад и историю, чтобы продемонстрировать глобальное влияние Китая
Саммит с участием более чем двадцати мировых лидеров, представляющих в основном Центральную Азию, последующий военный парад в Пекине с демонстрацией новейших китайских ракет и военных самолетов - это не просто показуха. Они представляют то, как господин Си пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в орудия перестройки мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты.

La Stampa (Турин, Италия)
Путин-Моди-Си, антизападный альянс
Месяц назад Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту встречали на выезде из аэропорта, к которому их привез автобус. На этот раз перед ногами Нарендры Моди на бетоне аэропорта расстелили красный ковер. Китай принимает "остальной мир", незападный, который в массовом порядке прибыл ко двору Си Цзиньпина.

India TV News (Ноида, Индия)
Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
С одной стороны мы имеем Трампа и его советников, занимающих все более враждебную позицию по отношению к Индии. С другой Индия занята тихой дипломатией… И теперь, если… три великие державы - Индия, Россия и Китай - объединятся из-за глупостей Трампа, то именно президенту США и отвечать за это. Соревнование проходит между болтуном и молчаливыми стратегами.

"Синьхуа" (Пекин, Китай)
Устанавливая курс на более единую и эффективную ШОС
На фоне нестабильного и меняющегося международного ландшафта, с которого не желают уходить политика силы и региональные конфликты, ШОС, ключевая платформа единства и сотрудничества стран Глобального Юга, обладает всеми возможностями для того, чтобы сыграть свою позитивную роль в продвижении более равноправного, упорядоченного и многополярного мира, как и в построении более справедливой и равноправной системы управления миром.

Подготовил Николай Зубов

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756646280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев открыл финал Республиканского шахматного турнира "Senat Open"
- От имени Президента в преддверии Дня шахтера вручены государственные награды специалистам и ветеранам отрасли
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров Фонда "Самрук-Қазына"
- Зачем нужен Сенат?
- Продкорпорация освободит хлебоприемные пункты для бесперебойной приемки зерна
- Эффективность социальных расходов обсудили на республиканском семинаре в Кызылорде
- Казахстан и Сьерра-Леоне укрепляют двустороннее сотрудничество
- Кадровые перестановки
- До 20 сентября продлена онлайн-сельхозперепись, далее начнется полевой этап
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  