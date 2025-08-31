ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике

16:36 31.08.2025 Саммит ШОС открывается в Тяньцзине: Запад встревожен и растерян

Визит Путина в Китай и саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике



31.08.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Начавшийся в китайском городе Тяньцзине крупнейший саммит стран-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием лидеров Китая, России и Индии вызвал на Западе серьезную тревогу. Он рассматривается, как свидетельство растущего авторитета этой организации и как показатель утраты Соединенными Штатами своего прежнего могущества. Об этом свидетельствуют комментарии практически всех крупнейших западных СМИ. Причем европейские комментаторы пытаются свалить успехи ШОС и крепнущее сотрудничество между странами Глобального Юга на президента США Дональда Трампа, который, как они считают, своей безрассудной тарифной политикой и грубыми наездами на своих экономических партнеров подталкивает их к укреплению связей между собой в пику США.



"В воскресенье стартовало крупнейшее мероприятие в дипломатическом календаре Китая в этом году: мировые лидеры собрались, чтобы наметить будущее блока под руководством Пекина, который стремится предложить альтернативу американскому миропорядку", – пишет американское информационное агентство Bloomberg.







"В портовый город Тяньцзинь для участия в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества, – продолжает агентство, – прибыл президент России Владимир Путин - на следующий день после премьер-министра Индии Нарендры Моди. Среди других лидеров, ожидающихся на встрече, - президент Ирана Масуд Пезешкиан и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф".



"Мероприятие, – отмечает оно далее, – планировалось заблаговременно, однако стремительно развивающиеся мировые события придают ему еще больший вес. Саммит представит Путину возможность напрямую обсудить с Си Цзиньпином и Моди итоги его встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом и перспективы соглашения о мирном урегулировании на Украине. Кроме того, встреча состоится на фоне стремления Индии и Китая завязать более глубокое сотрудничество, дабы преодолеть экономические последствия развязанной США торговой войны", – отмечает Bloomberg.



"Пока Трамп переворачивает мировые отношения с ног на голову, Си Цзиньпин расстилает перед Путиным и Моди красную дорожку" – под таким заголовком сообщает о начале саммита крупнейший информационный телевизионный канал CNN.



"Зрелище, как Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын сидят бок о бок на площади Тяньаньмэнь, – с раздражением отмечает его обозреватель, – может стать дерзкой демонстрацией неповиновения и единства на этапе, когда Запад все сильнее разочаровывается российской спецоперацией на Украине. Пекин, хотя и формально нейтрален в этом конфликте, так и не осудил вооруженных действий Москвы и, согласно некоторым обвинениям, поставляет России военные комплектующие (информация не подтверждается официальными российскими источниками. - Прим. ред). А КНДР направила на помощь Москве свои войска".



Но есть американские СМИ, которые комментируют саммит ШОС и визит Путина в Китай по существу, без ерничанья и попыток поставить все с ног на голову. Так американский журнал Foreign Policy охарактеризовал визит Путина в Китай, как "центральное дипломатическое событие". Особое внимание, говорится в публикации, привлекает выбранный момент проведения встречи. В то время как Вашингтон ведет переговоры о возможном формате трехсторонних консультаций между США, Россией и Украиной, Си Цзиньпин и Владимир Путин, согласно ожиданиям, намерены в спокойной обстановке обсудить вопросы, связанные с послевоенными соглашениями.



"Особенно примечателен выбор времени. Пока Вашингтон договаривается о трехсторонних переговорах США, России и Украины, Си Цзиньпин и Путин, как ожидается, спокойно обсудят послевоенные договоренности, в том числе перспективы установления мира и форму нового миропорядка", - сказано в материале американского журнала.



"ШОС, созданная в 2001 году на базе переговорного формата для урегулирования пограничных споров после окончания холодной войны, – пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau, указывая на мировое значение этого события, – сегодня объединяет Китай, Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Индию, Пакистан, Иран и Белоруссию. Это крупнейшая региональная организация в мире: в ее странах проживает около 3,3 миллиарда человек (42% населения Земли)".



"ШОС, – отмечает при этом немецкая газета, – объединяется в качестве политической альтернативы западной модели развития", указывая, что "былые противоречия между членами организации отходят на второй план. Главная причина этого - торговая политика Дональда Трампа, считает автор статьи, которая опубликована под красноречивым заголовком "Китай и Россия намерены "перестроить мировую геополитическую систему" - и Дональд Трамп им в этом поможет".







"Саммит более 20 лидеров, в основном из Центральной Азии, за которым последовал военный парад в Пекине с демонстрацией новейших китайских ракет и боевых самолетов, - это не просто показное зрелище, – пишет New York Times. – Он демонстрирует, как господин Си Цзиньпин пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в инструменты для перестройки мирового порядка, в котором доминировали Соединенные Штаты".



С нескрываемым раздражением пишет о саммите итальянская газета Giornale. Она отмечает, что "Путин возглавляет Глобальный Юг", но тут же добавляет при этом, что он будто бы "подчиняется Си Цзиньпину".



"Некоторые называют его осью зла нового тысячелетия, – продолжает газета, – но то, что начнется сегодня в Тяньцзине, Китай можно, пожалуй, назвать вершиной двусмысленности. Среди двадцати глав государств и правительств, присутствующих при дворе Си Цзиньпина, будут представители так называемых развивающихся экономик Глобального Юга, включая индийского премьер-министра Нарендру Моди и турецкого премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, а также иранского премьер-министра Масуда Пезешкиана и белоруса Александра Лукашенко. Однако главные ожидания связаны с российским лидером Владимиром Путиным, который отчитывается перед своим главным союзником, который, однако, сохраняет двусмысленность, чтобы не разочаровать своего американского "врага", с которым вольно или невольно у него на кону миллиарды долларов экономических интересов", – утверждает газета, транслируя таким способом обеспокоенность Запада тесным сотрудничеством Пекина и Москвы, которое он всеми способами пытается разрушить, стараясь вбить клин между членами ШОС.



Растерянность и уныние на Западе понятны. Будучи не в состоянии прямо признать конец своей мировой гегемонии, там, особенно в Европе, стараются списать утрату своего прежнего могущества на "безрассудную политику" Трампа. Хотя понятно, что капризы Трампа отнюдь не играют в этом первостепенную роль. А потому, критикуя нынешнего президента США, при этом аналитики все же уже понимают, что глобальные перемены в мире необратимы, а Запад неумолимо проигрывает Глобальному Югу по вполне объективным причинам. А причины этого подробно объясняет издающаяся в Гонконге газета South China Morning Post.



"Влияние и значимость потребительского рынка США находятся в устойчивом структурном упадке и еще больше ослабевают под тяжестью пошлин. А другие потребительские блоки стремительно растут и будут расти еще быстрее, так как пошлины Трампа вынуждают зарубежных экспортеров направлять свои экспортные товары на другие, более дружественные и менее турбулентные рынки", – пишет издание, признавая все же при этом экономическое могущество Америки.



"Действительно, – констатирует South China Morning Post, – огромные размеры и прожорливость американского потребительского рынка сделали его излюбленным направлением для экспорта товаров широкого потребления. По оценкам Всемирного банка, даже сегодня объем рынка конечного потребления в США составляет 18,6 триллионов долларов, намного опережая китайский рынок с его 10,2 триллионами и индийский, у которого объем 2,4 триллиона долларов.



Потребительская мощь Соединенных Штатов строится на трех факторах. Это большое население, превышающее 340 миллионов человек, благосостояние домохозяйств, у которых среднедушевые потребительские расходы в 2024 году составляли почти 46 тысяч долларов, и давнее стремление тратить, а не экономить. В прошлом году доля потребительских расходов составила 68% американского ВВП, а в Китае всего 40%".



Однако, констатировав это, автор статьи в гонконгской газете указывает, что "такое превосходство за последние 20 лет резко снизилось, поскольку 39 стран с низкими доходами поднялись до уровня государств со средними доходами, а доля развивающихся экономик в мировом ВВП увеличилась с 25% в 2000 году почти до 50% в прошлом году. На долю формирующихся рынков сегодня приходится 35% мировой торговли, хотя в 2000 году этот показатель был равен всего 20%. И они все больше торгуют с другими формирующимися рынками, а не с Западом... Согласно имеющимся оценкам, 13 из 20 самых густонаселенных потребительских рынков находятся на Глобальном Юге, причем 10 из этих 13 рынков - азиатские. Потребители в Китае и Индии в целом менее состоятельны, чем американцы, поскольку доходы на душу населения там составляет 13 300 и 2 700 долларов, соответственно. Но это дает развивающимся экономикам пространство для разбега, чтобы догнать и перегнать Запад".



И в доказательство в неизбежности такой перспективы газета приводит такие цифры: "Конечное потребление в мире с 2000 года увеличилось вдвое - с 35 до 71 триллиона долларов. В США наблюдался аналогичный рост - с 9,3 до 18,6 триллиона долларов. Но за тот же период времени в Индонезии конечное потребление почти утроилось, в Индии увеличилось в четыре раза, а в Китае выросло шестикратно. На долю США по-прежнему приходится 26% общемирового потребления, но Китай и Индия в совокупности увеличили свои показатели с 6,5% в 2000 году до 17,8% в прошлом".



Так что у Запада есть все основания беспокоиться, понимая, что он неумолимо отстает, а США уже больше не гегемон. А нынешние события в связи с началом саммита ШОС и визита Путина в Китай дают все основания для того, чтобы это беспокойство обратилось в настоящую панику. Источник - Фонд стратегической культуры

