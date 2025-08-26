Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии

С наступлением осени пришло время подвести итоги летней наступательной кампании наших войск в зоне СВО. Прежде всего стоит поговорить о центральных секторах фронта, на которых решались главные задачи описываемого периода, – Константиновском и Покровском направлениях.







К началу июня наши войска уже приступили к охвату с востока Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ: тогда шли бои за одну из ключевых точек обороны противника – село Новоэкономическое. На соседнем Константиновском направлении ВС РФ вели бои по ликвидации обороны противника западнее Торецка и по добиванию гарнизона Часова Яра. Но главное внимание в июне было приковано к событиям в Сумской области, когда наши войска углублялись в оборонительную зону неприятеля, отражая его попытки занять ПГТ Теткино Курской области. Противник не смог добиться успеха и в итоге вынужден был откатиться за границу. Нашему командованию также пришлось скорректировать планы – противостояние на Сумском направлении стало позиционным.



Командование ВСУ, опасаясь скорого выхода русских войск на короткую дистанцию к Сумам, перебросило резервы на направление и отвело 225-й ОШП из района ПГТ Теткино, где полк не добился успеха, чтобы контратаковать наши передовые силы неподалеку от сел Хотень и Писаревка. Контратака украинской стороны хоть и не привела к полному восстановлению утраченных ВСУ позиций, но ВС РФ взяли оперативную паузу для корректировки плана дальнейших действий.



Конец июня ознаменовался тем, что позиционное противостояние на крайнем западном участке Запорожского направления снова пришло в движение после весенних рывков. Наши войска возобновили активные действия против гарнизона ВСУ в Каменском.



Отдельно стоит сказать, что в июне русская армия в Новопавловском секторе и южнее на множестве участков продолжила выбивать ВСУ за пределы границ ДНР и попутно заходить на территорию Днепропетровской области, занимая там сельские населенные пункты.



Июль стал для наших войск знаковым по многим причинам. Именно тогда, в начале месяца, на стыке Покровского и Константиновского направлений был обозначен прорыв вглубь обороны ВСУ. Противник оказался вынужден обороняться в крайне невыгодных условиях, сосредоточив силы на подступах к Константиновке и Покровской агломерации. Эти события впоследствии привели к появлению на карте СВО нового оперативного направления – Добропольского.



Завершение июля ознаменовалось выходом наших войск на Покровском направлении на короткую дистанцию к городу Родинское. Охват Покровско-Мирноградского оборонительного района с севера стремительно развивался. Кроме того, в конце месяца русская армия обозначила коренной перелом в боях за Кременские леса. Штурмовые подразделения ВС РФ резким рывком вдоль северного берега Северского Донца углубились в оборону противника на дистанцию до 5 км. Это стало предпосылкой к окружению крупной сети позиций ВСУ в лесном массиве. Кульминация успеха произошла уже в августе: котел в лесах был захлопнут, а устойчивость обороны противника пошатнулась.



Июль был знаковым еще и потому, что ВС РФ начали наращивать усилия в Харьковской области. На Купянском направлении наши войска подошли к северо-западным окраинам Купянска, обозначив намерение перебить трассы снабжения как самой агломерации, так и внешнего оборонительного контура ВСУ на восточном берегу Оскола. На Харьковском направлении русская армия продолжила улучшать позиции в приграничье: расширила зону контроля в районе села Меловое, а также в Дягтярном, к востоку от Волчанска. Передовые силы ГрВ "Север" овладели районом МПП Гоптовка. В это же время 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение города Часов Яр.



Самым насыщенным и результативным месяцем оказался август. В его первой половине части 51-й армии ВС РФ набрали темп наступления на охват с севера Покровско-Мирноградской агломерации. Действующая с ними в связке 2-я армия прорвалась непосредственно в Покровск и заняла часть центра города к середине августа.



Продолжающаяся деградация боеспособности ВСУ на стыке Покровского и Константиновского направлений позволила нашим войскам быстро продвинуться севернее Покровско-Мирноградской агломерации в сторону Белицкого и Доброполья. В середине августа силы 132-й мотострелковой бригады при поддержке других частей совершили глубокий прорыв – более 15 км в районе села Никаноровка – и вышли к коммуникациям Славянско-Краматорской агломерации.



Противник воспринял угрозу серьезно и бросил в бой наспех сформированный ударный кулак из частей НГУ и ВСУ, начав контрнаступление. Украинские войска сумели частично вклиниться в нашу оборону у Доброполья, но потерпели неудачу. Помогло то, что противник ранее построил сеть полевых укреплений, но из-за нехватки сил не занял их. Эти позиции использовали русские штурмовики, сумев организовать оборону и выдержать атаки. В боях за Доброполье украинским войскам не удалось перехватить инициативу.



Неудача противника обернулась для него тяжелыми последствиями. Соседствующая с 51-й армией с востока 8-я армия начала активные действия с целью выхода на коммуникации между Константиновкой и Дружковкой. Эту же задачу получили десантники 98-й дивизии, начавшие продвижение на запад из района Часова Яра. Так стартовала операция по изоляции гарнизона Константиновки. Этому способствовали как ликвидация котлов с украинскими силами восточнее и южнее города, так и наш прорыв на восток населенного пункта, вынуждающий противника сковывать силы, чтобы не допустить повторения ситуации с Покровском.



К концу августа активизировались и другие направления. На Купянском направлении русские войска начали ликвидацию восточного оборонительного периметра к востоку от Купянской агломерации. Противник был вынужден отводить силы на западный берег Оскола, сдерживая наших бойцов, проникших на северо-запад города. При этом Купянское направление стало донором сил и для провальной попытки наступления украинских войск у Доброполья.



Стоит поподробнее остановиться на особенностях боев в Кременских лесах. Крупных масштабных операций наши войска там не проводили с 2022 года. И на долгое время фронт встал, изредка меняя свою конфигурацию из-за локальных атак и контратак противоборствующих сторон. Такое положение вещей вызвано тем, что в густых лесах, да еще и при изобилии водоемов в них, техника применяться может крайне ограниченно. Лесная зона – территория преимущественно пехотного боя, где мужество и опыт наступающих противостоят обороняющимся на максимально развитых и взаимоприкрывающих полевых позициях. Лес – в некотором роде фактор паритета возможностей.



Южнее, в Кременских лесах, к исходу лета наши войска практически полностью выбили ВСУ из огромного заповедника, где с 2022 года шли ожесточенные позиционные бои. Активные бои в этом районе были практически в самом начале СВО, когда ВС РФ наступали на юге Харьковской области на Изюм и Балаклею. Такими они остались и впредь. Осеннее наступление ВСУ в Харьковской области в 2022 году подразумевало и вспомогательные атаки через Кременские леса в направлении Красной Дибровы и Кременной. Но ВСУ не смогли там добиться реализации своих первоначальных планов, и с весны 2023 года бои в тех краях стали позиционными.



Летняя наступательная кампания 2025 года принесла ВС РФ успехи на всех направлениях. Описать их все не хватило бы ни чернил, ни человеческих сил, но это никак не умаляет подвига русского воина – что в лесах Сумщины и северной Харьковщины, что на полях Запорожья.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756656360





