|КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
21:48 31.08.2025
КТЖ и China Communications Construction Company обсудили реализацию проекта строительства железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
В г. Пекин состоялась встреча Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова и Президента China Communications Construction Company господина Чжан Биннаня.
В рамках переговоров стороны обсудили ход реализации проекта строительства железнодорожной линии "Бахты – Аягоз".
Была отмечена необходимость увеличения темпов мобилизации, привлечения дополнительных ресурсов , а также ускоренного обустройства мест расположения рабочих для эффективного проведения работ. Китайская сторона приняла обязательства в кратчайшие сроки активизировать работы по проектированию и проведению земляных работ.
Реализация данного проекта имеет стратегическое значение для развития транспортно-логистического сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, а также для укрепления транзитного потенциала региона. Завершение строительства планируется в конце 2027 года. Со стороны КТЖ и руководства Абайской области обеспечивается всесторонняя поддержка проекта.
Пресс- служба АО "НК "ҚТЖ"