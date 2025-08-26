КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"

21:48 31.08.2025

КТЖ и China Communications Construction Company обсудили реализацию проекта строительства железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"



В г. Пекин состоялась встреча Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова и Президента China Communications Construction Company господина Чжан Биннаня.



