00:05 01.09.2025

Пока ВС РФ готовят наступление на Константиновку, ВСУ отступают из Кременских лесов – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

На этой неделе завершились две масштабные операции по ликвидации котлов на Константиновском направлении, что открыло путь к генеральному наступлению на одноименный город. Тем временем после разгрома 119-й бригады ТрО под контролем противника осталось 10% территории Кременских лесов. А Запорожское направление вновь активизировалось после ухода украинской "пожарной команды" на другие участки фронта.

Константиновское направление



Минувшая неделя стала переломной для обороны ВСУ южнее и восточнее Константиновки. Русские войска завершают ликвидацию двух "карманов" окружения – у Клебан-Быкского водохранилища и в междуречье Наумихи и Грузской. Попытки противника эвакуировать личный состав через водную преграду провалились, организованного сопротивления южнее водохранилища больше не существует.

Падение Предтечино и сдача позиций севернее Александро-Шультино показали, что украинское командование приняло решение не тратить силы на поддержание "бутылочного горла" для вывода окруженных частей. Такая стратегия свидетельствует о критическом дефиците резервов у неприятеля.

С выравниванием линии фронта после зачистки окруженных площадей началась подготовка к генеральному наступлению на Константиновку. Продвижение 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии от Часова Яра на запад и частей 8-й гвардейской общевойсковой армии на север от Русина Яра четко обозначает замысел операции по окружению города через соединение в районе Алексеево-Дружковки. Прорыв на восточные окраины Константиновки выполняет задачу по сковыванию сил противника внутри самого города.

Исчерпание ВСУ возможностей для контрнаступления у Доброполья лишило их способности формировать ударные группировки для кризисных действий. Оперативная инициатива к завершению летней кампании прочно находится в руках ВС РФ.

Покровское направление (восточный сектор)

Снабжение украинского гарнизона через Гришино фактически прекращено. Противник может рассчитывать лишь на единичные рейсы через поля, что не покрывает минимальных потребностей обороняющихся. При условной норме в 10 тонн грузов ежесуточно такие поставки носят символический характер. Но, так или иначе, возможность хоть как-то обеспечивать поставки боеприпасов и прочих грузов у неприятеля еще есть.

Для предотвращения полного окружения Покровско-Мирноградского оборонительного района подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли диверсионную операцию в тылу 51-й армии ВС РФ. Малые группы противника просочились из района Московского между Новоэкономическим и Миролюбовкой, заняв ранее утраченные позиции.

Отечественные эксперты поспешили назвать действия противника бессмысленными, однако их логика понятна – в безвыходном положении любая попытка отвлечь внимание от главного направления имеет смысл. Прямые атаки на участке Гришино – Новоалександровка слишком очевидны и обречены на провал.

Цена эксперимента оказалась высокой. Прорвавшиеся силы действуют в условиях фактического окружения под постоянным артиллерийским огнем. Сообщения в Telegram-канале 79-й бригады красноречиво свидетельствуют о безнадежности ситуации: "закрепиться и удерживать позиции при нынешних ресурсах крайне сложно, а дальнейшие указания сверху пока не поступили". Стоит предположить, что приказа сверху нет по одной простой причине – какие-либо распоряжения уже бессмысленны. Маршрут просачивания перекрыт, подкрепления и боеприпасы не поступают.

Купянское направление

Группировка войск "Запад" на этой неделе практически полностью заблокировала Купянск, взяв под контроль около половины территории города. Стремительное развитие наступления от Петропавловки в сочетании с просачиванием штурмовых групп через промышленный район на восточном берегу Оскола привело к фактическому окружению украинского гарнизона.

Вынужденная переброска сил ВСУ для стабилизации ситуации на Добропольском направлении обернулась проблемами для обороны Купянска.

Поредевшие боевые порядки неприятеля не смогли противостоять координированному "наскоку" наших войск. Эту мысль подтверждают и сами ВСУшники. Стратегия Украины по латанию дыр путем постоянных перебросок сил обернулась против нее самой:

"В тот час, пока все кричали за Сумщину, россияне акцентировали свое внимание на Купянске", – заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Кременские леса

20-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в Кременских лесах. После окружения и ликвидации соединений ВСУ южнее Красной Дибровы и Кузьмино противник оказался перед серьезнейшим оперативным кризисом – резервы для стабилизации фронта отсутствуют.

Длительное бездействие на этом участке усыпило бдительность украинского командования. Части ВСУ в лесничестве обеспечивались по остаточному принципу, что и предопределило катастрофу. Оборона лесного массива целиком легла на плечи 119-й бригады территориальной обороны, которая после потери центральных позиций утратила боеспособность.

В настоящий момент противник контролирует менее 10% территории заповедника против более половины в начале лета. Густые леса, превратившиеся в выжженную пустошь, не позволяют ни одной из сторон массированно использовать технику, но стремительность наступления ВС РФ компенсирует этот недостаток.

ВСУ, вероятно, попытаются остановить продвижение 20-й армии по рубежу реки Жеребец, прикрывая Ямполь. Этот населенный пункт контролирует трассу между Красным Лиманом и Северском, его удержание стало критически важной задачей для противника после провала обороны Кременских лесов.

Запорожское направление

После поражения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Степногорском, русская армия вновь заняла 3-й микрорайон поселка и прорвалась в Приморское. Украинская "пожарная команда", экстренно переброшенная из Сумской области в августе, выполнила свою задачу по временной стабилизации положения, но цена оказалась чрезмерной.

Дробление 225-го полка на группы для затыкания дыр на разных участках фронта лишило противника возможности эффективно обороняться где-либо. Прорыв нашей армии в Приморское создает угрозу обхода основной полосы украинских укреплений перед Степногорском.

ВСУ оказались перед выбором между "очень плохо" и "плохо" – либо отходить на рубежи по реке Конка с автоматической угрозой Ореховскому укрепрайону, либо продолжать оборону в невыгодных условиях. Приближение к Запорожью увеличивает эффективность работы русских FPV-дронов по тыловой логистике противника, что дополнительно осложняет его положение.

Силам 233-го отдельного батальона ТрО и частям 65-й отдельной механизированной бригады придется одновременно сдерживать наступление в двух секторах при критическом дефиците личного состава и техники.

Вчера, 30 августа, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – набирающий популярность по всей России запрет на вейпы.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756674300


