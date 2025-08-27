 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 01.09.2025
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
02:41 01.09.2025

FT сообщила о встрече лидеров Европы и НАТО по Украине в Париже 4 сентября
FT: европейские лидеры обсудят урегулирование на Украине в Париже 4 сентября

Лидеры крупнейших европейских стран, руководство Североатлантического альянса (НАТО) и Еврокомиссии проведут встречу в Париже для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом 31 августа сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 4 сентября в Париже соберутся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Участники намерены продолжить обсуждение вопросов, связанных с гарантиями безопасности Украины.

"Ожидается, что те, кто встречался с [президентом США Дональдом] Трампом в Вашингтоне, соберутся в четверг [4 сентября] в Париже", - говорится в публикации.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 31 августа сообщила о том, что европейские страны разрабатывают конкретный план возможного военного присутствия на Украине после завершения конфликта, который будет полностью поддержан возможностями США.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в этот же день заявил, что прошедшая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в Копенгагене подтвердила, что официальный Брюссель готовится к затяжному конфликту, а не к миру на Украине. По его словам, Париж должен как можно скорее выйти из Евросоюза, чтобы сэкономить значительные средства, поскольку Европа снова намерена направить десятки миллиардов евро Киеву.



Во Франции указали на планы ЕC вести вечный конфликт на Украине
Филиппо: страны ЕC стремятся не к миру, а к вечному конфликту на Украине

Прошедшая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в Копенгагене подтвердила, что официальный Брюссель готовится к затяжному конфликту, а не к миру на Украине. Об этом 31 августа заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Французы должны знать, что готовит ЕС: вечный конфликт и колоссальные расходы!" - указал политик на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

По его словам, Париж должен как можно скорее выйти из Евросоюза, чтобы сэкономить значительные средства, поскольку Европа снова намерена направить десятки миллиардов евро Киеву, чтобы выплачивать зарплаты солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и покупать для них оружие.

"Европейская комиссия в очередной раз повела себя как украинская комиссия, обслуживая интересы Киева в ущерб интересам государств-членов!" - добавил Филиппо.

До этого, 29 августа, Филиппо отметил, что угрозы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы Фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, все поняли, что "ЕС хочет постоянного конфликта". Он добавил: представители европейских стран планируют "получить военный опыт, иметь свою "европейскую армию" и втянуть континент в полный хаос, из которого возникнет олигархическое европейское государство".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756683660


