Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт

02:41 01.09.2025

Лидеры крупнейших европейских стран, руководство Североатлантического альянса (НАТО) и Еврокомиссии проведут встречу в Париже для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом 31 августа сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.



По данным издания, по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 4 сентября в Париже соберутся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Участники намерены продолжить обсуждение вопросов, связанных с гарантиями безопасности Украины.



"Ожидается, что те, кто встречался с [президентом США Дональдом] Трампом в Вашингтоне, соберутся в четверг [4 сентября] в Париже", - говорится в публикации.



Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 31 августа сообщила о том, что европейские страны разрабатывают конкретный план возможного военного присутствия на Украине после завершения конфликта, который будет полностью поддержан возможностями США.



Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в этот же день заявил, что прошедшая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в Копенгагене подтвердила, что официальный Брюссель готовится к затяжному конфликту, а не к миру на Украине. По его словам, Париж должен как можно скорее выйти из Евросоюза, чтобы сэкономить значительные средства, поскольку Европа снова намерена направить десятки миллиардов евро Киеву.



