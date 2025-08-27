|Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
02:41 01.09.2025
Лидеры крупнейших европейских стран, руководство Североатлантического альянса (НАТО) и Еврокомиссии проведут встречу в Париже для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом 31 августа сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 4 сентября в Париже соберутся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Участники намерены продолжить обсуждение вопросов, связанных с гарантиями безопасности Украины.
"Ожидается, что те, кто встречался с [президентом США Дональдом] Трампом в Вашингтоне, соберутся в четверг [4 сентября] в Париже", - говорится в публикации.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 31 августа сообщила о том, что европейские страны разрабатывают конкретный план возможного военного присутствия на Украине после завершения конфликта, который будет полностью поддержан возможностями США.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в этот же день заявил, что прошедшая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в Копенгагене подтвердила, что официальный Брюссель готовится к затяжному конфликту, а не к миру на Украине. По его словам, Париж должен как можно скорее выйти из Евросоюза, чтобы сэкономить значительные средства, поскольку Европа снова намерена направить десятки миллиардов евро Киеву.
"Французы должны знать, что готовит ЕС: вечный конфликт и колоссальные расходы!" - указал политик на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).
По его словам, Париж должен как можно скорее выйти из Евросоюза, чтобы сэкономить значительные средства, поскольку Европа снова намерена направить десятки миллиардов евро Киеву, чтобы выплачивать зарплаты солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и покупать для них оружие.
"Европейская комиссия в очередной раз повела себя как украинская комиссия, обслуживая интересы Киева в ущерб интересам государств-членов!" - добавил Филиппо.
До этого, 29 августа, Филиппо отметил, что угрозы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы Фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, все поняли, что "ЕС хочет постоянного конфликта". Он добавил: представители европейских стран планируют "получить военный опыт, иметь свою "европейскую армию" и втянуть континент в полный хаос, из которого возникнет олигархическое европейское государство".