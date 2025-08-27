 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 01.09.2025
05:55  Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
04:58  Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины
03:13  В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
02:41  Урсула фон дер Ляйен готовит "конкретный план" превращения урегулирования на Украине в вечный конфликт
01:48  Туркменская оппозиция негодует по поводу многовекторной политики Ашхабада, - Марат Нургожаев
00:05  ВС РФ готовят наступление на Константиновку – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 31.08.2025
21:48  КТЖ с китайскими партнерами обсудили строительство железнодорожной линии "Бахты – Аягоз"
19:06  Readovka: Итоги летней наступательной кампании 2025 года для русской армии
16:36  ФСК: Саммит ШОС – свидетельство глобальных изменений в мировой геополитике
16:18  Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
16:06  Мирный атом в грязных интригах, - Сергей Кожемякин
13:00  Запад всегда был плохой копией Востока, - Дмитрий Орехов
12:28  Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России, - Кирилл Стрельников
02:03  Евразия без Запада: Китай покажет новый мир, - Петр Акопов
Суббота, 30.08.2025
21:31  Узбекистан представил кольцевой туристический маршрут "Туркменистан - Хорезм - Каракалпакстан - Казахстан"
18:52  Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО
17:12  Президент Казахстана прибыл в Тяньцзинь и провел переговоры с Председателем КНР
15:08  ChinaDaily: Шавкат Мирзиеев о сотрудничестве Узбекистана и ШОС
14:35  Специально для RT: Почему Индия не боится американских тарифов?
13:00  Взгляд: Трамп и коалиция желающих миротворцев
11:47  Синьхуа: Полный текст интервью президента России В. Путина
10:55  НГ: Северная Корея порвет кольцо изоляции
01:00  Политика страшнее хоррора: "Орудия" подчинения в реальности, - Платон Беседин
00:38  В бывшем особняке главного "вора в законе" Кыргызстана разместился детский сад (фото)
00:05  ВС РФ начали генеральное наступление на Степногорск – итоговая сводка Readovka за 29 августа
Пятница, 29.08.2025
21:43  Европа в унынии: Трамп оказался "русским активом", - МК
21:36  Известия: Почему Сороса называют закулисный кукловод. 5 фактов
20:53  Заявление председателя Нацбанка Казахстана Тимура Сулейменова о базовой ставке
16:11  Технология затемнения солнца и медийное оружие борьбы с Россией, - Олег Сергеев
16:06  Почему Элбриджа Колби назначили заместителем министра обороны США, - П.В.Густерин
15:05  НГ: "Грузинская мечта" может окончательно подавить оппозицию, заморозив ее банковские счета
03:29  Синьхуа о ключевых моментах Саммита ШОС в Тяньцзине
01:10  В МИД Узбекистана состоялась первая встреча Контактной группы по Афганистану
00:05  ВС РФ сломили оборону ВСУ в Удачном на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Четверг, 28.08.2025
22:15  Президент Киргизии принял участие в церемонии открытия парка аттракционов "Евразия"
19:58  Трамп зашел слишком далеко. Индия не уступила потому, что дорожит своей репутацией, - Петр Акопов
17:44  Вместо покаяния Токио призывает "бойкотировать" юбилейный парад в Пекине, - Анатолий Кошкин
13:12  За победу над западным мейнстримом. В Германии выпустили серебряную медаль "Патриот Путин"
12:55  АвтоВзгляд: Фиаско "электричек". Как электромобиль стал элементом подрывной бизнес-стратегии западных элит
11:06  Пригласят ли Северную Корею в ШОС, - Юрий Тавровский
11:01  ProFinance: Китай выиграл гонку за редкоземельными элементами. Сможет ли он удержать лидерство?
10:00  Кухня Роджерса: Как фильтровать информационный поток. Никому нельзя верить. Мне тоже. Всегда перепроверяйте....
03:43  Президент Киргизии анонсировал подземную добычу 147 тонн золота на месторождении Кумтор
02:28  Вашингтон – Ташкент: у хлопковой геополитики США оказалось немало союзников, - Алексей Балиев
02:05  Иордания теснит на рынке Центральной Азии ближневосточных соседей, - Виктория Панфилова
00:35  Джей Ди Вэнс о пользе перепалки Трампа с Зеленским
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 27 августа
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
20:01  О памятнике Афанасию Никитину в Феодосии, - Павел Густерин
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
    Кыргызстан 
В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска
03:13 01.09.2025

Лифты и аттракционы в Кыргызстане хотят отнести к числу опасных объектов

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Лифты и аттракционы в Кыргызстане хотят отнести к числу опасных производственных объектов, поскольку они представляют угрозу жизни и здоровью людей, проект постановления подготовило Минтехнадзора.

Отмечается, что около 60–80 процентов используемых в стране лифтов и аттракционов уже выработали свой ресурс и срок службы, что вызывает серьезную обеспокоенность. Пробелы в законодательстве не позволяют властям осуществлять надзор и контроль за их состоянием, особенно на фоне активного строительства высоток.

Проект постановления разработан с целью защиты жизни и здоровья граждан, подчеркивают в министерстве.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756685580


