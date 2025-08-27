В Киргизии хотят лифты приравнять к аттракционам по уровню риска

03:13 01.09.2025

БИШКЕК, 29 авг - Sputnik. Лифты и аттракционы в Кыргызстане хотят отнести к числу опасных производственных объектов, поскольку они представляют угрозу жизни и здоровью людей, проект постановления подготовило Минтехнадзора.



Отмечается, что около 60–80 процентов используемых в стране лифтов и аттракционов уже выработали свой ресурс и срок службы, что вызывает серьезную обеспокоенность. Пробелы в законодательстве не позволяют властям осуществлять надзор и контроль за их состоянием, особенно на фоне активного строительства высоток.



Проект постановления разработан с целью защиты жизни и здоровья граждан, подчеркивают в министерстве.