Axios: США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины

США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины

04:58 01.09.2025

США обвиняют Европу в двойной игре вокруг Украины - СМИ



31 августа 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Белом доме заявили, что часть лидеров Евросоюза публично поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, но при этом негласно мешает дипломатическому прогрессу.



По данным журналистов издания Axios, с момента встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже прошло более двух недель, однако заметных подвижек в мирном процессе не наблюдается. Помощники американского президента возлагают ответственность на европейских партнеров.



"Европейцы не могут одновременно затягивать эту войну и выдвигать завуалированные нереалистичные ожидания, при этом рассчитывая, что Америка будет за все платить. Если Европа хочет эскалации - это их выбор. Но тогда они сами у себя вырвут победу из рук", - заявил один из высокопоставленных чиновников Белого дома.



В Вашингтоне, по словам источников, уже "теряют терпение". Там считают, что ЕС подталкивает Киев к отказу от компромисса, надеясь добиться от России "нереалистичных территориальных уступок".



"Достижение соглашения - это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают жить в сказочном мире, игнорируя тот факт, что для танго нужны двое", - отметил еще один представитель Белого дома.



После саммита Трамп неоднократно заявлял, что следующим шагом должна стать личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Москва пока отказывается от такого формата, а Киев не готов обсуждать территориальные вопросы до начала реальных переговоров.



По информации Axios, во время заседания кабинета министров Трамп "явно раздражался" из-за отсутствия прогресса. "Все занимаются позерством. Это все полная чушь", - резко высказался он.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг подчеркнула, что президент США по-прежнему нацелен на окончание войны, но "лидеры обеих стран тоже должны этого хотеть".



Как отмечают источники, Дональд Трамп рассматривает возможность приостановить дипломатические усилия до тех пор, пока Киев и Москва не проявят больше гибкости.



Тем временем Россия и Украина продолжают наносить массированные удары друг по другу, что лишь подтверждает отсутствие прогресса в мирных переговорах.



Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщал о подготовке личной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.