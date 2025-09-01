 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 01.09.2025
Архив
Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке, - Владислав Макаров
05:55 01.09.2025

Европа "украла" дату Второй мировой войны. Началось-то все на Востоке
01.09.2025 | Владислав МАКАРОВ

В преддверии участия Владимира Путина в Пекине в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны следует прояснить вопрос о роли в ней Китая.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов указал на незаслуженно забытый вклад китайского народа в победу во Второй мировой: "Если говорить о российской и западной публике, то роль Китая полноценно не освещалась. Только в последнее время Китай стал прилагать усилия к тому, чтобы люди знали, сколь велика была эта роль и страдания Китая во Второй мировой войне".

Запад приватизировал не только мировые богатства, но и мировую историю. Слово "европейский" стало синонимом слова "всемирный". Этот процесс выражался в обесценивании событий не европейской истории и принижении их значимости в масштабах мировой цивилизации, что неверно отражает долевое участие народов Европы в историческом процессе.

Возьмите любую книгу по всемирной истории, особенно зарубежных авторов, и увидите, что количество страниц, посвященных маленькой Европе, в разы больше, чем посвященных Азии и Африке, намного превышающих Европу и по размерам, и по численности населения. Историческое прошлое 6,2 млрд человек (общее население Азии и Африки) для западных историков менее важно, чем прошлое 744 млн европейцев.

Это видно по официальной дате начала Второй мировой войны. Почему ее началом считается нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г., а не нападение Японии на Китай в июле 1937 г.? Восприятие нападения нацистской Германии на Польшу как начало Второй мировой является скорее результатом политико-идеологического консенсуса, чем трезвого исторического подхода.

Польша так свыклась с ролью жертвы германского нацизма, что из кожи вон лезет, лишь бы 1 сентября 1939 г. осталось общепринятой датой. Ореол жертвенности помогает Варшаве требовать с Берлина репарации за ущерб и представлять саму Польшу как защитницу Европы, первой вставшей грудью на пути гитлеровских полчищ. Даже если считать 1939 год началом Второй мировой, почему первой жертвой не может считаться Монголия, на которую японцы напали за четыре месяца до нападения немцев на Польшу?

Польше придется расстаться со своей исключительностью, потому что первым грудью на пути сил зла встала не она (поляки как раз до 1939 г. считали себя союзниками Гитлера и готовились вместе с ним напасть на СССР), а Китай, причем на два года раньше Польши.

"Формально для Китая эта война началась в июле 1937-го, когда Япония после провокации недалеко от Пекина начала военные действия против Китая. Война продлилась до 1945 года. Но и до этого с декабря 1931 года часть Китая была оккупирована Японией. Для Китая это крайне затяжная война", – поясняет А. Маслов.

Таким образом, для китайцев война наступила в 1931 г. Но есть много и других событий, могущих претендовать на дату начала Второй мировой: нападение Италии на Эфиопию в 1935-м, гражданская война в Испании с 1936-го с участием германских нацистов и итальянских фашистов на стороне генерала Франко, бои советских войск против японцев на о. Хасан в 1938 г. Польша – не пуп земли, отчитывать начало самой жестокой войны человечества с нападения на нее необязательно. Кстати, Варшаве можно предложить принять за точку отсчета Второй мировой 1 октября 1938 г. – дату вторжения польских войск в Чехословакию по договоренности с Гитлером в результате Мюнхенского сговора.

Китаю принадлежит трагическое первенство по количеству жертв в войне – свыше 30 млн. Советскому Союзу принадлежит честь быть первым союзником Пекина во Второй мировой. В память об этом в китайских городах (Чунцин, Ухань) можно видеть памятники советским летчикам-добровольцам, воевавшим против японских союзников Гитлера в небе Китая в 1938-1940 гг.

Процитируем Маслова: "С 1937 по 1941 г. Советский Союз поставлял в Китай большое количество продовольствия и боеприпасов. Они шли в основном по специально проложенной дороге, которая была проложена через Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР и частично через территорию советского тогда Казахстана... В Китае работало большое количество советских военных советников. Они занимались постройкой оборонительных сооружений и во многом воссоздавали китайскую армию современного типа. Вплоть до нападения Германии Советский Союз максимально активно помогал Китаю".

Если за дату отсчета Второй мировой брать год начала японской оккупации части Китая (1931 г.), которая в 1937 г. превратилась в полномасштабную бойню, выходит, для китайского народа эта война длилась 14 лет и стоила намного больших жертв, чем Европе. И рядом с китайцами в эту тяжкую годину стоял советский народ, а не европейцы и не американцы. В отличие от европейцев, среди этнических китайцев (ханьцев) не было массового коллаборационизма с оккупантами, как это имело место в Голландии, Бельгии, Люксембурге, Франции, Швеции, Дании, Польше, Чехословакии, Хорватии.

Китайская академия общественных наук подвела итог этой дискуссии: "Правильное понимание истории Второй мировой войны является ценнейшим духовным сокровищем человечества. Силы справедливости... будут отстаивать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, бороться за право на национальную независимость и самостоятельное развитие..."

Европа не хочет, чтобы мир понимал историю Второй мировой правильно. Что ж, Китай может сказать здесь свое веское слово. А Россия будет и в этом деле его надежным союзником.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756695300


