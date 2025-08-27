Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло, - Андрей Колесников

15:02 01.09.2025

Несколько отелей Тяньцзина в день саммита ШОС были переполнены многозначительными двусторонними встречами



1 сентября президент России Владимир Путин принял участие в саммите ШОС в китайском Тяньцзине и больше часа проговорил в машине с индийским премьером Нарендрой Моди. С подробностями - специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Необыкновенно впечатляет, когда где-то что-то начинается вовремя. Саммит ШОС в Тяньцзине начался вовремя. Это впечатляло.



Все обратили внимание на то, что индийский премьер Нарендра Моди как взял вошедшего в конгресс-центр Владимира Путина не под руку даже, а за руку, так больше и не отпускал (привет ковидным ограничениям, а на улицах Тяньцзина при этом, напротив, появилось что-то много людей либо в пластиковых нахлобучках на носу, либо в шлемах, наглухо закрывающих всю голову, либо в масках, плотно залепляющих лицо: видно, что достают хорошо уже, казалось, забытое старое) и так и вел его сквозь помощников и переводчиков в некое светлое будущее, туда, куда только и стоило стремиться, то есть к председателю КНР Си Цзиньпину.



Они втроем без преувеличения обрадовались друг другу и стояли полуобнявшись, словно понимали, как выглядят: да, в целом впечатляюще.



Картинка эта, казалось, на глазах уходила в историю, хоть могла быть и с легкостью стерта ею же.



Затем началось заседание, и первым выступил председатель КНР Си Цзиньпин, а за ним, видимо по алфавиту, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Индии Нарендра Моди...



Произносившиеся слова были предельно общими, как будто участники саммита больше всего опасались быть хоть как-то истолкованными. А на самом деле произносившиеся слова были предельно общими.



Все, что могло оказаться ценным на этом саммите, решалось за дверями зала заседаний, главным образом после общей встречи, а точнее, на двусторонних переговорах, которых у каждого тут было в избытке.



Сначала у российского президента были двусторонние переговоры с индийским премьером. Они вместе приехали с саммита в резиденцию российского президента, отель Ritz. Но вместо того чтобы выйти из Aurus, задержались в нем. Собственно говоря, где еще им было остаться наедине?



В это время на втором этаже резиденции все уже были готовы к переговорам. Сергей Лавров, как обычно, уже сидел за столом и что-то правил в своих бумагах. Перед ним я рассмотрел табличку "Интерпретер". Что ж, подумал я, смело, но, похоже, по делу...



Выяснилось, конечно, что надо поменять угол зрения: речь в табличке шла о переводчике, которого тут пока не было. Ну или поменять табличку. Однако мысль про интерпретера теперь крепко сидела в моей голове...



Тем временем стоявший рядом глава "Роснефти" Игорь Сечин активно поздравлял окружающих с Днем знаний. Кто-то из присутствующих этот день явно прогулял. А то и год.



Один из журналистов поинтересовался у подошедшего к Игорю Сечину министра финансов Антона Силуанова, какими банковскими картами он тут расплачивается (проблема же есть, и ее решает прежде всего Alipay).



- А я вообще не плачу здесь,- неожиданно признался Антон Силуанов.



На этих словах оживился господин Сечин.



- Конечно! - воскликнул глава "Роснефи".- Платим-то мы! Было наше, стало ваше!



Логика была убийственной.



Между тем Владимир Путин и Нарендра Моди сидели в машине без переводчиков уже 40 минут. Что ж, это, конечно, было беспрецедентно. Ни на одном саммите двусторонние переговоры, и, видимо, жаркие, не проходили в автомобиле. То есть бывают, конечно, встречи "на ногах": лидеры уединяются и скоро выясняют, что хотели. Но это было сидя, прямо у входа в Ritz-Carlton.



Они просто хотели остаться вообще без свидетелей. Многочисленные делегации за длинным столом только отвлекали бы их. Обсудить надо было, по всей видимости, сокровенное, то есть поставки российской нефти в Индию.



Я переговорил с некоторыми переговорщиками. Все сходились в одном: кроме доброй воли и намерения идти до конца, у Индии, собственно говоря, и нет другого выхода: такое количество нефти, которое нужно прямо сейчас, ей взять неоткуда. И даже 25-процентные пошлины, наложенные Дональдом Трампом, который воюет теперь по этому поводу с американским же судом, Индию, скорее всего, не остановят.



