Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров

15:08 01.09.2025

30 августа 2025 г.



Президент Садыр Жапаров в очередном интервью информационному агентству "Кабар" заявил, что запасов золота на руднике Кумтор хватит еще на 40–50 лет. Он пояснил, что свое заявление о том, что в 2020 году золота "не останется", он сделал для того, чтобы не допустить иностранную компанию к добыче золота и урегулировать ситуацию перед выборами.



