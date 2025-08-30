|Судьба Кумтора: правда о национализации, - Садыр Жапаров
15:08 01.09.2025
Судьба Кумтора: правда о национализации
30 августа 2025 г.
Президент Садыр Жапаров в очередном интервью информационному агентству "Кабар" заявил, что запасов золота на руднике Кумтор хватит еще на 40–50 лет. Он пояснил, что свое заявление о том, что в 2020 году золота "не останется", он сделал для того, чтобы не допустить иностранную компанию к добыче золота и урегулировать ситуацию перед выборами.
- Здравствуйте Садыр Нургожоевич, буквально вчера вы были на Кумторе и заявили, что рудник там простоит не менее 40–50 лет.
Конечно, это осчастливило многих людей.
Нас интересует то, что вы сказали: "В 2020 году на Кумторе не останется золотых запасов, и нет необходимости их национализировать".
Теперь вы говорите, что мы можем работать до полувека.
Была ли в то время информация о том, что запасы золота на руднике заканчиваются?
- Нет, такой информации не было. Я еще в парламенте в 2012 году говорил, что золота на руднике хватит на 40–50 лет. Потому что в том году я возглавлял комиссию, все проверил и поднял вопрос о национализации Кумтора. К сожалению, меня арестовали. А в 2020 году, когда я сказал: "Золота на Кумторе больше нет, национализировать его не нужно", это была просто тактика. Конечно, это было очень тяжелое время для меня. Приближались выборы. Раньше сказать "Нам нужно заполучить Кумтор", а потом выйти из тюрьмы и сказать это, баллотируясь на выборах, означало потерять 15–20 процентов голосов. Это была не шутка, но я это сказал.
Во-первых, я мог пропустить выборы.
Во-вторых, если бы я тогда сказал: "Мы возьмем Кумтор", то иностранцы бы все отобрали, и Кумтор бы остановился. Они бы все уничтожили. В любом случае, за неделю до того, как мы должны были его взять, они получили информацию и уничтожили электронную систему управления. Мы еле-еле восстановили ее за 2-3 месяца. Взять Кумтор было непростой задачей, как говорят критики. Потребовалось время. Нам пришлось все взять на свои места, соблюдая законы и процедуры. Мы все это тайно сделали за полгода, и наконец взяли. Теперь он служит народу. Он простоит еще 40-50 лет.
Беседовал Медербек Шерметалиев, директор Кыргызского национального информационного агентства "Кабар".