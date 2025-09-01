Милитаризация Европы как стратегия. Олег Яновский - о новом вызове для России

15:11 01.09.2025 Милитаризация Европы как стратегия

Олег Яновский - о новом вызове для России



01.09.2025



Накануне визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент РФ Владимир Путин в интервью агентству "Синьхуа" заявил, что в Европе "закладывают курс на ремилитаризацию континента". В самой Европе этого фактически и не скрывают, но предпочитают использовать слово "безопасность", которая уже перестала быть термином стратегий и доктрин и стала рабочим языком политики. На нем сегодня оправдывают радикальную перенастройку экономической повестки: то, что в "мирные" годы вызывало бы ожесточенные споры,- перенос расходов с социальной сферы на оборону, жесткая бюджетная дисциплина, сворачивание избыточных программ, ужесточение регуляторики. Все это подается как неизбежная цена защиты.



Безопасность становится синонимом управляемой милитаризации; милитаризация - каркасом новой политэкономии.







Ставка не на "заливание" оборонно-промышленного комплекса ради краткосрочного спроса, а на дисциплину и структурное перестроение: не раздать, а собрать; не нарастить потребление, а увеличить мощность. Отсюда - переход к серии вместо штучных партий, унификация стандартов, длинные контракты, "замыкание" финансовых потоков внутри собственных цепочек.



Это и есть поворот от логики глобализации к государственному строительству через экономику. Речь уже не о саморегуляции рынков и автономии корпораций, а о дирижировании приоритетами: государство задает направления для бизнеса, перенаправляет капитал и цепочки через санкции, экспортный контроль, стандарты и спецификации, госгарантии, субсидии, страхование и "единый кошелек". Взамен бизнес получает гарантированный спрос, длинные контракты, удешевленный капитал, налоговые стимулы, регуляторные исключения и приоритетный доступ к ресурсам - и принимает встречные обязательства: локализовать компетенции, работать по унифицированным стандартам, вскрывать узкие места и быстро перенастраивать мощности под мобилизационные приоритеты.



Именно такой контур - общие стандарты, совместные закупки, большая серия и согласованное планирование - описан в докладе Марио Драги для Еврокомиссии как условие восстановления материальной базы европейской мощи.



Там же признано "структурное недоинвестирование" и обозначен ориентир дополнительных вложений к 2030 году (часто называют диапазон €750–800 млрд в год) вместе с общеевропейскими долговыми инструментами, без которых серия и локализация не сходятся.



Эта логика легла в основу ReArm Europe/Readiness 2030: новый пакет закрепляет совместные закупки, наращивание мощностей ОПК и общий долг как ключевой механизм финансирования - с ориентиром мобилизации до €800 млрд в год - прямое продолжение линии, заданной в докладе Драги.



В недавнем выступлении 2025 года Марио Драги переводит техкаркас в политический регистр: иллюзия, будто "один лишь размер экономики гарантирует силу", больше не работает; порядок действий таков - сначала координация и стандарты, затем деньги, иначе бюджеты теряются в национальных процедурах и спецификациях. Отсюда и тезис о необходимости общих долговых инструментов под крупные проекты в обороне, энергетике и технологиях.



Политическую рамку этому ранее задал в Сорбонне президент Франции Эмманюэль Макрон: стратегическая автономия - не изоляция, а право Европы самостоятельно сокращать опасные зависимости и задавать темп модернизации - от полупроводников и критического сырья до безопасности цепочек. Иными словами, перевод автономии из символов в практику - через стандартизацию, совместные закупки и локализацию критически важного производства.



Но мобилизационная схема Европы не работает без образа противника. В нынешней европейской политике эта роль институционально закреплена за Россией.



"Сдерживание Москвы" - не лозунг, а механизм мобилизации бюджетов, ускоритель оборонных программ и рычаг смены политэкономической модели - от социал-либерального компромисса к административно управляемой логике милитаризации.



Образ угрозы цементирует консенсус и открывает доступ к инструментам, которые в "мирное" время были бы политически невозможны.



Отсюда - прагматика части столиц: "продлить" конфигурацию конфликта на Украине или зафиксировать ее в форме "заморозки" с периодическими всплесками напряженности.



Долгий мир, тем более при потенциальных договоренностях Москвы и Вашингтона, снял бы риторику чрезвычайности и обнажил слабые места, сегодня маскируемые мобилизацией: стагнацию индустриальной базы, энергетические узкие горлышки, технологические зависимости от США и Восточной Азии, фискальные ограничения, демографическое старение и трещины социальной модели.



Показательно и "политическое признание" в национальных дебатах: канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о границах государства всеобщего благосостояния - действующий объем социальных выплат "больше нельзя себе позволить". Это маркер новой иерархии приоритетов, где безопасность предшествует комфорту.



Верхний, жесткий слой этой архитектуры - консолидация.



Речь о сокращении дублей и фрагментации, когда два с лишним десятка национальных программ конкурируют за одни и те же мощности и кадры. Нормализуется укрупнение цепочек, появление "якорных" производителей, панъевропейская книга заказов и, в пределе, режим "единого покупателя" по отдельным номенклатурам. Иначе масштаб не собрать: стандарт не закрепить, цикл не ускорить, издержки не снизить.



Консолидация касается не только крупнейших подрядчиков, но и второго/третьего эшелонов: это уже не цеховая экономика, а перераспределение власти.



Кто контролирует узлы цепочки, тот задает стандарт и получает право политического арбитража. Здесь речь не о сметах и окупаемости. Речь о контроле над центрами решений: кто допускается на рынок, кто владеет критическими компонентами, кто может открывать и закрывать каналы. Из этого складывается механизм наднациональной дисциплины.



Так милитаризация через консолидацию конструирует по форме функциональную "квазифедерацию" - с общими стандартами, общими подрядчиками и централизующейся книгой заказов, где проступает тень старых и, как показывает история, очень опасных имперских инстинктов Европы. Режим "единого покупателя" переносит часть де-факто суверенных рычагов на наднациональный уровень. Эта сборка - не теоретический выбор, а условие выживания специфической европейской элиты.



С 1960-х в ЕС выращивался собственный менеджериальный класс - плоская бюрократическая "горизонталь", которая направляла потоки капитала, распределяла ренту и закрепляла правила, удобные для ключевых бенефициаров. Для нее военная политэкономия - способ удержать управленческий контроль в момент, когда прежний баланс не выдерживает нагрузки. Так рождаются "секьюрократы": их легитимность проистекает не из распределения благ, а из управления обороной, режимом безопасности и эксплуатации "чрезвычайного положения".



Украинский кейс для них - тлеющий, но незатухающий конфликт, удерживающий высокий градус угрозы, необходимый для легитимации централизации контроля и мобилизации.



В этой конструкции у евробюрократов есть и тактические союзники. Великобритания, проходящая собственный цикл социальных и экономических издержек, заинтересована в режиме "жесткой безопасности" как дисциплинирующем нарративе, объясняющем болезненную перенастройку, столь необходимую для выживания элит. По ту сторону Атлантики - части вашингтонского истеблишмента вокруг Демократической партии, потерпевшей поражение и теряющей аппаратные рычаги на фоне "зачисток" администрацией Трампа: им также нужен внешний контур мобилизации, чтобы сохранить влияние в полураспадающейся конфигурации.



Возникает вопрос: ведет ли это к "единому государству"? Формально - нет. Фактически - складывается секторальная государственность Союза: в обороне, стандартах, инфраструктурах и финансировании крупных проектов возникают общие инструменты и обязательства, работающие как элементы единого центра.



Это не конституционный рывок, а функциональный федерализм - способность действовать как целое там, где иначе Европа проигрывает по скорости и масштабу. В этом смысле сорбоннская "автономия" перестает быть лозунгом и становится технологией - уплотнением компетенций в зонах, где решают темп и серия.



Понять, заработал ли жесткий курс оборонного политэкономического менеджмента Европы, можно по признакам "с земли":



- сокращается ли путь от задания до поставки;

- растет ли доля совместных закупок и общих НИОКР;

- остается ли большая часть заказов внутри ЕС;

- увеличиваются ли устойчивые объемы выпуска по боеприпасам и ПВО;

- исчезают ли узкие места благодаря унификации стандартов, консолидации контуров и синхронизированным графикам.



Если ответы - "да", язык милитаризации действительно превратился в механизм жесткой экономии и индустриальной мобилизации: комфорт уступает мощности, а "сдерживание России" из рамки согласования превращается в фактор реального риска.



В этом и главный вызов для России: даже если европейская индустриализация буксует и мощности вводятся с перебоями, сам факт, что милитаризация стала для глобалистских элит единственной технологией выживания, означает устойчивость курса. Рассматривать его следует не как временную риторику, а как структурную угрозу, требующую долгосрочного ответа.



Олег Яновский, преподаватель кафедры политической теории МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике Источник - Коммерсантъ

