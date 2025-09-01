Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки, - Валентин Катасонов

17:05 01.09.2025 Борьба Трампа с миграционным кризисом Америки: обозначились признаки "обратной миграции"

Первое место по численности в многонациональной армии иммигрантов в США уверенно держат мексиканцы



01.09.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В предыдущей статье я писал о миграционном кризисе в Европе. Но такой же кризис переживает и Америка. В целом ситуация с мигрантами в Новом Свете мало чем отличается от ситуации в Старом Свете. По оценкам ООН, в мире на середину прошлого года насчитывалось более 300 миллионов международных иммигрантов. На Соединенные Штаты пришлось 17,2% общей численности иммигрантов в мире.



Нарастание масштабов иммиграции в США происходило уже на протяжении нескольких десятилетий. ООН начала вести статистику миграции в мире с 1990 года. В указанном году, по данным ООН, число иммигрантов в США составило 23,3 млн человек. Это примерно 15% от количества всех международных иммигрантов в мире на тот момент. Относительный уровень присутствия иммигрантов в США (количество иммигрантов к общей численности жителей в США) в 1990 году составило 9,2%.



А вот картина на середину прошлого года. Число иммигрантов – 52,4 миллиона. По отношению к общей численности международных иммигрантов в мире, как я выше отметил, – 17,2%. Относительный уровень присутствия иммигрантов в США – 15,2%.



Как видим, число иммигрантов в Америке за период 1990-2024 гг. выросло в 3,1 раза. Доля США в общей численности всех иммигрантов мира также подросла. Относительный уровень присутствия иммигрантов вырос примерно в 1,65 раза.



Америка идет с большим отрывом от всех остальных стран мира по количеству иммигрантов. На втором месте после США по этому показателю в середине прошлого года была Германия, но число иммигрантов в ней составило 16,75 млн человек. Т. е. было в три с лишним раза меньше, чем в Америке. Правда, относительный уровень присутствия иммигрантов в Германии был выше, чем в США и составил 19,8%. Но разрыв в уровнях не слишком большой.



На Западе к абсолютному и относительному росту контингентов иммигрантов относились достаточно толерантно. Главный аргумент в пользу поощрения иммиграции – дешевизна иностранной рабочей силы (по сравнению с местной). На октябрь прошлого года доля иностранцев в общем числе занятого населения США достигла рекордного значения почти пятой части – 19,4%. За время пребывания Джо Байдена в Белом доме этот показатель увеличился на 2,3 процентных пункта.



Замечу, что приведенные цифры взяты из статистики ООН, которая учитывает только официальную иммиграцию. Но они приуменьшают истинные масштабы присутствия иммигрантов, поскольку не учитывают нелегальную миграцию. А она приобрела большой размах как в США, так и в Германии и многих других странах.



Еще в период своей первой предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп в своей программе обещал избирателям, что будет бороться с иммиграцией. Но в первый свой срок пребывания в Белом доме Трамп сделал акцент на ограничении легальной иммиграции. Также затрудненным стал въезд в Америку беженцев. Борьбе с нелегальной иммиграцией было уделено меньше внимания.



А пришедший на смену Трампу 46-й президент Джо Байден открыл иммигрантам (прежде всего, нелегальным) все ворота. Всего, по некоторым подсчетам, за время правления Байдена в США нелегально въехало около 10 млн человек.



Трамп назвал попустительское отношение Байдена к нелегальной иммиграции (которая шла в основном через границу с Мексикой) преступлением. Примерно также оценивали попустительство Байдена и многие республиканцы. В январе 2024 года обострилась ситуация на границе штата Техас и Мексики из-за рекордного числа нелегальных пересечений мигрантами. Республиканские власти Техаса установили ограждение с колючей проволокой для борьбы с нелегалами. Администрация Джо Байдена приказала убрать забор, но это требование не было выполнено.



Мексиканцы занимают первое место по численности в многонациональной армии иммигрантов в США. С 2010 по 2023 год доля мексиканцев в общей численности иммигрантов в США снизилась с 29% до 22%. Но в абсолютном выражении все равно громадное количество: более 11 миллионов в позапрошлом году. Вторая по величине группа иммигрантов была из Индии – 3,2 млн человек (6% от общей численности иммигрантов на середину 2023 года). Следующей по величине были группы иммигрантов: из Китая – 3 млн человек (6%); Филиппин – 2,1 млн человек (4%); Кубы – 1,7 млн человек (3%). Крупные контингенты иммигрантов из Гаити, Венесуэлы, Афганистана, Камеруна, Непала и ряда других стран. При Джо Байдене появилась новая группа иммигрантов – украинцев, которых стали принимать как беженцев.



В предвыборной кампании прошлого года Трамп поставил задачу борьбы с иммигрантами, особенно нелегальными, на одно из первых мест в своей программе. Наводнение страны иммигрантами и особенно нелегальными он назвал миграционным кризисом и угрозой национальной безопасности Америки. На момент победы Трампа в ноябре прошлого года эксперты оценивали количество нелегальных иммигрантов в стране в 11 миллионов.



В день своей инаугурации, 20 января, Трамп подписал указ, который называется "Защита американского народа от вторжения". Этот указ направлен против нелегальных мигрантов и предусматривает депортацию мигрантов без судебных разбирательств, прекращение финансирования убежищ для мигрантов, уголовное и гражданское преследование мигрантов, которые не зарегистрировались как нелегальные, значительное увеличение контингента иммиграционной и таможенной полиции, ограничение мигрантам доступа к общественным услугам и усиление уголовного преследования за правонарушения, связанные с нелегальной миграцией.



Уже через два дня после инаугурации число указов, направленных на борьбу с мигрантами, достигло шести. В частности, был установлен частичный запрет на получение гражданства по праву рождения, практически полностью закрыт въезд лицам, просящим убежище в США. Была дана команда начать отлов нелегальных мигрантов и их высылке из США. Позднее подписывались новые указы по борьбе с нелегалами и ограничению легальной иммиграции. Средством борьбы с нелегальным въездом иностранцев в страну стало введение против Мексики (через которую осуществлялся такой въезд) крайне высоких импортных пошлин. С обещанием снизить их в случае принятия южным соседом эффективных мер по пресечению нелегального пересечения иностранными гражданами американо-мексиканской границы. Трамп даже предложил властям Мексики ввести американские вооруженные силы на территорию южного соседа для того, чтобы совместно бороться с нелегалами. Естественно, власти Мексики такую инициативу Трампа отклонили. Правительством США было за первую половину нынешнего года потрачены немалые средства для укрепления южной границы и пресечения нелегальной иммиграции. В частности, граница была укреплена несколькими тысячами военнослужащих США.



Начались депортации нелегалов в Мексику, Колумбию, Гватемалу, другие страны. Были начаты переговоры с рядом иностранных государств о приеме депортированных мигрантов, которые не являются их собственными гражданами. По данному вопросу уже подписаны соглашения с Угандой и Гондурасом. Началась отправка нелегалов (преимущественно тех, кто совершил те или иные преступления и от приема которых отказались страны происхождения) в Южный Судан. Хотя с последним никаких соглашений Вашингтоном не было подписано.



Только что британская "Гардиан" опубликовала материал, в котором привела цифры по иммигрантам в Америке со ссылкой на исследование Pew Research Center. В ней отмечается, что численность иммигрантов в Соединенных Штатах росла на протяжении более полувека, до самых последних времен это считалось положительным явлением, свидетельствующим о привлекательности Америки. Вашингтон иммиграцию не тормозил, а, наоборот, всячески поощрял. Наверное, Трамп стал первым американским президентом, который назвал иммиграцию угрозой для страны. В статье "Гардиан" отмечается, что на 24 августа текущего года (дата публикации) Трамп принял в общей сложности 181 указ с целью ограничения иммиграции. Анализ центра Pew Research показал, что количество ежедневных арестов в июне нынешнего года увеличилось на 268% по сравнению с июнем 2024 года. Отмечается, что Агентство иммиграции и таможенного контроля США приступило к массовым задержаниям всех нелегальных иммигрантов, включая людей, не имеющих судимости.



Когда Трамп во второй раз вступил во власть, численность иммигрантов достигла рекордной отметки в 53,3 миллиона. К июню это число снизилось до 51,9 миллиона. Итак, менее чем за полгода армия иммигрантов в Америке сократилась на 1,4 млн человек, или примерно на 2,5 процента. В январе этого года был зафиксирован исторический максимум присутствия иммигрантов в Америке – 15,8%. К началу лета показатель уменьшился до 15,4%.



Статья Guardian заканчивается следующим: "Репрессии Трампа в отношении иммиграции не собираются прекращаться: на этой неделе Государственный департамент объявил о проверке данных более 55 миллионов иностранных граждан, имеющих визы, позволяющие им посещать США или временно проживать в стране, на предмет их возможного аннулирования".



Приведенные выше цифры касаются лишь той части иммигрантов, которые формально считаются "легальными", т. е. зарегистрированными. Телеканал CNN со ссылкой на американскую администрацию 28 августа сообщил, что США депортировали около 350 тысяч нелегалов со времени возвращения Дональда Трампа в Белый дом: "Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе". Уточняется, что 200 тысяч нелегалов были депортированы службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), остальные – таможенно-пограничной службой (CBP), береговой охраной или покинули Соединенные Штаты самостоятельно. CNN прокомментировал цифру депортаций по линии ICE: она рекордная по меньшей мере за последние десять лет. Хотя еще далека от целевых показателей американской администрации.



27 август в издании Rolling Stone опубликована статья "The Great Reverse Migration" ("Великая обратная миграция). В ней отмечается, что Трампу с помощью первоначальных репрессивных действий в отношении нелегалов удалось запустить процесс "обратной миграции", или "самодепортации". Т. е. мигранты-нелегалы начинают добровольно покидать Америку. Источник - Фонд стратегической культуры

