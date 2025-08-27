Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан - вступление Армении

19:16 01.09.2025

СМИ: Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС



Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом сообщает AnewZ со ссылкой на осведомленные источники.



Решение Индии связывают с союзническими отношениями Азербайджана и Пакистана. При этом Китай подтвердил поддержку заявки Баку на вступление в организацию.



Ежегодный саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал 31 августа в Китае. Туда приехал и президент России Владимир Путин, который проведет в Китае четыре дня, в том числе посетит 2 сентября парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.



В саммите принимает участие 21 глава государства, и это главы не только государств, имеющих статус партнеров по диалогу, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. В частности, помимо всех лидеров стран ШОС (КНР, Россия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия) в Китай впервые за шесть лет приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Малайзии Анвар Ибрагим, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.



Путин в ходе заседания ШОС+ сообщил, что на данный момент на рассмотрении ШОС находятся более 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Он добавил, что каждая из этих заявок заслуживает внимательного и доброжелательного отношения. Россиский лидер подчеркнул важность того, что эти страны разделяют ценности и идеалы ШОС, а также привержены проведению независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем.



Азербайджан в настоящее время в ШОС имеет статус партнера по диалогу, но подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя.



