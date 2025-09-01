 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 01.09.2025
ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
23:06 01.09.2025

ШОС займется дефицитом воды в Центральной Азии
Главы государств региона будут решать проблему совместно

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
01.09.2025

В Тяньцзине на встрече глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября лидеры стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана – обозначили приоритеты для развития организации и решения актуальных проблем региона от вопросов безопасности до расширения объединения. Но наиболее значимой инициативой стало предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании центра водных проблем ШОС, что отражает растущую обеспокоенность экспертов надвигающимся дефицитом воды в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

В Центральной Азии, включая Казахстан и китайский Синьцзян, назревает серьезная проблема с водоснабжением. Эксперты предупреждают о надвигающемся дефиците воды в ближайшее десятилетие. Ситуация осложняется тем, что основные водные источники, от которых зависит Казахстан, берут начало в Китае. Это делает вопрос не просто трансграничным, но и критически важным для устойчивого развития и экологической безопасности. Решение требует комплексного, долгосрочного и взаимовыгодного подхода. Именно поэтому тема водных ресурсов в последнее время активно обсуждается как на экспертном уровне, так и на уровне правительств стран региона.

Не случайно президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане. "Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", – заявил на заседании ШОС Токаев.

Пекин, по мнению казахстанского политолога, эксперта по международным вопросам Ерсултана Жансеитова, демонстрирует готовность к сотрудничеству, предлагая конкретные механизмы взаимодействия. По его мнению, водный вопрос должен стать главным приоритетом в казахстанско-китайских отношениях. "В то время как по другим вопросам, таким как международная политика, региональная безопасность и глобальные вызовы, позиции Китая и Казахстана схожи, тема воды требует немедленного и практического решения", – считает Жансеитов.

По его словам, важно учитывать перемены в Синьцзяне: развитие промышленности, увеличение населения и запуск новых производств ведут к росту потребности в воде. Казахстан также сталкивается с аналогичными проблемами. Это создает объективную необходимость в разработке устойчивого и сбалансированного механизма водопользования, который учитывал бы интересы обеих сторон. Речь идет не о формальном политическом соглашении, а о жизненно важном вопросе, касающемся благополучия населения и сохранения окружающей среды.

"Водная система Казахстана – часть общей экосистемы Центральной Азии. Поэтому решение должно приниматься в многостороннем формате, с участием всех стран региона. Создание единой, согласованной системы управления водными ресурсами Центральной Азии – это не просто стратегическая задача, а насущная необходимость, обусловленная климатическими, демографическими и экономическими тенденциями", – подчеркнул эксперт.

Чтобы противостоять угрозе, нависшей над Центральной Азией, – от высыхания Аральского моря и утраты бесценного биоразнообразия до деградации экосистем и климатических изменений – потребуются значительные финансовые ресурсы. Центральноазиатские республики не в состоянии справиться с этой задачей в одиночку. Однако, опираясь на партнерство с Китаем, можно найти эффективные решения.

В связи с этим Казахстан поддерживает инициативу создания Банка развития ШОС, предложенную Китаем, и готов принять активное участие в реализации этого перспективного проекта.

Президент Касым-Жомарт Токаев также высказал предложение о создании на базе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) офиса ШОС, который станет центром для сопровождения инвестиционных проектов в области климата и водопользования, а также консолидации усилий юридических, консалтинговых и финансовых компаний, готовых внести вклад в решение этих жизненно важных задач. Таким образом, Казахстан стремится объединить финансовые инструменты и экспертный потенциал для смягчения последствий климатических изменений и обеспечения устойчивого будущего для региона.

Центральная Азия наиболее уязвима к изменению климата, считает заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды Кыргызско-славянского российского университета Андрей Подрезов. По его словам, главные проблемы для всех пяти стран – сокращение ледников и уменьшение речного стока приведет к дефициту питьевой воды, снижению биоразнообразия, проблемам в сельском хозяйстве, животноводстве и экономике в целом.

Основные запасы воды в регионе – ледники Киргизии и Таджикистана – питают реки, текущие в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. По прогнозам, к 2100 году ледники Киргизии могут сократиться на 50–90%, а поверхностный сток уменьшиться на 40%. В Таджикистане с 1930 года площадь оледенения сократилась уже на 30%. Дефицит воды затронет все сферы жизни и станет причиной споров за водные ресурсы между странами Центральной Азии.

Поэтому президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание на создание финансовых механизмов организации, прежде всего Банка развития и Фонда развития ШОС.

Особое значение, по словам Рахмона, Таджикистан придает сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии, в том числе в реализации энергетических проектов в интересах всего региона.

Предложение Эмомали Рахмона нашло отклик в инициативах президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который предложил создать энергетический консорциум ШОС для формирования единой политики и ускоренного развития зеленой энергетики в странах-участницах.

Глава Узбекистана подчеркнул, что ШОС, обладая колоссальным экономическим, интеллектуальным, ресурсным и технологическим потенциалом, играет все более важную роль на международной арене. В условиях глобальных кризисов и эскалации конфликтов взаимопонимание и солидарность государств ШОС являются ключом к сохранению мира в регионе. Мирзиеев отметил, что ШОС остается пространством равноправного диалога и взаимного уважения, что позволяет находить сбалансированные решения самых сложных вызовов современности.

И чтобы голос ШОС звучал более решительно, Шавкат Мирзиеев призвал к последовательному расширению организации, подчеркнув, что ее успех заключается в открытости и ориентации на широкое сотрудничество, в том числе с государствами глобального Юга.

Президент Киргизии Садыр Жапаров во время своего выступления обозначил приоритеты председательства республики в ШОС на будущий год. Жапаров заявил, что "Кыргызстан уже завтра начнет свое четвертое председательство в ШОС и, как государство, стоявшее у истоков ее создания, рассматривает это в качестве возможности придать новый импульс развитию организации, укрепить ее глобальную роль, а также содействовать дальнейшему углублению дружбы и добрососедства". Президент отметил, что председательство Киргизии пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления. Он подчеркнул, что "хотел бы работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества".

По итогам состоявшегося юбилейного заседания главы государств утвердили Стратегию развития ШОС до 2035 года и пакет других документов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756757160


