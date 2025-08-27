ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября

00:05 02.09.2025 ВС РФ окружают ВСУ в районе села Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka за 1 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 сентября в разрезе СВО. Русская армия готовится к окружению украинских подразделений на Добропольском направлении. Редакция Readovka рассмотрела новую киевскую видео-подделку из Покровска, за которую ВСУ заплатили танком Leopard 2. Польша в годовщину начала Второй мировой в очередной раз потребовала от Германии репарации.



Обратный ход маятника







Попытку сводных сил 1-го корпуса НГУ и частей ВСУ контратаковать оперативный выступ ВС РФ у Доброполья можно считать полностью проваленной. Неприятель израсходовал весь наступательный потенциал наспех собранного ударного кулака. Более чем 2 недели встречных боев принесли для украинской стороны не просто сохранившийся оперативный кризис, но и угрозу котлов. Прежде всего речь идет о том, что наши войска вот-вот могут полностью закрыть в мешке подразделения противника в селе Золотой Колодезь. Части ВСУ не сумели выйти на соединение со своими побратимами, которые атаковали позиции ВС РФ в районе Вольного. Теперь у неприятеля нет сил для удара вперед, а отступление превратится в ТИР, так как коридор атаки был узок. Не добившись успеха с самого начала, противник попал в "медвежий капкан". Теперь силы 132-й бригады ВС РФ сосредоточились на полном блокировании ВСУ в районе Золотого Колодезя. По примерным оценкам, в самом селе и южнее в посадках вдоль течения реки Грузская сидит порядка батальона (~300 человек) украинских штурмовиков.



Это первый, но не самый большой потенциальный котел. Куда серьезнее выглядит окружение немного восточнее, в районе сел Шахово, Торецкое и Софиевка. Части 51-й армии ВС РФ расширяют оперативный выступ у Доброполья на восток, а 8-я армия медленно, но верно продвигается вглубь обороны ВСУ севернее Полтавки.



Угроза окружения нависла и над украинскими подразделениями, стоящими против частей 51-й армии в районе Вольного. Наши штурмовики возобновили активные действия по расширению оперативного выступа на запад. На данный момент передовые силы ВС РФ сближаются с Кутузовкой и Новым Донбассом. Это означает, что участок прежнего вклинения украинских подразделений в оборону 51-й армии у села Вольное также охватывается со всеми вытекающими рисками для противника.



20 минут съемок ценой в танк



На днях украинский сегмент Telegram облетело видео, на котором одиночный танк Leopard 2А4 155-й ОМБр ВСУ в микрорайоне Лазурный в Покровске "побеждает" нашу передовую штурмовую группу, которая якобы засела в многоквартирном доме.



Пропагандистское видео, выложенное на канале этой украинской части, датируется концом августа. Примечательно даже не то, что неприятель показывает успешную контратаку в микрорайоне, который находится в серой зоне, а как он ее изображает. Одиночный танк без сопровождения пехоты сближается с многоэтажкой, расстреливает первые этажи в упор и потом гордо уходит восвояси. Обыватели в восторге, "перемогу" показали. Но проблема в том, что одиночный танк на границе плотной городской застройки и частного сектора без сопровождения пехоты просто не жилец. Особенно впритык подавляя кого-то в многоэтажке. Пропагандистский материал от 155-й ОМБр ВСУ – это просто наглядное пособие по тому, как нельзя делать ни в симуляции, ни в реальных боевых условиях. При работе танка по высотной застройке боевые уставы вне зависимости от их государственной или блоковой принадлежности настоятельно рекомендуют действовать на дистанции от здания. Этим самым угол возвышения орудия танка позволяет обстреливать весь профиль многоквартирного дома и реагировать на угрозу выстрела гранатомета с верхних этажей или крыши. А сопровождение пехоты в таких условиях необходимо, чтобы танк не обошли и не отстрелялись ему в борт или корму из соседнего подвала или частного сектора. Одним словом, на видео украинские танкисты нарушили все писаные и неписаные правила городского боя. В реальных условиях нет дураков, которые будут так глупо рисковать машиной. Это говорит о том, что хоть ролик снят и в непосредственной близости от наших позиций, но само место съемки на тот момент контролировалось украинскими войсками, что позволяет "военно-полевым режиссерам" из ВСУ имитировать маленькие перемоги.



Но украинские танкисты с их "Голливудом" были сурово наказаны операторами дронов из центра "Рубикон". Получив информацию о появлении танка в непосредственной близости от передовой, FPV ВС РФ поднялись на охоту за "кинозвездой" и настигли ее в частном секторе севернее Шахтерского микрорайона. Итог "минуты славы" танкистов 155-й ОМБр ВСУ – сгоревшая машина.



"Дойная корова должна доиться для всех"



Щедроты ФРГ в виде готовности оплачивать военные поставки из США за свои деньги не могли избежать побочных последствий. Польша снова потребовала от Германии репараций за понесенный ущерб от оккупации в годы Второй мировой.



"Чтобы построить партнерство, основанное на принципах правды и добрых отношений, мы должны решить вопрос о репарациях со стороны немецкого государства, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага. Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как прифронтовое государство, как важнейшее государство на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от немецкого государства", – заявил президент Польши Навроцкий в ходе своего выступления на площади Вестерплатте в Гданьске, именно там началась война 1 сентября 1939 года.



Да, Польша уже неоднократно требовала от Германии репараций, и все продолжающиеся попытки Варшавы вызваны не "фантомными болями" за республику Юзефа Пилсудского. Польша получила репарации от Германии еще в 40-е и 50-е, согласно договоренностям на Ялтинской и Потсдамской конференциях союзников. Бывшие немецкие Данциг, Штеттин и Бреслау стали польскими Гданьском, Щецином и Вроцлавом. На этом тема репараций вроде должна быть закрыта, но Варшава считает себя обделенной до сих пор. А это ощущение подогревает денежная политика Берлина, который в начале СВО щедро финансировал Украину и за бесплатно дарил ей бронетехнику и прочее вооружение, а теперь вообще оплачивает из собственного кармана уже не свои, а американские поставки. Разумеется, находясь между щедрым кошельком и попрошайкой, Польша не хочет оставаться в стороне от этого "аттракциона невиданной щедрости".



